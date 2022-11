Amauri Pinheiro, 76 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Jorgina Pinheiro. Sepultamento ontem.

Anisor Alves de Lins, 78 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Osório Alves de Lima e Ana Alves de Lins. Sepultamento ontem.

Carmen de Jesus Santos, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jaime de Macedo Santos e Helena Custel dos Santos. Sepultamento ontem.

Denilson Pedroso de Quadros, 39 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Mauricir Pedroso de Quadros e Cleide Polkowies de Quadros. Sepultamento ontem.

Dhonis Galdino do Rosário, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João do Rosário e Zenaide Galdino do Rosário. Sepultamento ontem.

Edgar Trevisan, 76 anos. Profissão: projetista mecânico. Filiação: Amadeu José Trevisan e Irma Darold Trevisan. Sepultamento ontem.

Edna Rosa de Morais Pimentel, 46 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Manoel de Morais e Azita Pina de Morais. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Elaine Teresinha de Jesus Zanchi Boueri, 76 anos. Filiação: Amélio Alfredo Zanchi e Guilhermina Tereza Zanchi. Sepultamento ontem.

Enoel do Nascimento, 75 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Silveria Costa do Nascimento. Sepultamento ontem.

Fernando Debiazio da Silva, 37 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Luiz Carlos Mendonça da Silva e Roseli Debiazio da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Hieda Postali Dalcorso, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elizio Postali e Carolina Gahlas Postali. Sepultamento ontem.

João Alberto Diefenthaler, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Icilio Diefenthaler e Jurema Trindade Alves. Sepultamento ontem.

João Gilberto Mello Santos, 92 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: João Joaquim dos Santos e Nair Melo dos Santos. Sepultamento ontem.

João Kenji Takeda, 77 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Koiti Takeda e Missako Takeda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

João Malheiros, 93 anos. Profissão: mecânico aeronaves. Filiação: Pedro Malheiros e Cipriana da Silva Malheiros. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida.

João Miguel Oliveira dos Santos, 9 anos. Filiação: João Paulo dos Santos e Kelen Deriane de Oliveira. Sepultamento ontem.

Josadaque Bonfim, 50 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Pedro Albino Bonfim e Vergínia Correa Bonfim. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José Albino Luft, 83 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Luft e Lidvina Luft. Sepultamento ontem.

José Mário Machado, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Jorge Machado e Olinda Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela da Associação de Moradores do Alto Boqueirão, Curitiba (PR).

Laurize de Oliveira e Ferreira, 48 anos. Profissão: musico. Filiação: Hugo Luiz Ferreira e Marli Cunha de Oliveira Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Lucila Leal, 71 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José Mikosz e Valéria Cordeiro. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Luís Felipe Pinheiro, 26 anos. Filiação: Salvador Ângelo Pinheiro e Valdirene Machovski Pinheiro. Sepultamento ontem.

Luiz Kispergher Filho, 68 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Luiz Kispergher e Maria Madalena Domingues Kispergher. Sepultamento ontem.

Maria Cleunice Pereira de Almeida Leal, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gentil Pereira e Izabel Costa Pereira. Sepultamento ontem.

Maria Genair da Silva, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oscar Machado de Oliveira e Honorina Jaques. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo de Jardim da Saudade I Ctb (PR)//capela 03.

Maria Ignes Mancini de Boni, 75 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Mancini e Josefina Mancine. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Maria Leonir Becker da Silva, 67 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Carlos Alves Machado e Izaira Alves Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Cemitério Rio Negro.

Mariana Oliveira Gomes, 7 anos. Profissão: estudante. Filiação: George Gomes dos Santos e Maria Valdicelia Oliveira Gomes. Sepultamento sábado, 19 de novembro de 2022 às 17:30h, Cemitério Municipal de Nossa Senhora do Socorro / Se, saindo de Residencia.

Marília Menezes, 51 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Mário de Menezes e Maria de Menezes. Sepultamento ontem.

Marlene Pereira Costa, 58 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Pereira Costa e Yeda da Silva Costa. Sepultamento ontem.

Nelso Vacovski, 80 anos. Filiação: Tadeu Vacovski e Alcidia Ferreira de Andrade. Sepultamento ontem.

Neusa de Meirelles Silva, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Gomes de Meirelles e Odília Sebastiana de Meirelles. Sepultamento ontem.

Nilton Teo Praetorins, 68 anos. Profissão: taxista. Filiação: Alfredo Praetorins e Ani Muller Praetorins. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Mortuária Municipal de Tranqueira Almirante Tamandaré (PR).

Paulo Vicente Viana, 62 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Bernardina Viana. Sepultamento sábado, 19 de novembro de 2022, Crematório Londrina (PR), saindo da Capela Mortuária LondrinaPR.

Regina Lydia Dias de Souza, 94 anos. Filiação: Manoel Fernandes Dias e Maria do Rosário Cardoso Dias. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Regina Maria Tsiflidis, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Mira e Scheni Salfer de Mira. Sepultamento ontem.

Rosemari Fagundes de Assis, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Martins Fagundes e Aguinela Gonçalves Fagundes. Sepultamento ontem.

Sergiusz Romuald Sikorski, 84 anos. Profissão: arquiteto(a). Filiação: Feliks Sikorski e Marianna Grzesiak. Sepultamento ontem.

Silvana Bizario da Silva Manoel, 43 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvenal Bizario da Silva e Iraci Paulina da Silva. Sepultamento ontem.

Teresinha Dilma Marques, 69 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Pompilio Rodrigues Bastos e Almira Alvim Lourenço. Sepultamento ontem.

Terumi Tsutiya, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miyako Sato e Sumiko Sato. Sepultamento ontem.

Therezinha Romeiro dos Santos, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Romeiro e Joaquina Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Therezinha de Paula, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Stremel Sobrinho e Margarida M Stremel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Luto Curitiba.

Valdomiro Rodrigues Camargo, 79 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Francisco Rodrigues Camargo e Ana Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Vera Kito Pote Liczki, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estefano Kito e Rosália Kito. Sepultamento ontem.

Vilma Maria Ribeiro Porto, 92 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Maurício Ribeiro e Valcinda Gonçalves Ribeiro. Sepultamento ontem.