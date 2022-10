Agnaldo Plácido da Silva, 56 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Erminio Plácido da Silva e Eva da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Airton Gomes da Silva, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Gomes da Silva e Domitilia Lopes da Silva. Sepultamento ontem.

Altino Lenzi, 85 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Luiz Lenzi e Olímpia Lenzi. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Amélia Moretti Fernandes, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Cláudio Moretti e Judith Toledo Moretti. Sepultamento ontem.

Antônia Miguel da Silva Rosa, 77 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Júlio da Silva Kuster e Juracy Miguel da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio Arivelto de Oliveira, 48 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: José Acir de Oliveira e Casturina Odeth de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo.

Armelino Homero da Rocha, 86 anos. Filiação: Aelindo Querino Rovha e Omena Pereira Rocha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Luto Curitiba – Sala Manaca CuritibaPR.

Artur Ramos Bomfim, 58 anos. Filiação: Vandelim Ramos Bonfim e Tereza Bomfim. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Benjamin Prestes Terleski, 4 anos. Filiação: Matheus Santos Terleski e Jéssica Prestes dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Casemiro Bornat, 46 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Leonardo Bornat e Maria Koutun. Sepultamento hoje, Colônia Vera Cruz (Mallet), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Dirce de Castro, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Theodorico de Castro e Izabel Lima Castro. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Doralina de Jesus Vieira Padilha, 78 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Bernardino Duartes da Silva e Maria do Pilar Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Dorilda de Borba, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pereira de Almeida e Doralina Rodrigues. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Católica do Cic.

Eloa Zarate, 19 dias. Filiação: Paloma Caroline Zarate Duarte. Sepultamento ontem.

Erondina de Siqueira Neu, 81 anos. Filiação: Pedro Soares de Siqueira e Catarina Ferreira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo de Igreja Ass. de Deus -Sitio Cercado.

Francis David Motizuki, 40 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Heidi Martins Motizuki e Célia Regina de Paula. Sepultamento ontem.

Gracimeire do Nascimento, 53 anos. Profissão: diretor(a). Filiação: Haroldo do Nascimento e Ramira Olímpia de Souza do Nascimento. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Gustavo Stival Calisto, 27 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Laudemiro Carvalho Calisto Filho e Ivonete de Fátima Stival. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Hamilton José Farias, 69 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Doraci da Silva Farias. Sepultamento ontem.

Humberto Fior, 82 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Egydio Fior e Constância Marques Fior. Sepultamento ontem.

Inácio Amélio Royer, 66 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Luiz Royer e Ilma Royer. Sepultamento ontem.

Isolda Vicenti de Carvalho, 68 anos. Filiação: Manoel Vicenti e Angelina Vicenti. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Ivone Moura de Oliveira, 75 anos. Filiação: Pedro Mendes Batista e Maria Cândida Moura. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Associação de Moradores Vila Lindoia CuritibaPR.

Jacqueline Guebert Alves, 26 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Rori Sérgio Guebert e Maria Terezinha Klug Guebert. Sepultamento ontem.

Jarrold Leinig Wanderley, 69 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Jarrold Wergert Wanderley e Regina Leinig Wanderley. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

José Calixto de Azevedo, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Malaquias de Azevedo e Francisca Teodora de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

José Ferreira Filho, 86 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: José Ferreira e Geralda Custodio Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Cemitério Municipal da Água Verde.

Juarez da Silva, 33 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Fioravante da Silva e Cenira Fernandes. Sepultamento ontem.

Leticia Maria Neves Silva, 12 anos. Filiação: Manoel Pedro da Silva e Maria de Lourdes Neves Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Lizete Bittencourt, 88 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Jorge André Bonacif e Genoveva Bonacif. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Margarida Sobczak, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Oleinik e Emília Oleinik. Sepultamento ontem.

Maria Antonieta Ferreira de Mello Abdul Hak, 65 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Renato Ferreira de Mello e Leonilda Pessa Ferreira de Mello. Sepultamento ontem.

Maria Lúcia Zucarelli Apolinário, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Schiavao Zacarelli e Santina Schiavao Zucarelli. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Rosa Duarte, 46 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Servino Costa Duarte e Carmelita Marcondes Duarte. Sepultamento ontem.

Maria Vanda Ferreira, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Anisio Lucas e Maria Aparecida Lucas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Residencia – Rua México, 360 – Nações I – Fazenda Rio Grande (PR).

Neri João Cardoso, 77 anos. Profissão: eletricista. Filiação: João Júlio Cardoso e Nair Caldeira Cardoso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Noemi Pedro Wenceslau, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Pedro Júnior e Ana Martins Júnior. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Norival Teilor, 92 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Cassemiro de Araújo e Maria Luíza Teilor. Sepultamento ontem.

Pedro Henrique Kamarowski de Souza, 4 anos. Filiação: Luiz Henrique de Souza e Tatiane Kamarowski Bueno. Sepultamento ontem.

Pedro Ivo da Fonseca, 60 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Ivo Sereno da Fonseca e Wolga Bredon Fonseca. Sepultamento ontem.

Sandra Lino de Azevedo, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Lino de Azevedo e Dileusa Isidoro de Azevedo. Sepultamento ontem.

Sebastião Gonzaga, 91 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Sebastião José dos Santos e Maria José dos Santos. Sepultamento ontem.

Simone Pereira de Siqueira, 36 anos. Profissão: frentista. Filiação: Lourival Tadeu Siqueira e Ofelia Pereira de Siqueira. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo de Igreja em Paranaguá.

Stefani Sartor, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Claudemir José Sartor e Fabiana Gauland. Sepultamento ontem.

Tereza Hodum, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherma Kupka e Tecla Dziesiatnik Kupka. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Catanduvas do SulPR, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal do Boqueirão CuritibaPR.

Terezinha Schmidt, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Adão Fagundes dos Reis e Donaria Fagundes dos Reis. Sepultamento ontem.

Thiago de Freitas Oliveira, 23 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Cícero de Freitas Oliveira e Neli Aparecida de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campina Grande do Sul, saindo da Capela Santa Mônica Campina Grande do SulPR.

Vicente Dambroski, 76 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Dambroski e Ana Dambroski. Sepultamento hoje, Guarauna Teixeira SoaresPR, saindo de Sitio Novo Teixira SoaresPR.

Zuleide Landile Braune, 95 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ladislau Braune e Lúcia Dobrolska. Sepultamento ontem.