Adélia Szalbot Toaldo, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Andrzej Szalbot e Raisa Szalbot. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Adriano Dias de Oliveira, 52 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Joaquim Dias de Oliveira Júnior e Maria Conceição de Oliveira. Sepultamento ontem.

Alessandro Pereira da Silva, 24 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Aparecido da Silva e Rozenice Pereira do Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ana Margarida Langa, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roberto Drechsler e Catharina Zgoda Drechsler. Sepultamento ontem.

Angelica Ribeiro do Amaral, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourenço Juvintano do Amaral e Maria Cândida Ribeiro do Amaral. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônia Severina dos Santos, 87 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Augusto Bezerra do Nascimento e Severina Cândida dos Santos. Sepultamento sábado, 13 de agosto de 2022 às 9hh, (Colombo) Cemitério São Gabriel.

Antônio de Lima, 67 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Luiz Targino de Lima e Ana Lina de Lima. Sepultamento ontem.

Arethuza Danielle da Silva de Gaspari, 37 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Ariovaldo de Gaspari e Rafaela Maria da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Arlindo Alves da Silva, 94 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Melquides Alves da Silva e Otaviana Gomes dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Assembleia de Deus/ Pinheirinho.

Benedita Brito Alves, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcolino Ferreira Brito e Mariana Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério de São Mateus do Sul, saindo da Capela de São Mateus do Sul.

Carlos José Silveira, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Júlio Gomes da Silveira e Maria Antônia da Silveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Carlos Octávio Valente Aymore, 84 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Juracy Barriga Aymore e Maria Hilma Valente Aymore. Sepultamento ontem.

Célia Lúcia Silvério, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Bernardino Silveirio e Inês Catz Silvério. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Celso Reino de Andrade, 83 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Reino de Andrade e Natalina de Andrade. Sepultamento ontem.

Denise Pastuch del Pozzo, 59 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Jurucey Dias Pastuch e Marlene Nami Pastuch. Sepultamento ontem.

Desolina Mossato Moraes, 63 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Euzebio Mossato e Maria Vessani Mossato. Sepultamento ontem.

Dirce Santos Pratezzi, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Mansano Tarifa e Maria dos Santos Tarifa. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Faxinal, saindo da Capela Nossa Senhora do Rocio de Paranaguá.

Edison Luiz Dias Batista, 54 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: Salvador Dias Batista e Catarina Deomar Costa Batista. Sepultamento ontem.

Emílio Rizental, 65 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Alceu Rizental e Ercília Baldo Rizental. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Emilli Ferreira Orencio, 37 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Natalicio Orencio e Rose Maria Ferreira. Sepultamento ontem.

Eraldo Portugal Wille, 70 anos. Profissão: arquiteto(a). Filiação: Evaldo Wille e Maria de Lourdes Portugal Wille. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Ermindio Ernesto Machado, 82 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Benedito Ernesto Machado e Albertine Gonçalves Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Ernestina Telles Ferreira D Avilla, 88 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Lidio Telles e Marcolina Ferreira Telles. Sepultamento ontem.

Evaldo Cruz, 80 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Manuel Rodrigues Biscaia e Petronilia Campolin Gonçalves. Sepultamento ontem.

Francisco Pinheiro, 67 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: João Maria Pinheiro e Ana Maria Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Garibaldi Cordeiro Neto, 33 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Moisés Cordeiro e Neusa Aparecida Lopes. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela São Roque / Piraquara.

Glaucia Antônia da Silva Pereira, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osny Idalicio da Silva e Antônia Estacia da Silva. Sepultamento ontem.

Helena Gabriely Mello Ribeiro, 1 mes(es). Filiação: Anatieli Estephany Mello Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Irma Pereira da Luz, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitor Honório da Luz e Emília Aires Pereira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Tabatinga/tijucas do SulPR, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Izabel Gonçalves da Silva Cruccitti, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Constantino Gonçalves da Silva e Albertina Barbosa da Silva. Sepultamento ontem.

Jair de Oliveira, 74 anos. Filiação: Sebastião Afra de Oliveira e Jaci Gonçalves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Jan Sajnaj, 76 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Wladyslaw Sajnaj e Jozefa Szelag Sajnaj. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Jorge Luís Marcelino Júnior, 25 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jprge Luís Marcelino e Elaine Roque de Aguiar. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Jardim Adriana Colombo.

José Alves Moreira, 78 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Alves da Conceição e Carmina Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

José Fernando Wenc, 57 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Romão Wenc e Ana Ivanski Wenc. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Tomas Coelho, saindo da Capela Mortuária Luto Curitiba/ Sala Ipê CuritibaPR.

José Francisco Muniz de Resende Dionysio, 58 anos. Profissão: musico. Filiação: Luzimar de Maria Dionysio e Wanda Muniz de Resende Dionysio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal de São Francisco de Paula.

José Rodrigues de Morais, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Vicente Correia de Morais e Ana Rodrigues de Morais. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Municipal de Fazenda Rio Grande.

Josefina de Jesus do Nascimento, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Justina Rosa dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitéiro Municipal de Rio Branco do Sul, saindo da Capela Municipal de Rio Branco do Sul.

Leila Maria Cordeiro, 41 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alves Cordeiro e Diva Espanhol Cordeiro. Sepultamento ontem.

Lourdes Vieira de Camargo, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Vieira Machado e Maria Tomé da Cunha. Sepultamento hoje, Cemitério de CascavelPR, saindo da Capela Mortuária em CascavelPR.

Lucy Salomão Barros, 88 anos. Profissão: escriturário(a). Filiação: Alberto Salomão e Julieta Gineste Salomão. Sepultamento ontem.

Luiz Boris Machado, 49 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Manoel Ireno Machado e Maria Barbara Euzebio Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Luiz Machado de Oliveira, 67 anos. Profissão: eletricista. Filiação: João Francisco de Oliveira e Cacilda Machado de Oliveira. Sepultamento ontem.

Marcelina Otto de Castro, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge de Castro e Verissima do Nascimento de Castro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Unilutos – Curitiba (PR).

Marcelo Trindade, 44 anos. Filiação: José Vilmar de Oliveira Trindade e Sofia Mancas Trindade. Sepultamento ontem.

Maria Bispo de Curitiba, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João José dos Santos e Maria Termo da Cruz. Sepultamento sábado, 13 de agosto de 2022 às 17hh, Cemitério Municipal de São Jeronimo da Serra, saindo da Capela Municipal São Jeronimo da Serra.

Maria Júlia Gomes de Bittencourt, 93 anos. Profissão: analista. Filiação: Alfredo W Gomes e Maria Luíza Vidal Gomes. Sepultamento ontem.

Maria Prachum Dinniz, 84 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Waldomiro Prachum e Anastácia Szeremeta. Sepultamento ontem.

Maria da Rosa Oliveira, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bonifácio Dias da Rosa e Maria Elisa de Arruda. Sepultamento ontem.

Mercedes Alves, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Horácio Alves da Silva e Francisca Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Milza Maria de Sousa Marques Ramos, 65 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Venceslau de Sousa e Maria Nazaré de Sousa. Sepultamento ontem.

Odario Nogueira Rodrigues, 65 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: Domingos Gonçalves Rodrigues e Domerina Nogueira Rodrigues. Sepultamento ontem.

Odilon Oliveira de Souza, 44 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Onardo de Souza e Adelaide Oliveira de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Olivia Portes, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Alcebiades Portes e Ana Portes. Sepultamento ontem.

Orlando Siano de Campo, 65 anos. Filiação: João Siano de Campo e Malvina Gonçalves de Campo. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Navirai, saindo da Capela Municipal de Navirai.

Paulo Antônio de Moraes, 76 anos. Filiação: João Antônio e Maria Sanches. Sepultamento ontem.

Paulo Cezar Antunes, 50 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Pedro Antunes e Araides de Jesus Batista Antunes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela Municipal 01 Boqueirão CuritibaPR.

Paulo Sérgio Andretta, 52 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Mário Andretta e Miriam Andretta. Sepultamento ontem.

Sandra Mara Guenzen, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Argemiro Genze e Emília Genze. Sepultamento ontem.

Sebastiana Oliveira Nunes, 94 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Maurílio Batista de Oliveira e Cândida Rodrigues de Andrade. Sepultamento ontem.

Sebastião Cândido, 84 anos. Profissão: servente. Filiação: José Paula do Nascimento e Otília Maria Silveira. Sepultamento ontem.

Sebastião Herondy Cordeiro, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Atilio Cordeiro Leal e Irene Tizott Leal. Sepultamento ontem.

Selmo Pedroso, 28 anos. Profissão: servente. Filiação: Aparecida de Fátima Pedroso. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela Cemitério São Roque (Piraquara).

Sérgio Luiz Mattozo, 61 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Jorge Mattozo e Joaquina Mattozo. Sepultamento ontem.

Tarcisio Hadas, 56 anos. Filiação: Pedro Hadas e Irene Hadas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Wellington Rafael da Silva Sampaio, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alfredo Sampaio Netto e Vilma Matias da Silva. Sepultamento ontem.