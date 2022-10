Ademar Custodio de Aquino, 60 anos. Filiação: José Custodio de Araújo e Sydneya Custodio de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Ademir Pereira, 52 anos. Profissão: biólogo(a). Filiação: Ari Pereira e Maria da Paz Pereira. Sepultamento sábado, 22 de outubro de 2022 às 15hh, Cemitério Parque dos Lírios*- Araraquara/sp, saindo de Igreja Batista- Rua Bento Viana- 1200-+ Batel CuritibaPR.

Aesce Pinto de Morais, 84 anos. Filiação: Laurindo Anselmo de Morais e Maria Eugênio Sobrinho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal São João Batista.

Airton Silva, 87 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Henrique Silva e Justina Silva. Sepultamento ontem.

Alceu Dihl, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Gaspar Dihl e Messias Barbosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Antônia Edite Bezerra de Oliveira, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Laurindo Bezerra de Souza e Josina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Cassarotti, 69 anos. Filiação: Djalma Cassarotti e Olga Menao Cassarotti. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio Luiz da Silva, 72 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Sebastião Bento da Silva e Maria José da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Aparecido Bernini, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Bernini e Maria Roja. Sepultamento ontem.

Aristeu Cardoso dos Santos, 89 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Cardoso dos Santos e Maria dos Anjos Cardoso. Sepultamento ontem.

Armando Dea, 95 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Guerino Dea e Anninha Dea. Sepultamento ontem.

Carlos de Chaves, 95 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio de Chaves e Joaquina Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja de Jesus Cristo.

Cláudio Leocádio Petruy, 70 anos. Filiação: Telespre Petruy e Barbara Latuf Petruy. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora de Paranaguá (PR).

Darcy Brandalise Delezu, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Brandalise e Luíza Brandalise. Sepultamento ontem.

Débora Rodrigues, 32 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Osvaldo Rodrigues e Ivone Labios dos Santos Rodrigues. Sepultamento ontem.

Delmiro Lopes da Silva, 92 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Leabino Lopes da Silva e Jeronima Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Dinora Machado, 41 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Américo Machado e Erondina Ferreira Machado. Sepultamento ontem.

Diva Marlene Casagrande, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro da Cruz Sobrinho e Amélia Leal da Cruz. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Elidia Bergamaschi de Lima, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Bergamaschi e Maria Alvina Bergamaschi. Sepultamento ontem.

Elisete Maria Tiepolo de Oliveira, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Humberto Carlos Tiepolo e Carmen Tiepolo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Francisca Pinheiro Bueno, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Lemes Pinheiro e Helena Gomes Pinheiro. Sepultamento ontem.

Francisco dos Santos Trindade, 84 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Henrique dos Santos e Anunciação Trindade dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela São Raphael //cic.

Glaci Marlene Nunes Camillo, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Wilson Nunes e Maria da Conceição de Souza Nunes. Sepultamento ontem.

Helena Klaina, 74 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Estanislau Dunaisky e Maria Govaski Dunaisky. Sepultamento ontem.

Hilda Lopes Maciel de Oliveira, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Antônio Lopes e Maria Baptista de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Assembleia de Deus Jardim Itamarati Bairro Xaxim.

Ires Anna Borghetti, 96 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Hipolito Stieven e Adélia Maria Stieven. Sepultamento ontem.

João Gronkoski, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Gronkoski e Iracema Alves Gronkoski. Sepultamento hoje, Cemitério do Riozinho Irati (PR), saindo da Capela Mortuária Municipal de Irati (PR).

José Maria Silveira Flor Júnior, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Maria Silveira Flor e Irma de Jesus Silveira. Sepultamento ontem.

José Orlando Quadros Mayeves, 74 anos. Profissão: gerente. Filiação: Waldemiro Mayeves e Ana de Jesus Quadros. Sepultamento ontem.

Josefa Mendes Vieira, 93 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Sebastião Mendes de Camargo e Francisca Batista Mendes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de Fazenda Rio GrandePR.

Juliana Aparecida Dalariva, 26 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Ângelo Luiz Dalariva e Marlene do Rocio Alves dos Santos Dalariva. Sepultamento ontem.

Laion Aparecido Leite Allah, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Carlos Allah e Raquel Leite. Sepultamento ontem.

Larissa Shirabayashi, 40 anos. Profissão: suporte técnico. Filiação: João Batista Shirabayashi e Rosane Shirabayashi. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Leandro Rogge Silveira, 37 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maria Cristina Rogge Silveira. Sepultamento ontem.

Leda Maria Silveira, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Bassani e Stella Bassani. Sepultamento ontem.

Leonice Ferreira Medice Colontonio, 60 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Olímpio Medice e Neide Ferreira Medice. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Cap 01 – CemitérioMunicipal do São Francisco de Paula.

Lia Mara Lunardon, 21 anos. Profissão: estudante. Filiação: Acir Lunardon e Vanessa Mara Eisenbach Lunardon. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Mortuária Colônia Faria- Colombo (PR).

Luciane Francisca Alves de Oliveira, 34 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orlando Francisco de Oliveira e Cleonice Alves. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campina Grande do Sul, saindo de Igreja //duilio Calderari 2809.

Lucimar Aparecida Mussulini de Carvalho, 39 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Salvador Mussulini e Iracema Rofrigues Mussulini. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

Luís Alves de Araújo, 49 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Epaminondas Alves de Araújo e Claudete Costa de Araújo. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela São Lucas (Piraquara).

Madalena Ribeiro, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto José dos Santos e Catharina Chavier de Souza. Sepultamento ontem.

Maicon Alves Fragaso, 33 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Marta Alves Fragoso. Sepultamento ontem.

Manoel Avanil de Souza, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Batista de Souza e Auta Carlim de Souza. Sepultamento ontem.

Márcio Silva de Oliveira, 53 anos. Profissão: motorista. Filiação: Deli Rodrigues de Oliveira e Antônia Silva de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Marcos Antônio Cardoso, 62 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Lauro Cardoso e Lenira Ferrari Cardoso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Marcos Antônio Gantzel, 63 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Osvaldo Otto Gantzel e Magdalena Ana Gantzel. Sepultamento ontem.

Maria Alice Lind Gomes da Cruz Maltez, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Gomes Bertoldo e Charlote Sofie Lind Gomes. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo da Capela Luto Curitiba.

Maria Helena Lagoa Dantas, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sisino Lagoa Santos e Maria de Lourdes Santos. Sepultamento ontem.

Maria Louzani Leite, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonardo Pereira Leite e Ernestina Maria Arrais. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja do Evangelho Quadrangular – Rua General Teodorico Guimarães Nº 447 Vila Fanny.

Maria do Socorro Macedo Teixeira, 73 anos. Filiação: Manuel Franklim de Macedo e Maria Torres da Cruz. Sepultamento hoje, Cemitério Parques dos Ipes São,paulo9, saindo da Capela do Cemitério Pq dos Ipe São ,paulo.

Marivalda Luiz Inácio, 53 anos. Profissão: gerente. Filiação: Alceu Luiz e Nivalda dos Santos Luiz. Sepultamento ontem.

Mateus Pereira da Silva, 22 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Pereira da Silva e Edna Pereira da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Rua Irati 1190- Santa Quitéria CuritibaPR.

Mayke Tayson Scuissiatto, 35 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Luiz Fernando Scuissiatto e Márcia Cristina Scuissiatto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde CuritbaPR.

Nelson Luiz Lubi, 72 anos. Profissão: engenheiro(a) químico. Filiação: Basílio Lubi e Eleonora Lubi. Sepultamento sábado, 22 de outubro de 2022 às 16hh, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Odilio Pereira da Silva, 48 anos. Profissão: vigilante. Filiação: João Salustiano Silva e Laura Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Osmair Aparecido Rodrigues Marques, 73 anos. Filiação: Nicolau Rodrigues Marques e Maria Ribeiro Marques. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Osvaldina Oliveira Santos, 77 anos. Filiação: Matolima Marcelo dos Santos e Maria Alvim de Oliveira Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Unicipal de Urubici Sc, saindo de Igreja Evangélica de Urubici Sc.

Raquel Parra, 75 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Miguel Parra e Izabel Parra. Sepultamento ontem.

Sandra Schlickmann, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Schlickmann e Julita Back Schlickmann. Sepultamento ontem.

Selvina Barbosa Montiel, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião de Almeida Barbosa e Alvina Pereira Barbosa. Sepultamento ontem.

Sônia Aparecida Godói, 52 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Pedro Sabino e Jorgelina Maria da Silva Sabino. Sepultamento ontem.

Tereza Ina Lopes da Silva, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel João Lopes e Maria Petronilba. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Tiago de Jesus Godói, 30 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Godói e Eva Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Valdomira dos Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Josefa Nunes dos Santos. Sepultamento ontem.

Valentin Antonelli, 57 anos. Profissão: mecânico automotivo. Filiação: Orlando Antonelli e Dolores Moreno Antonelli. Sepultamento ontem.

Victor Loyola Maia Tavares, 32 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Marcos Moacir Ferreira Tavares e Mônica Valéria de Loyola Maia Tavares. Sepultamento ontem.

Wilson Carneiro, 73 anos. Filiação: Anisio Carneiro e Lídia Cheres Carneiro. Sepultamento sábado, 22 de outubro de 2022 às 16hh, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Monalisa.