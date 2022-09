Anna Melech, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Theodoro Melech e Maria Melech. Sepultamento ontem.

Antônio Aparecido de Resende, 61 anos. Filiação: Miguel Dutra de Resende e Amélia Maria dos Santos Resende. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Armelinda Pomposa Greschuk, 72 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Paulino Mastrangelo e Linda Omitto. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Benjamin Afael Matoso de Freitas, 5 mes(es). Filiação: Luiz Fernando de Freitas Barbosa e Rafaela Matoso Zibeti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Bom Jesus de Guaratuba.

Bernadete Olexciw, 56 anos. Profissão: diarista. Filiação: Pedro Olexciw e Rosa Dombeck Olexciw. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Carlinda Schultz da Silveira, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arthur dos Santos Schultz e Maria Andrade Schultz. Sepultamento hoje, Cemitério São Bento, saindo da Capela Luto Curitiba.

Carlos Henrique D Andréa Ribeiro, 67 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Pedro Lemos Ribeiro e Arleth D Andréa Ribeiro. Sepultamento ontem.

Catalina Fernandez Fernandez de Perez, 89 anos. Filiação: José Fernandez e Crisanta Fernandez. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Celso Luiz Bassani, 68 anos. Profissão: consultor(a) comercial. Filiação: Santo Bassani e Catharina Siegel Bassani. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Cerilo Antero de Freitas Neto, 81 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: João de Freitas e Rosa da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Christiano Lima Rodrigues, 46 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: João Tadeu Rodriggues e Vera Lúcia Lima Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Claudenir Viola, 48 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: José Viola e Maria José Ignácio Viola. Sepultamento ontem.

Cristiane Gottardi Pereira, 52 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Luiz Fernando Gottardi e Anita Silva Gottardi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Adriana (Colombo).

Doraci Dores Moerking, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico Moerking e Anita Alves Moerking. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Edemar dos Santos, 76 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Silvino Gabriel dos Santos e Francisca Maria dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Edmundo Rose Júnior, 60 anos. Filiação: Edmundo Rose e Zilluar Bernert Rose. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Cap 01 do CemitérioMunicipal São Francisco de Paula.

Elazir Kerschbaumer, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Theobaldo Lothar Deschamps e Maria Elisa Deschamps. Sepultamento ontem.

Elirio Fabrício dos Santos, 59 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Francisco Fabrício dos Santos e Maria Leonilda Fabrício dos Santos. Sepultamento ontem.

Emília Licheski Gaias, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Licheski e Angelina Licheski. Sepultamento ontem.

Eneias da Silva Melo, 57 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Elias da Silva Melo e Ester da Silva Melo. Sepultamento ontem.

Ernestina Rosa dos Santos, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Rosa e Maria Joaquina Rosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Evangélica no Bairro Novo Mundo..

Georges Andreas Tsantilas, 87 anos. Filiação: Andreas Tsantilas e Eleni Tsantilas. Sepultamento ontem.

Gerson Bueno, 88 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Manoel Bueno e Maria Francisca. Sepultamento ontem.

Gerson Santos Carvalho, 70 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Victor Martins Carvalho e Regina Santos Carvalho. Sepultamento ontem.

Iria Kindzieski, 81 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Estanislau Boron e Ana Boron. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cem. Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Irma Corbani de Souza, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Carlos Corbani e Hercilia Corbani. Sepultamento ontem.

Izabel Bodnar, 62 anos. Profissão: diarista. Filiação: Paulo Bodnar e Josefa Bodnar. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Ricardo dos Santos Carvalho, 54 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Henrique Pinto de Carvalho e Clarice dos Santos Carvalho. Sepultamento ontem.

José Ferreira Pinto, 66 anos. Profissão: segurança. Filiação: Francisco Ferreira Pinto e Dejanira Ferreira Pinto. Sepultamento ontem.

Lemoel Ananias da Silva, 54 anos. Profissão: analista. Filiação: Walter Ananias da Silva e Maria Irondina Francisca da Silva. Sepultamento ontem.

Leordino Pereira Campos, 89 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Claudomiro Pereira Campos e Rosa Matina Campos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda / Vaticano.

Lucineia Aparecida da Silva, 37 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Jair Donizeti da Silva e Maria Luíza da Silva. Sepultamento ontem.

Luiz Scapin, 91 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vitório Scapin e Leonilda Bortolozzo. Sepultamento ontem.

Luíza Irma Plantes de Oliveira, 73 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Pedro Plantes e Irma Plantes. Sepultamento ontem.

Magda Alves, 59 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Vilmar Francisco Alves e Maria Terezinha de Oliveira. Sepultamento ontem.

Márcia Aparecida de Souza, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Bueno de Souza e Antônia Maria Cachoeira. Sepultamento ontem.

Maria Heloiza Andrade de Oliveira, 12 anos. Filiação: João Batista de Oliveira e Maria Tereza de Andrade. Sepultamento sábado, 24 de setembro de 2022 às 17hh, no Cemitério Municipal de Brásília, saindo da Capela Municipal de Brásília.

Maria Ishikawa, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Kiyusaku Motizuki e Taki Motizuki. Sepultamento ontem.

Marilen Thomaz Mariani, 71 anos. Filiação: Luiz dos Santos Ribeiro Thomas e Maurina Joaquina Mendes Thomas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo de Memorial -Sala Jacaranda / Luto Curitiba.

Marli Aparecida Carneiro, 59 anos. Profissão: chefe cozinha. Filiação: Pedro Mariano e Ladaide Gonçalves Mariano. Sepultamento ontem.

Nelson Franceschini, 70 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Pedro Franceschini e Ângela Botega Francesquini. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Nilsa Macanhan, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Victório Macanhan Sobrinho e Erena Bahr Macanhan. Sepultamento ontem.

Pedro Joaquim Rosa, 55 anos. Profissão: sapateiro. Filiação: Pedro Rosa e Amélia de Jesus Rosa. Sepultamento ontem.

Roseni Aparecida Santana, 46 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: José Ulisses Santana Nogueira e Maria Helena Dovaroski Nogueira. Sepultamento hoje, (Balsa Nova) Cemitério do Bugre, saindo da Capela Cemitério do Bugre (Balsa Nova).

Sebastião Cristóvão Terrinha, 52 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Cristóvão Terrinha e Maria Aparecida Terrinha. Sepultamento ontem.

Sebastião Vasconcellos da Rosa, 94 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Modesto Garcia da Rosa e Geraldina Vasconcellos da Rosa. Sepultamento ontem.

Suily da Silva, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maury da Silva e Leony Santos da Silva. Sepultamento ontem.

Terezinha Giovanini Reis, 78 anos. Filiação: Nicolau Giovanini e Ana Marques da Silveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Vera Ribeiro dos Santos, 53 anos. Profissão: manicure. Filiação: Paulo Ribeiro dos Santos e Levina Machado dos Santos. Sepultamento ontem.