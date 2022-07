Adebal José Bianchini, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Cláudio Bianchini e Helena Bianchini. Sepultamento hoje, Cemitério São Pedro de Porto União, saindo da Capela Santa Barbara/ União da Vitória.

Albino Opiechon, 81 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Opiechon e Maria dos Anjos Opiechon. Sepultamento ontem.

Amélia Mitsue Sato, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ken Ichi Oda e Shina Oda. Sepultamento ontem.

Antônia Azenir Farias de Andrade, 64 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Francisco Pereira de Farias e Maria da Glória Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Frei Miguel CICCuritiba; (PR)..

Ardelina Canello, 86 anos. Profissão: eletricista. Filiação: João Canello e Ângela Alessio. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Arlete Tornesi Brixel, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Luiz Brixel e Olga Schinzel Tornesi. Sepultamento ontem.

Arthur Naprogeni, 2 anos. Filiação: José Adenilson Naprogeni e Andreia Naprogeni. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de Palmital (PR).

Artur dos Santos Costa, 3 mes(es). Filiação: Bryan Peterson Amaral Costa e Jennifer Oliveira dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Jardim da Saudade Rondonia/ro.

Ary da Silva Branco, 86 anos. Filiação: Manoel da Silva Branco e Ângela Alessi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Benedita Fernandes dos Reis, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Alves Fernandes e Emília Maria Fernandes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Avua Verde.

Doraci Franca Rocha, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Fernandes de Franca e Bernardina de Oliveira Franca. Sepultamento ontem.

Edelson Werlish, 58 anos. Profissão: militar. Filiação: Edu Werlish e Zulmira Rodrigues Padilha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Mortuária Nosso Senhor do Bonfim.

Edeval Schumack, 45 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Valnei Schumack e Alzerina da Silva Schumack. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Mortuária São Rafael CICCuritibaPR.

Edmundo Barbosa, 70 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Antônio Barbosa e Nair Gonçalves. Sepultamento ontem.

Eduardo Persio Viana, 51 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Israel Viana e Eloina Santos Viana. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Elemar Linhares de Moura, 69 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: João José Linhares e Vivaldina Pereira de Moura. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal do Santa Cândida.

Eliana Naiara Wachtel, 31 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Ronaldo Levi Wachtel e Rosemery Regina Wachtel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Esperanca Feder Kureski, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fortunato Feder e Maria Feder. Sepultamento ontem.

Ezequiel Cardoso da Costa Pinto, 74 anos. Filiação: Jacob Cardoso da Costa Pinto e Júlia da Paixão. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 do CemitérioMunicipal do Santa Cândida.

Fernanda Lídia Costa, 31 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Flávio Luiz Costa e Marli Lídia Costa. Sepultamento ontem.

Gabriela Kriguel de Lima, 1 mes(es). Filiação: Rafael Gonçalves de Lima e Karina Kriguel. Sepultamento ontem.

Gaston Schoenfeld, 25 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Marisa Alejandra. Sepultamento hoje, Cemitério Grandero Baigorria Rosário, Santa Fe, Agentina.

Geraldo Donizete Garratini, 64 anos. Filiação: João Garratini e Nicolina Deronge Garratini. Sepultamento ontem.

Iracelis Luisa Nicolas dos Santos, 76 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Lisle Nicolas e Iracema Nicolas. Sepultamento ontem.

Jane Hilker, 47 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Walcter Hilker e Silvina Cordeiro. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Jorge César Justimiano Dias, 60 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Virgílio Garcia Dias e Geny Justimiano Dias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

José Aparecido Moreira de Lima, 61 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Apolinário de Lima e Maria Cândida Moreira de Lima. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José Augusto dos Santos, 82 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Manoel Miguel dos Santos e Josefa dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Mortuária Jardim Paranaense.

José Polack, 94 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vitor Polack e Maria Ringvisk Polack. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Vaticano – Jade.

José Vieira Túlio, 77 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Frederico Túlio e Rosa Vieira Túlio. Sepultamento ontem.

José de Ribamar Martins Santos, 67 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Alberto Martins Santos e Maria Otávia Martins Santos. Sepultamento ontem.

Josefina Kaminsky, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ignácio Servienski e Ignez Servienski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Jussara Nunes de Miranda, 58 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Abelardo Tasso de Miranda e Maria Nunes de Miranda. Sepultamento ontem.

Leozete Digner, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Digner e Francisca Lara. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de São Mateus do Sul, saindo da Capela Mortuária de São Mateus do Sul.

Lia Maria Stratmann, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ewaldo Stratmann e Maria Stratmann. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luciana Ventania, 34 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Ventania e Maria de Lourdes Souza. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Tokarski, 64 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Tokarski e Ana Tokarski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Carlos da Rosa Carneiro, 33 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Sílvio Carneiro e Rosana Aparecida da Rosa. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Paroquial de Pinhais.

Luiz Carlos da Silva, 75 anos. Profissão: militar. Filiação: João Ramos da Silva e Isabel Freire do Rosário. Sepultamento ontem.

Luiz de Oliveira Morais, 77 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Dario de Oliveira Morais e Dulce de Oliveira Morais. Sepultamento ontem.

Luíza Clara Wagner, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Wagner e Nadir Maria Dias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Margarida Nunes da Silva, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Nunes da Silva e Ana Pinto da Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela São Leopoldo.

Maria Regina Pontarolla Hofman, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nelson Pontarolla e Sofia Pontarolla. Sepultamento ontem.

Maria Soledade Gomes, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Geraldo Batista e Maria Leite de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria de Fátima Stocco, 68 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Olímpio Santana Moreira e Anida Manna Moreira. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Correia Rodrigues, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ana Izabel Correia. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo da Capela Municipal de Campo Largo.

Mário Neto, 92 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Apolonio Gonçalves Silva e Albina Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Mônica Martin Mandiola, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nolberto Martin Gacon e Ana Mandiola de Martin. Sepultamento ontem.

Nedi Pereira Machado, 85 anos. Filiação: Inácio Caetano Machado e Maria do Nascimento Pereira. Sepultamento ontem.

Neiva Souza Prestes, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Moyses Lourenço de Souza e Ana Ângela de Souza. Sepultamento ontem.

Neusa Lima Coutinho, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Moacyr de Paula Lima e Lila Perry de Lima. Sepultamento ontem.

Neuza Leal Ruths, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ribeiro das Dores e Maria Ferreira Leal. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Mortuária São Camilo PiraquaraPR.

Onira de Souza Pinto, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Antônio Rodrigues e Ana Rodrigues de Souza. Sepultamento ontem.

Palmyra Carneiro Lemes, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Gonsalves Carneiro e Guilhermina Beker das Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Rita Maria da Conceição Eliaz, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Clementino da Silva e Ana Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Roseli Maria Sieben, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Sieben e Verônica Bahl Sieben. Sepultamento ontem.

Ruy Ricardo Scholze, 68 anos. Filiação: Leonardo Scholze e Olga Muller Scholze. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Sandra Maria Alves, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves e Maria Balbina Alves. Sepultamento ontem.

Santinha da Silva Rodrigues, 79 anos. Filiação: Agenor Pedro da Silva e Rosa Debortoli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de local a ser designado.

Shek Lin Ramos Ling, 40 anos. Filiação: Fai Ling e Sueli Maria Ramos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Sidnei de Souza Sander, 40 anos. Filiação: Antônio Pereira Sander e Geralda Francisca de Souza Sander. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Berti.

Soily Martins Toledo, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Epaminondas de Toledo e Cidália Martins de Toledo. Sepultamento ontem.

Teresa de Almeida Mendonça, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Pedro de Almeida e Efigênia Francisca Lopes. Sepultamento ontem.

Terezinha Monteiro, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Ciconhini e Dolores Moreli Ciconhini. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Guapirama.

Terezinha Sousa Assunção, 77 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Feliciano Assunção e Jardelina Melo de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida.

Valdecir Batista dos Santos, 57 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: José Batista dos Santos e Josefa Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia Cordeiro Bochenek, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luiz Cordeiro e Leonor Cordeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Yasmin Thuany Ferreira da Silva, 29 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Almir da Silva e Jesuína Alves Ferreira. Sepultamento ontem.

Zélia Gonçalves, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvestre Manoel Gonçalves e Angelica Gonçalves. Sepultamento ontem.