Allycia Sophya Rodrigues Tartaia, 2 mes(es). Filiação: Jailon de Jesus Tartaia e Taiana Aparecida Rodrigues Stoqueiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Cemitério Municipal do Boqueirão -PR.

Alyssan Caroline Haluch, 28 anos. Profissão: telemarketing. Filiação: Wilson Haluch e Precila Marys Haluch. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Cemitério Municipal do Água Verde – Curitiba -PR.

Ana Maria Tozzi, 57 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Vicente Tozzi e Natalina Tozzi. Sepultamento ontem.

Antônio Antocevicz, 55 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Izidoro Antocevicz e Ester Lourenço Rosa. Sepultamento ontem.

Aparecida Júlia da Conceição, 79 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Francisco Galdino dos Santos e Leonora Pereira. Sepultamento ontem.

Aroldo José dos Santos Pereira, 54 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Zildo José dos Santos e Ana Alves Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 04 Cemitério Municipal do São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Benedita Anselmo Guimarães, 71 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Pedro Anselmo e Romiria Pereira Anselmo. Sepultamento ontem.

Cenira dos Passos Quadra, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fidelcino Feliciano dos Passos e Maria Benta dos Passos. Sepultamento ontem.

Cláudio Roberto Barbosa, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Cláudio José Barbosa e Rita Almeida Barbosa. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo de Memorial Lc Sala Jacaranda – Curitiba -PR.

Clesio Coutinho Scarsi, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: Zelindo Scarsi e Carolina Coutinho Scarsi. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Marialva PR, saindo de Residencia Rua Coxin 1.626 Esplanada SarandiPR.

Diaulo Monteiro, 80 anos. Filiação: Benvindo Monteiro e Célia Gomes Monteiro. Sepultamento ontem.

Dilma Albuquerque Walvy, 78 anos. Profissão: escrivão(ã). Filiação: Djalma de Castro Walvy e Setembrina de Albuquerque Walvy. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais).

Dulce Pinheiro Vila Nova, 102 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Fernandes Donato e Maria Pinheiro Donato. Sepultamento ontem.

Edna Luíza Boni, 81 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Boni e Augusta Gonçalves Boni. Sepultamento ontem.

Eliane Buba, 54 anos. Profissão: fisioterapeuta. Filiação: Nivaldo Buba e Maria da Luz Bicheski Buba. Sepultamento ontem.

Elias Mildemberg, 70 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Adolfo Mildemberg e Otília Mildemberg. Sepultamento ontem.

Evaldo dos Santos, 55 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Lourival de Jesus dos Santos e Teresa Júlia dos Santos. Sepultamento ontem.

Fabieli Maria Aristides, 35 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rosa Batista Aristides e Rosa Batista Aristides. Sepultamento ontem.

Generoso Sebastião Ferreira da Rocha, 65 anos. Filiação: Pedro Ferreira da Rocha Netto e Nilza da Cruz Rocha. Sepultamento ontem.

Geraldo Schuarca, 68 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Schuarca e Maria Schuarca. Sepultamento ontem.

Gilson Pinheiro, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Silas Pinheiro e Julieta Pereira Costa Pinheiro. Sepultamento ontem.

Hedwiges Tscha Brustolim, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Tscha e Hedwiges Tscha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Honoria de Paula, 95 anos. Filiação: Ignez Ricarda da Conceição. Sepultamento ontem.

Irene Furman Gauza, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Furman e Brasilina Furman. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Jeova Pinto de Melo, 67 anos. Profissão: ferramenteiro(a). Filiação: José Pinto de Melo e Maria Libana de Melo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

João Dirceu de Jesus, 69 anos. Filiação: Sebastião de Jesus e Nivia Ribeiro de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Siqueira Campos -PR.

João Eloi Matsuzava, 75 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Yohsio Matsuzava e Demetria Fabris Matsuzava. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Lydio Seiler Bettega, 89 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Lydio Paulo Bettega e Semiramis Seiler Bettega. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde, Curitiba(PR).

José Amélio Carlos Reboucas, 77 anos. Profissão: mecânico automotivo. Filiação: José de Ssouza Reboucas e Nilda Maria Mendes Reboucas. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

José Aparecido Mariano, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião Mariano de Souza e Ambrozia Oliveira de Souza. Sepultamento ontem.

José Luiz Fernandes, 93 anos. Filiação: Raimundo Fernandes da Silva e Elisa Cardoso. Sepultamento ontem.

José Ribeiro Neves, 72 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Ribeiro Neves e Ernestina Coimbra Neves. Sepultamento ontem.

José Tarcilio de Souza, 77 anos. Profissão: estivador. Filiação: Tarcilio Bernardino de Souza e Carlota Mercedes de Souza. Sepultamento ontem.

Karen Porto Gonsalves, 21 anos. Profissão: do lar. Filiação: Kleber Wilian Gonsalves e Odilceia Porto. Sepultamento hoje, Cemitériomun.de Campina Grande do Sul, saindo de Cemitério Municipal de Campina Grande do Sul PR.

Lair Therezinha Muller de Souza, 82 anos. Profissão: secretária. Filiação: Edmundo de Souza e Adelaide Muller Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Leni Maria Leite, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: João da Silva Leite e Alexandrina do Carmo Paez Leite. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

Loudes Borba da Silva, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Borba e Lucinda das Neves. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo de Municipal de Paranaguá -PR.

Lucas Vieira de Lima, 14 horas. Filiação: Evandro de Jesus de Lima e Misleine Aparecida Prates Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Luiz Chapira, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Leão Chapira e Malka Chapira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Israelita Santa Cândida, saindo da Capela Mortuária Israelita Água Verde.

Manoel Ferrari, 78 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Apolônia Ferrari. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Manoelina Alves da Cruz, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Balduino Alves e Afra Gouvea Alves. Sepultamento ontem.

Maria Ana de Macedo Silva, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jacinto Pereira de Macedo e Ana Laureana D Avila. Sepultamento ontem.

Maria Eliza da Rosa Caetano, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jeronymo Ferreira da Rosa e Odaliza Pereira da Rosa. Sepultamento ontem.

Meron Kovalchuk, 82 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Pedro Kivalchuk e Sofia Kohul Kovalchuk. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Cemitério Municipal do Água Verde – Curitiba -PR.

Modesto Grebogy, 90 anos. Filiação: Pedro Grebogy e Pelagia Czapinisky. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Nilza Maria dos Santos Siqueira, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo Claudino dos Santos e Helena dos Santos. Sepultamento ontem.

Nobuko Mori, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Masakishi Kosaka e Toyo Kosaka. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Onofre Dias, 87 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Dias e Ana Rosa de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Pedro Leme da Silva, 92 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Adolfo Leme da Silva e Antonieta Guaraldo da Silva. Sepultamento ontem.

Pedro Orlando Rodrigues da Silva, 57 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Aníbal Rodrigues da Silva e Elizia Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

Raulino Miroes, 85 anos. Profissão: polidor(a). Filiação: André Miroes e Joana Miroes. Sepultamento ontem.

Romeu Vitek, 72 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Inácio Vitek e Francisca Vitek. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Sílvio Miguel, 60 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Alberto Miguel e Diva de Mello Roque. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Vilson Boaventura Pellissari, 74 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Damásio Pellissari e Maria Gracioli. Sepultamento ontem.