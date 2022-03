Abigair Souza de Avila, 92 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Mário Vieira de Souza e Francisca Duarte Ribeiro de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo de Igreja Adventista dos Santos do Sétimo Dia.

Adir Antônio Zilli, 76 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Tarcilio Zilli e Apolônia Zilli. Sepultamento ontem.

Alzira Iolanda de Souza, 76 anos. Profissão: diarista. Filiação: Aparício Araújo e Paulina Antunes Camargo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Anderson Ribeiro da Silva, 29 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Benicio Irenio da Silva e Diana Ribeiro Duque. Sepultamento ontem.

Antônio Testoni, 77 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Quintilio Testoni e Maria Alvisa. Sepultamento ontem.

Benedita Rodrigues de Oliveira Arruda, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Realino Rodrigues de Oliveira e Leonor Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Benedito Silva dos Santos, 82 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião Quirino e Donina de Barros. Sepultamento ontem.

Carlos Roberto Keller, 74 anos. Profissão: técnico eletrotécnica. Filiação: Augusto Keller Filho e Terezinha de Souza Keller. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Clarinda Campos, 62 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: João da Silva Cruz e Mercedes Santos da Cruz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Colastica Fabiane Orben, 90 anos. Filiação: Antônio Fabiane e Rosa Sanzovo Fabiane. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Dois Vizinhos, saindo da Capela Municipal.

David Dinilton Neneve Raimundo, 33 anos. Profissão: carregador(a). Filiação: João Raimundo e Sueli Neneve Raimundo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Deodoro Ribeiro Correia, 91 anos. Filiação: Otávio Dias Correia e Clotilde Ribeiro Correia. Sepultamento ontem.

Dirlei Milani Xavier da Silveira, 86 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Luiz Milani e Elisabeth Artigas Milani. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Elfride Ilse Buch, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Christiano Buch e Anna Buch. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Ely Alves Dias, 51 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Roque Alves Dias e Ilda Souza Lima. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Ponte Branca/mt, saindo da Capela Ponte Branca/mt.

Elza Eleutério Zardo, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Joaquim Eleutério Júnior e Hilda Martins Eleutério. Sepultamento ontem.

Eunice Gonçalves Rodrigues, 101 anos. Filiação: Francisco Ezidoro Gonçalves e Antônia Maria Gonçalves. Sepultamento hoje, Cemitério Ribeirao Pinhal, saindo da Capela Municipal de Pinhal.

Fernanda da Silva, 34 anos. Profissão: televendas. Filiação: Mauro Aparecido da Silva e Maria Lúcia Lira Miyasaki. Sepultamento ontem.

Gelceni do Rocio Alves da Cruz, 56 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Acelino Alves da Cruz e Getulina Heggler. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Gerson Luís Hungaro, 57 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Mário Hungaro e Jeanete Ientsch Hungaro. Sepultamento ontem.

Giovani Chrisostomo, 44 anos. Filiação: Eloi Chrisostomo e Judith Gomes Chrisostomo. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Municipal Borda do Campo São José dos PinhaisPR.

Guilherme Felipe Farias da Luz, 25 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Machado da Luz e Doralice de Farias. Sepultamento ontem.

Helena Souza Arbigaus, 2 dias. Filiação: Gabrieli Souza Arbigaus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Ivo Graciano, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: Júlio Graciano e Maria dos Anjos. Sepultamento ontem.

Jaci Rodrigues Hella, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Rodrigues e Alzira Rodrigues. Sepultamento ontem.

João de Oliveira, 83 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Manoel de Oliveira e Liberalina Gonçalves. Sepultamento ontem.

José Paulino de Oliveira, 58 anos. Profissão: soldador. Filiação: José Wilson de Oliveira e Luíza Gabriel de Oliveira. Sepultamento ontem.

Juvenal Augusto de Oliveira Filho, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Juvenal Augusto de Oliveira e Maria do Carmo de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Lauri Helena Ribeiro, 89 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Manoel Miguel Ribeiro e Helena Ribeiro. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 do C em Municipal São Francisco de Paula.

Leonardo do Nascimento Sant Ana, 38 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Luiz Carlos Sant Ana e Georgina do Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Leonel José Koleski, 83 anos. Filiação: Urbano Koleski e Helena Koleski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Esmeralda.

Luiz Carlos Radicheski, 69 anos. Filiação: Ângelo Radicheski e Antônia Alves Natel. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo de Municipal de Campo Largo.

Maria Célia Carvalho Bindi, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amado Bindi e Rita Fernandes Carvalho. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela do Municipal Nossa Senhora do Carmo – Paranaguá.

Maria Hannemann, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolau Michalski e Sofia Michalski. Sepultamento ontem.

Marilda Soares Gonçalves, 59 anos. Profissão: servente. Filiação: Pedro Firmino Soares e Eva Ferreira Soares. Sepultamento ontem.

Marilene Tedeschi de Abreu, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Haroldo João Tedeschi e Ivonete Terezinha Tedeschi. Sepultamento ontem.

Mário Seara, 97 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Targino Seara e Alipia Lyra Seara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Michael Rodrigo Rufino, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Rufino e Terezinha de Jesus Rufino. Sepultamento ontem.

Milton Borgo, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Octávio Borgo e Laudelina Cordeiro Borgo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Munir Cury, 86 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Alberto Cury e Amália Pie Cury. Sepultamento ontem.

Osvaldo do Carmo, 88 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Antônio do Carmo e Leonor Faria do Carmo. Sepultamento hoje, (Morretes) Cemitério Municipal de Morretes(PR), saindo da Capela Municipal de Morretes,PR.

Pedro Domingos Lazarotto, 87 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Ângelo Lazarotto e Anna Lazarine Lazarotto. Sepultamento hoje, (Morretes) Cemitério Municipal de Morretes(PR), saindo de Municipal de Morretes.

Ramiro Prasser, 56 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Elias Prasser e Lídia Dmuchoski Prasser. Sepultamento ontem.

Renato Guilherme Siciliano Halben, 45 anos. Profissão: garçom. Filiação: Frederico Guilherme Fonseca Halben e Sandra Magali Siciliano Halben. Sepultamento ontem.

Roberto Figueira Lessnau, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Lourival Lessnau e Judith Figueira Lessnau. Sepultamento ontem.

Rosângela da Cruz Franco, 60 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Vicente da Cruz e Dulce Ferreira da Cruz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Rosemary Nogas, 68 anos. Profissão: impressor(a). Filiação: João Scabio e Justina Messias do Nascimento Scabio. Sepultamento ontem.

Santina Pereira dos Santos, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Baptista dos Santos e Maria Pereira da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Sebastiana Xavier Batista, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Gabriel de Paula e Carmelita Xavier da Silva. Sepultamento ontem.

Tereza Aparecida Teixeira, 70 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Eduardo Alves Ribeiro e Joana da Silva Ribeiro. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Mortuária das Areias- Almirante Tamandaré (PR).

Vera Lúcia Costa, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Honório da Costa e Ordalia Furlan da Costa. Sepultamento ontem.

Vicente Raimundo Lima, 87 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Raimundo Luiz de Lima e Maria Luíza da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Waldomiro Baptista Neto, 68 anos. Profissão: tabelião. Filiação: Waldomiro Baptista Júnior e Lygia Szabo Baptista. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula.

Wally Wilke Rizzo, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Wilke e Olidia dos Santos Wilke. Sepultamento ontem.

Zilda Fernandes Carvalho Gonçalves, 70 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Homero Fernandes de Carvalho e Glicéria Oliveira de Carvalho. Sepultamento ontem.