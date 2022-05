Adalton da Silva, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Pedro da Silva e Maria Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Adirson Carvalho, 75 anos. Profissão: assistente manutenção. Filiação: Moyses Carvalho e Sebastiana da Silva Carvalho. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Aguinaldo Gomes, 72 anos. Profissão: taxista. Filiação: Aristides Gomes e Eutália de Oliveira Gomes. Sepultamento ontem.

Ana Beatriz Machado, 39 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Maria da Luz Machado. Sepultamento ontem.

Anderson de Godói Silva, 44 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Milton Rosa da Silva e Edina de Godói Silva. Sepultamento ontem.

Andréa da Silva de Carvalho, 34 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Joaquim Mendes de Carvalho e Lucimara da Silva de Carvalho. Sepultamento ontem.

Catarina Zielinski, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Zielinski e Carolina Zielinski. Sepultamento ontem.

Cezira Magdalena Manffini, 95 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Maximo Manffini e Thereza Cremona. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Medalha Milagrosa.

Claudete Maria Rodrigues, 45 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Darci Rodrigues e Arlete Rodrigues. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Fernandes Pinheiro (PR), saindo da Capela Municipal Fernandes Pinheiro (PR).

Dalcio Alves de Meneses, 79 anos. Filiação: Juvêncio de A Meneses e Guilhermina Ferreira de Meneses. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano.

Diogo Langner Abilhoa, 33 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ricardo Abilhoa e Marlize do Rocio Langner Abilhoa. Sepultamento ontem.

Edgar Gomes, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel Gomes Pessoa e Maria Suderlick Gomes. Sepultamento ontem.

Elvira Ursula Porthun, 91 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Helmut Kretzschmar e Hedwig Hildegard Kretzschmar. Sepultamento ontem.

Eonice Belani Cavazotti, 58 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Rui Francisco Belani e Libera Dametto Belani. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Ermelinda Vercesi Giacomini, 81 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: César Vercesi e Ana Iniesta. Sepultamento ontem.

Eva Aparecida Vieira Lima, 68 anos. Filiação: Alfredo José Vieira e Aracy Ribeiro. Sepultamento hoje, (C.gd.do Sul) Cemitériomun.de Campina Grande do Sul, saindo de Municipal Campina Grande do Sul.

Geraldo Waldir Nesio, 53 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Joaquim Nesio e Benedita Batista da Silva Nesio. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Wenseslau Braz, saindo da Capela de Wenceslau Braz.

Guilherme Conor, 84 anos. Filiação: Evaldo Conor e Genoveva Curtes Conor. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo de Municipal de Pinhais.

Hélio Amaral Lacerda, 75 anos. Profissão: economista. Filiação: Murilo Suplicyy Lacerda e Ione Amaral Lacerda. Sepultamento ontem.

Hilda Lúcia Piovesan, 83 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Piovesan e Dozulina Orso Piovesan. Sepultamento ontem.

Isaque Pereira, 45 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Eduarte Pereira e Ales Pereira. Sepultamento hoje, (Bocaiuva do Sul) Cemitériomun.de Bocaiuva do Sul(PR), saindo da Capela e Cemitério de Bocaiuva do Sul.

Ivanez Sá, 81 anos. Filiação: Dorizon Sá e Fani Sá. Sepultamento ontem.

João Albino Tomacheski, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: Estanislau Tomacheski e Ana Dombroski Tomacheski. Sepultamento ontem.

José Aparecido do Nascimento, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Rodrigues do Nascimento e Sebastiana de Souza Mourão. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

José de Alencar Soares Júnior, 45 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: José de Alencar Soares e Judite Pereira Vidal. Sepultamento ontem.

Katia Simone Stamm Paza, 74 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Acyr Stamm e Theodora Stamm. Sepultamento ontem.

Lautaro Raso, 27 anos. Filiação: Sérgio Luís Raso e Marta Liliana Ibarra. Sepultamento ontem.

Lendro Rogério do Carmo, 43 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Edy Pereira do Carmo e Teresa Marques do Carmo. Sepultamento ontem.

Leontina Dias Pereira, 67 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: José Dias Pereira e Maria Ferreira Pereira. Sepultamento ontem.

Lindamira Lisboa de Oliveira, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francevero Lisboa dos Santos e Maria Senhorinha dos Santos. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Jardim Independência// Araucária.

Lúcia Guibes Menezes, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Guibes e Barbara Guibes. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano.

Luiz Renato Ozório, 72 anos. Filiação: José Ozório e Maria Chiminello Ozório. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Granzoto, 85 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: José Granzoto e Maria Martins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela da Congregação das Missionárias de Santo Antônio Maria Claret.

Maria Machado Stelmak, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Israel Machado e Rosa Luquette Machado. Sepultamento ontem.

Maria Madalena Nunes, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Ernesto Nunes e Ernestina Conceição Nunes. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Maria Pyacecki, 83 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Elias Pyacecki e Ana Pyacecki. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo de Memorial Luto Curitiba – Sala Jacaranda – Curitiba (PR).

Maria das Dores Pickarczyh de Queiroz, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Stefano Pickarczyh e Aparecida Pickarczyh. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria de Fátima da Silva Bellato, 69 anos. Profissão: balconista. Filiação: Luiz Arruda da Silva e Francisca Leitão da Silva. Sepultamento ontem.

Maria do Rocio de Lima, 76 anos. Filiação: Sílvia D e Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo de local a ser designado.

Marilene Pavanelli, 61 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Idivaldo Pavanelli e Etelvina Batista. Sepultamento ontem.

Marli da Silva Prohmann, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edmundo Ewaldo Prohmann e Leonor da Silva Prohmann. Sepultamento ontem.

Moacir Pedroso, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alicio Pedroso e Ovidia Simão Pedroso. Sepultamento ontem.

Monique Alexsandra Souza de Sá, 37 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: José Antônio de Sá e Maria Auxiliadora Araújo de Souza. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Nilda Poerner Polo, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Poerner e Rosa Poerner. Sepultamento ontem.

Oristides Cationi, 64 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Olívio Cationi e Inorma Cationi. Sepultamento ontem.

Orlanda Cordeiro dos Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitor Cordeiro de Araújo e Maria Cordeiro das Merces. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

Osmario Villatore, 84 anos. Filiação: Júlio Villatore e Angelina Norma Ravaglio Villatore. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 do Municipal. Água Verde.

Paulo José Neves, 61 anos. Profissão: bombeiro(a). Filiação: Orlando Neves e Elza Correa Neves. Sepultamento ontem.

Paulo Pinto, 89 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Elizio Pinto e Benedita Soares. Sepultamento ontem.

Rosalina Rocha Rompava, 68 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Verdeliana Contes. Sepultamento ontem.

Roseli Maria Modesto de Melo Krug, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lino Batista de Melo e Judith Modesto de Melo. Sepultamento ontem.

Rubens Galvão de Almeida, 63 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Jonas Ferreira de Almeida e Joventina Alves de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02.

Santiago Martins Garcia, 86 anos. Filiação: Severino Martins Branco e Carmem Garcia Campos. Sepultamento ontem.

Santina Silva de Oliveira, 86 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Vitor da Silva e Ermecinda Rocha da Silva. Sepultamento ontem.

Sidney Bueno, 74 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Benedito Bueno e Madalena Monti Bueno. Sepultamento ontem.

Silvana Moura Marcondes, 51 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Marcondes e Alzira Moura Marcondes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde.

Terezinha Vieira Santos, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Vieira e Elvira Gabe. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de residência.

Therezinha de Jezus Andardo Gabardo, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abramo Andardo e Catharina Anoardo. Sepultamento ontem.

Tobinori Sawada, 77 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Mitobu Sawada e Fumie Sawada. Sepultamento ontem.

Verônica Santina Saltori, 89 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Domingos Saltori e Rosália Ferrarine Saltori. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

