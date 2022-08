Abigail Morais Roza da Cunha, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Gonçalves da Roza e Lazara de Moraes Roza. Sepultamento ontem.

Alisson Henrique da Silva Barbosa, 20 anos. Profissão: do lar. Filiação: Odair José Barbosa e Silvane da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Mortuária Água Verde 02- Municipal CuritibaPR.

Almezina Dias Messias, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vergilino José Dias e Priscila Lucas. Sepultamento ontem.

Ana Maria dos Santos, 31 anos. Filiação: Helena Coutinho dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Andreia Regina Fonseca Bittar, 37 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lauro Bittar e Carmen Fonseca Bittar. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio Valeriano dos Santos, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: Amando dos Santos e Valéria Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal de Almirante Tamandaré.

Augusto Miquelao, 90 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Miquelao e Felicidade de Jesus Rodrigues. Sepultamento ontem.

Augusto Panta dos Santos, 16 dias. Filiação: Sinvaldo Panta dos Santos e Francielly Panta Barbosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Ubiratã (PR).

Cleci da Silva Saggiarotto, 70 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Bernardinho da Silva Teixeira e Bregilda Batista da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Cornelia Quetes dos Santos, 87 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Arlindo da Silva Quetes e Arminda de Freitas Rosa. Sepultamento ontem.

Deusdete Gonçalves Araújo, 80 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Ademario da Silva Aguiar e Maria Gonçalves de Jesus. Sepultamento ontem.

Djanira do Espírito Santos, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amoel do Espírito Santo e Marina de Araújo Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela São Leopoldo.

Edson Massuia Gallo, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Miguel Gallo e Ângela Massuia Gallo. Sepultamento ontem.

Eduardo Félix Ribeiro, 20 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Divanir Ribeiro e Jovita Alves Martins. Sepultamento ontem.

Élcio Laudelino Rosário, 39 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Celso Dario Rosário e Magali Mattos Leão Rosário. Sepultamento hoje, Capela de Tabatinga.

Erico de Lima Bacila, 40 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Maria José Lima Bacila. Sepultamento ontem.

Estanislau Okonoski, 91 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Okonoski e Eva Okonoski. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Irati, saindo da Capela Municipal de Irati.

Euny Merian Martins Torres Saraiva Valério, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Martins Torres e Manoela Massuci Torres. Sepultamento ontem.

Felipe César Cordeiro da Costa, 21 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Paulo César Cordeiro da Costa e Patricia de Fátima Partica. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo de Municipal de Campo Largo.

Fernando Henrique Nunes Coelho, 28 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lauri Nunes Coelho e Elsa Dorneles. Sepultamento hoje, Capela Municipal de Palmas.

Fernando Mileski Gomes, 21 anos. Profissão: servente. Filiação: André Gomes e Dayane Furman Mileski. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Francisco Alves Pereira, 65 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Luiz Alves Pereira e Maria Licor da Silva Pereira. Sepultamento ontem.

Gevanil Garcez das Neves, 93 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Juvenal Dias Garcez e Alzira Garcez das Neves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Helena Vitória Farias Alves Pinto, 1 mes(es). Filiação: César Alberto Pinto Júnior e Vanessa Farias Alves Pinto. Sepultamento hoje, Cemitériomun.de Campina Grande do Sul, saindo da Capela Canpina Grande do Sul(PR).

Iolanda Araújo dos Reis, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Azildo Alves de Araújo e Francisca Ferreira de Araújo. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Ivanir Ferreira, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Lima Ferreira e Maria de Lima Ferreira. Sepultamento ontem.

Jair Kramer, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Werner Kramer e Rosa Strauss Kramer. Sepultamento ontem.

Jakson Calado da Silva Júnior, 46 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Jakson Calado da Silva e Marilda do Rosário da Silva. Sepultamento ontem.

João Albatroski Pavilaki, 97 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Pavilaki e Francisca Albatroski Pavilaki. Sepultamento ontem.

João Batista Straub, 58 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Indalécio Straub e Hilda Tiblier Straub. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

João Fernandes Abreu, 59 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Galdino Ferreira de Abreu e Alice Ferreira de Abreu. Sepultamento ontem.

Jorge Luiz Zaramella, 67 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Lydio Zaramella e Angelina Zeni Zaramella. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

José Teixeira Mello, 87 anos. Filiação: Joaquim Fermino de Mello e Maria dos Anjos Teixeira. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Colônia Faria.

Josué Vieira da Rocha Júnior, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Josué Vieira da Rocha e Maria Dorotea Urbanetz Vieira da Rocha. Sepultamento ontem.

Kaick Matheus Moriggi Barbosa Alves, 39 anos. Profissão: estudante. Filiação: Nilson Dias Barbosa Alves e Josiane Moriggi. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de MaringáPR, saindo de Colegio Rui Barbosa em Maringá,PR.

Kauana Novaes Pimpao Grube, 40 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Wilson Naldo Grube Filho e Maria Katia Novaes Pimpao Grube. Sepultamento ontem.

Kinberly Vitória da Silva Barbosa, 3 mes(es). Filiação: Crelton Barbosa da Silveira e Gabriele da Silva Santos. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda(PR), saindo da Capela do Cemitério Municipal de Contenda (PR).

Leonardo José Bigyunas, 46 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Tadeu Bigyunas e Mari Joana Nepomuceno Biguinas Bigyunas. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Luan Christian Sabim, 20 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Cláudio José Sabim e Luceni Maria de Oliveira Sabim. Sepultamento hoje, Camiterio Independência Boqueirão, saindo da Capela Municipal de Campo Largo.

Lucilia Donizeti da Silva Padilha, 56 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Raimundo Luiz da Silva e Helena Rosemira da Silva. Sepultamento ontem.

Luiz Henrique de Abreu, 10 horas. Filiação: Leonara Franciele de Abreu Lara. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista.

Manoel Juvenil de Souza Neto, 67 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José de Souza e Alzina Pinto de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Paroquial Nossa Senhora do Carmo – Pinheirinho.

Manoel Sebastião da Silva, 95 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Sebastião Joaquim da Silva e Maria Anna da Conceição. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Marcelo Luís Correa, 43 anos. Profissão: motorista. Filiação: Valdemar Correa e Belinha Aparecida dos Santos Correa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Marcos Alexandre de Lima, 45 anos. Profissão: motorista. Filiação: Derny de Lima e Aparecida de Jesus de Lima. Sepultamento ontem.

Maria Alberto dos Santos, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izaias José Antônio Alberto e Maria Sofia. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Pinto, 70 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Zacarias Rita e Benedita Supriano Zacarias. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Maria Caroilina Rypchinski Teodoro, 24 anos. Profissão: estudante. Filiação: Everton Donizeti Teodoro e Juliana de Carvalho Rypchinski. Sepultamento ontem.

Maria Casturina de Jesus Teixeira, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Maria Teixeira da Silva e Maria Olivia Vieira da Rosa. Sepultamento ontem.

Maria Lúcia de Fátima dos Prazeres, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Octávio dos Prazeres e Lídia Gonçalves dos Prazeres. Sepultamento ontem.

Maria Rosita da Silva, 76 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Félix da Silva e Juventina Félix da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Vanderleia dos Santos, 54 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Avantuil Antônio Roberto e Julita de Melo Roberto. Sepultamento ontem.

Marina Thereza Gasparin Kleina, 91 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Miguel Gasparin e Antônia Ângela Gasparin. Sepultamento ontem.

Marli Rodrigues de Andrade, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Gomes Rodrigues e Júlia da Silva Rodrigues. Sepultamento ontem.

Maurício Leônidas da Silva, 72 anos. Filiação: Amaro Leônidas da Silva e Júlia Avelina da Silva. Sepultamento ontem.

Mauro José Manchini, 61 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Mauro Manchini e Constantina Luíza Callegari Manchini. Sepultamento ontem.

Neusa Ribeiro Galvão, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Umbelino Alves Ribeiro e Vitória Muniz Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal do Santa Cândida.

Neuza dos Santos Belik, 84 anos. Filiação: Gumercindo Gonçalves dos Santos e Lydia Gonçalves de Moura. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Orides Rodrigues dos Santos, 82 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Galdino Belo dos Santos e Maria Rosa Rodrigues. Sepultamento ontem.

Osni de Jesus Ferreira da Cruz, 57 anos. Profissão: segurança. Filiação: Juliano Ferreira da Cruz e Elvira da Aparedida Gonçalves da Cruz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal do Santa Candia.

Peterson Aparecido Almeida, 32 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Aparecido Gonçalves de Almeida e Iranilde Aparecida de Almeida. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de Congonhinhas (PR).

Rodrigo Linhares, 45 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ailton Alexandre Linhares e Doroti Wolkmer Linhares. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Ronald Hefter Zwolinski, 60 anos. Filiação: Ivo Zwolinski e Anita Hefter Zowlinski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde, Curitiba(PR).

Samuel Caetano, 19 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Antoni Gonçalves Caetano e Luciane Zaimoski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Santina Balduino Cella, 85 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Luiz Cella e Maria Balduino Cella. Sepultamento ontem.

Sebastião Pinto, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Martins Pinto e Maria de Fátima Pinto. Sepultamento ontem.

Silvana Rodrigues de Freitas, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zacarias Rodrigues de Freitas e Jacira Rodrigues de Freitas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Silvestre Francisco Kulik, 91 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Paulo Kulik e Maria Kuli. Sepultamento ontem.

Teresinha Girardi Gasperin, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Caitano Girardi e Maria Paloschi Girardi. Sepultamento ontem.

Terezinha Leal Garrett, 91 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Pedro de Almeida Garrett e Maria de Lourdes Garrett. Sepultamento ontem.

Tiago Ressuagli da Costa, 35 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joacir Jesus Selvino da Costa e Maria José Ressuagli da Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

William Gulait Gonçalves, 40 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Nilson Ramos Gonçalves e Nair Gulait Gonçalves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Mortuária Tatuquara (PR).

Yan Ribeiro Alves, 4 horas. Filiação: Alexandre Alves e Rafaella de Cassisa Ribeiro. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.