Adriana Firmino da Luz, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Firmino da Luz e Santina Firmino da Luz. Sepultamento ontem.

Alcione Schroeder Malherbi, 72 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Mário Alves Malherbi e Maria Eugenia Schroeder Malherbi. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Aloizio Ari Leska, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: Estefano Leska e Martha Schlita Leska. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Ana Maria Rodrigues Makoski, 80 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Rodrigues Biscaia e Maria do Carmo Correia Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo de Sala Jacaranda – Memorial Luto Curitiba – Curitiba (PR).

Antônio José da Silva, 65 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Armando Mário da Silva e Maria Cristina da Silva. Sepultamento ontem.

Antônio Padilha, 73 anos. Filiação: José Gonçalves Padilha e Josefa Maria Padilha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde.

Arlinda do Nascimento de Souza, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Linfronio Francisco do Nascimento e Joana Pinto do Nascimento. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Augusto Messias Burgos Neto, 91 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: Augusto Messias Burgos Júnior e Lucinda Leal Burgos. Sepultamento ontem.

Carmen Ribeiro dos Reis, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antao Albrecht e Aurora Vieira Albrecht. Sepultamento ontem.

Celso de Oliveira, 77 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João Maria de Oliveira e Geni Nogueira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Daniel Passos, 60 anos. Filiação: Clementino Correa dos Passos e Maria Augusta de Lima Passos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula.

Estela Aparecida Pinheiro, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico da Luz Barbosa Pinheiro e Astrogilda Gomes Pinheiro. Sepultamento ontem.

Eunice Lemos da Costa, 90 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Leandro Lemos Venâncio e Sebastiana Garcia Venâncio. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Fábio Rogério Lorena, 32 anos. Profissão: frentista. Filiação: João Maria de Lorena e Edenir Terezinha Vidal. Sepultamento ontem.

Fausta Eduarda Pereira, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Eduardo da Silva e Maria Luíza de Jesus. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Municipa de Araucária.

Geraldo Moreira Lopes, 75 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Antônio Moreira Lopes e Maria Florinda de Jesus. Sepultamento ontem.

Hevelina Domingas dos Santos, 85 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Zacarias Leonardo de Lima e Francisca Maria dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Igreja Fonte da Vida – Centenario – Curitiba (PR).

Inêz de Almeida Costa Borges, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Costa e Maria Aparecida de Almeida. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Isaac Luiz da Silva Augusto, 27 dias. Filiação: Daniel Augusto e Mayara Cristina da Silva Augusto. Sepultamento ontem.

Ivone dos Santos Teixeira, 65 anos. Filiação: Espedito Belo dos Santos e Irene Braz da Silva. Sepultamento ontem.

Izidoro Kuchla, 87 anos. Filiação: Estefano Kuchla e Anastácia Kuchla. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Mortuária Borda do Campo São José dos PinhaisPR.

Jayme Mazeto, 86 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Mazeto e Floripes Mazeto. Sepultamento ontem.

Jefferson José Novako Colaco, 27 anos. Profissão: motoboy. Filiação: José Colaco e Ana Maria Novako Colaco. Sepultamento hoje, Pastor Vintenca// Lapa, saindo da Capela Municipal da Lapa.

João Ferreira Barbosa, 68 anos. Profissão: tecnólogo. Filiação: Olindo Ferreira Barbosa e Emília Maria Barbosa. Sepultamento hoje, Cemitério de Pouso Alegre, saindo da Capela de Pouso Alegre.

José Arnaldo Teider Horning, 60 anos. Profissão: consultor(a). Filiação: Lydio Horning e Elvira Teider Horning. Sepultamento ontem.

José Sady Alves de Moura, 76 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Campolim Alves de Moura e Vergínia Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

José Satiro Vitalino, 80 anos. Filiação: João Satiro Vitalino e Maria José Vitalino. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Jurema de Oliveira, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adão Czczypkoski e Benedila Bela Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Lelio Jair Pranke, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Rodolfo Pranke e Doralina Martirenez Pranke. Sepultamento ontem.

Liliam Simone Ferreira da Cruz, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Antônio Ferreira da Cruz e Juraci Pereira da Cruz. Sepultamento ontem.

Luiz Fernando de Oliveira, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Hélio Elsiario de Oliveira e Ilene de Oliveira. Sepultamento ontem.

Luíza Martins dos Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Policarpo Martins e Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Josefa da Silva e Souza, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcelino Simplicio dos Santos e Josefa Romualdo da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Batista do Novo Mundo.

Maria Winters Rehme, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico Winters e Adelaide Pschera Winters. Sepultamento ontem.

Maria de Jesus Oliveira Santos, 87 anos. Filiação: João Antônio de Oliveira e Maximina Maria da Conceição Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipa de Ventania (PR).

Marli de Camargo, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bonifácio Kososki e Amélia Waintuk Kososki. Sepultamento ontem.

Mateus Antônio Hacke, 52 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Antônio João Hacke e Nair Fidencio Hacke. Sepultamento ontem.

Miguel Carvalho Neto, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Carvalho e Elise Martins Carvalho. Sepultamento ontem.

Neli Kaniak, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lucas Ricardo e Maria Zunino. Sepultamento ontem.

Nuncia Dallazuana Marconcin, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Dallazuana e Rosa Ferreira Dallazuana. Sepultamento ontem.

Olívio Manoel dos Santos, 97 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Henrique Sos Santos e Celestina Maria dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Perciliana Maria Ferraz, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio José de Lima e Isolina de Paula Lima. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo, saindo da Capela Municipal Campo Largo (PR).

Remidio Pirkel, 92 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Albino Pirkel e Rosa Tosin Pirkel. Sepultamento ontem.

Roberto Martins de Albuquerque, 81 anos. Profissão: arquiteto(a). Filiação: Djalma Martins de Albuquerque e Maria Emília Martins de Albuquerque. Sepultamento ontem.

Rodney de Bona Henrique, 57 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Volnei José Henrique e Aide de Bona Henrique. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Mortuária Igreja Bairro Sítio Cercado CuritibaPR.

Rui César Cabral Gomes, 63 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Ruy Dirceu Saldanha Gomes e Cecy Cabral Gomes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Rute Mota Ferres de Godói, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Garcia Ferres e Tereza Mota. Sepultamento ontem.

Satie Tsuneta, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eizi Nonaca e Lio Nonaca. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Sérgio Stresser, 43 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Angelino Stresser e Edilia Stresser. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Mortuária Tranqueira em Almirante Tamandaré.

Suelene de Aguiar Rangel, 28 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Gerson Rangel e Arlete de Aguiar Rangel. Sepultamento hoje, Cemitério Contenda, saindo de Igreja da Roseira.

Tereza Elisabete de Souza Bozza, 75 anos. Profissão: gerente. Filiação: João José de Souza e Etelvina Becker de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Terezinha de Jesus Moraes Cavalcanti de Alburquerque, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Saul Gonçalves de Moraes e Dijanira de Paula Moraes. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitba, saindo de Memorial Luto Curitiba Sala Ipê.

Waltivia Reichwald, 71 anos. Filiação: Adolfo Reichwald e Maria Joana Reichwald. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

