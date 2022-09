Adelina Pires, 95 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Adelino Pires e Celmira Pires. Sepultamento ontem.

Alda dalla Lana, 94 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Teodoro Ransoni e Clementina Fiorin. Sepultamento ontem.

Ana Carolina Cavalcanti Barbosa, 75 anos. Filiação: Jorge Aurélio Cavalcanti de Albuquerque e Ana Moraes Cavalcanti de Albuquerque. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio Andrade dos Santos, 84 anos. Profissão: guardião. Filiação: Raimundo Andrade dos Santos e Joana Soares de Siqueira. Sepultamento ontem.

Antônio Moreira, 99 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Moreira dos Santos e Maria Izabel do Couto. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Araci Almeida Prost, 73 anos. Filiação: Ismael Antunes de Almeida e Irene Penteado de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Aristides Lass, 87 anos. Filiação: Adão Lass e Paulina Lass. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Célia José de Araújo, 78 anos. Filiação: Ervino Matshxe e Edy Bueno Matschke. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Dalva Marques dos Santos, 87 anos. Filiação: Jesuíno Teixeira Gomes e Otionila Marques Gomes. Sepultamento ontem.

Daniel Ferreira, 77 anos. Filiação: Benedito Ferreira e Benvinda Costa Freire. Sepultamento hoje, Cemitério São Miguel Antonina PR, saindo de Igreja Evangélica de Antonina Prq.

Deivid André Ferreirado Nascimento, 17 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alex do Nascimento e Ana Maria Lima Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Batista.

Delvis Soares Cardoso, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amâncio Nogueira Dias e Analina Rosa Soares. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Dyegho Henrique Almeida da Silva, 33 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Jorge Henrique Santana da Silva e Nilza da Penha de Almeida. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Duque de Caxias, saindo da Capea Municipal de Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

Edison Roberto Gonçalves Dias Ruiz, 56 anos. Filiação: Ruben Ruiz e Myriam Gonçalves Dias Ruiz. Sepultamento ontem.

Elias Ubirajara Kasecker, 92 anos. Profissão: auditor(a). Filiação: Heitor Kasecker e Celita Mossurunga Kasecker. Sepultamento ontem.

Elizabeth Sancao Marci, 65 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Vergilio Dias Sancao e Ely Dias Sancao. Sepultamento ontem.

Ester Rodrigues de Oliveira, 60 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: David Antunes de Oliveira e Izabel Rodrigues. Sepultamento ontem.

Francisca Lourenço Prinzen, 77 anos. Filiação: Miguel Lourenço Sobrinho e Ana Maria Schmidt. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03.

Gustavo Henrique Surek, 18 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Henrique Surek e Ana Marina Tulik Surek. Sepultamento ontem.

Helena Smiateck Baran, 94 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Antônio Smiateck e Justina Dricdzik Smiateck. Sepultamento ontem.

Ivonei Refinski, 38 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maurício Refinski e Enedina Santos do Amaral. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 Cemitério Municipal do Boqueirão.

Jairo Luciano Lopes, 48 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Joel Lopes e Zenilda Lopes. Sepultamento ontem.

José Expedito Soares, 72 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Expedito Soares e Maria Aparecida de Jesus. Sepultamento ontem.

José Sebastião Boroque, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Juvelina de Lima Boroque. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de local a ser designado.

José Vilmar Grosskopf, 52 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Afonso Grosskopf e Izabel Grosskopf. Sepultamento ontem.

Josefa Suendrecki, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Suendrek e Joana Suendrecki. Sepultamento ontem.

Juriver Brites, 86 anos. Filiação: Celedonio Brites e Frosina Brites. Sepultamento ontem.

Juscelino Pereira, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Eugênio Pereira e Denair Pereira. Sepultamento ontem.

Leoni Hurbam Cardoso, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Rudolpho Hurbam e Rosa Purkotte Hurbam. Sepultamento ontem.

Lucélia Terezinha Gonçalves, 41 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edílson José Gonçalves e Lourdes Broca Santana Gonçalves. Sepultamento hoje, (Bocaiuva do Sul) Cemitériomun.de Bocaiuva do Sul(PR), saindo da Capela de Bocaiuva do SulPR.

Marcos Scroccaro, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Luiz Scroccaro e Maria Therezinha Scroccaro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Maria Bernadete Kosiak Dias, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolau Kosiak e Anna Meger Kosiak. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Maria Joaquina dos Santos, 80 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Manoel Francisco Varela e Maria de Lourdes Sutil Varela. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Marilda Albino Maciel Gomes, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Maciel e Maria Conceição Sanches Maciel. Sepultamento ontem.

Marli Justi de Freitas, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Heitor Justi e Margarida Justi. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba Fazenda Rio GrandePR, saindo da Capela Luto Curitiba.

Mauri da Cruz, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Otília Carvalho da Cruz. Sepultamento ontem.

Monika Maria Ruth Hoffmann Trevizan, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernest Carl Gottfried Adolf Hoffmann e Victória Hoffmann. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal de São Francisco de Paula CuritbaPR.

Nair Torres de Campos, 75 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Olímpio Valêncio de Campos e Maria Torres de Campos. Sepultamento ontem.

Neil Silva, 78 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Teodolino José da Silva e Raimunda Lopes. Sepultamento ontem.

Nilson de Campos, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joaquim de Campos e Bertina Santos de Campos. Sepultamento ontem.

Olidas da Veiga de Assis, 101 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hypolito Lourenço da Veiga e Joaquina Brites da Veiga. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal do Santa Cândida CuritibaPR.

Osvaldo Oliveira Souza, 78 anos. Profissão: radialista. Filiação: Manoel Custodio de Souza e Maria Rosa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Reynaldo José Matoso, 65 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Jonatam Eufrazio Matoso e Irene da Silva Matoso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Cemitério Municipal Boqueirão.

Sebastiana Eliane dos Santos, 53 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Antônio Lopes e Iracema da Luz Lopes. Sepultamento ontem.

Sebastião Rodrigues dos Santos, 88 anos. Filiação: Francisco Rodrigues dos Santos e Domiciana Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Sebastião Toledo de Lima, 80 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Francisco Toledo e Maria Joaquina de Lima Toledo. Sepultamento ontem.

Therezinha da Luz Cardoso, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Kastner e Maria Geny Gross. Sepultamento ontem.

Waltraude Dagmar Klock, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gustavo Adolfo Bofinger e Erica Bofinger. Sepultamento ontem.

Wolodymir Focht, 85 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Eugênio Focht e Anna Focht. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Vaticano – Jade.