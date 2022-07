Adolfo José de Souza, 62 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Soriano Andrade de Souza e Maria Francisca Marcal de Souza. Sepultamento sábado, 30 de julho de 2022, Cemitério Municipal de Quarto Centenario -PR, saindo da Capela Municipal de Quarto Centenário -PR.

Ailton Garcia Pereira, 77 anos. Filiação: Florêncio Franca Pereira e Brazilina Garcia Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Municipal Água Verde.

Amauri Cezar Zanon, 69 anos. Profissão: securitário(a). Filiação: Ari Zanon e Maura Bogus Zanon. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Araldo Marques dos Santos, 88 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Marques dos Santos e Ernestina Conceição de Melo. Sepultamento ontem.

Augusto Yotti Sugahara, 68 anos. Profissão: gerente logística. Filiação: Sadao Sugahara e Harue Sugahara. Sepultamento ontem.

Cacilda Martins Miranda, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Armando Martins Barbosa e Ernestina Gerk. Sepultamento ontem.

Cleusa Martiliana da Silva, 47 anos. Profissão: secretária. Filiação: José Martiliano da Silva e Marinalva Claudino da Silva. Sepultamento ontem.

Davi Ramos Rodrigues, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Terezinha Ramos Rodrigues. Sepultamento ontem.

Eliane de Fátima Fiorese Grochoski, 66 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Gabriel Fiorese e Joana Mottin Fiorese. Sepultamento ontem.

Elizane do Amaral Maba, 30 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mauro Rubens Maba e Ana Regina do Amaral Maba. Sepultamento ontem.

Eloy Silva, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Amélio Silva e Diva Silvano. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Matinhos.

Emília Kuduawiec, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Casimiro Kuduawiec e Rosa Kuduawiec. Sepultamento ontem.

Enedir José Rosa da Silva, 67 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Ernesto Machado e Lídia Rosa da Silva. Sepultamento ontem.

Fabiano de Oliveira Lucas dos Santos, 45 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Wilson Lucas dos Santos e Maria Célia de Oliveira. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal de Santa Cândida.

Francisco Salvador de Souza, 77 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Salvador de Souza e Aparecida Maria de Souza. Sepultamento ontem.

Gabriel Vinícius Ezequiel, 15 anos. Profissão: estudante. Filiação: Renato Luiz Eziquiel e Pabliely Cristina Rodrigues. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Campo do Santana.

Irma de Alcântara Nogueira, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pedro de Alcântara e Maria Nogueira de Alcântara. Sepultamento ontem.

Ivaldo Bruhn, 75 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Carlos Afonso Bruhn e Francisca Bradetz Brunh. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

João Batista do Vale, 74 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: João Dias do Vale e Benedita Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Diamante de Mandirituba, saindo da Capela Diamante Mandirituba.

João Carlos Rodrigues, 70 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Diahir Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana.

Joaquim Borges, 77 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Borges e Maria Justiniana. Sepultamento ontem.

Johnny Casteliano do Nascimento, 26 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João Jeronimo do Nascimento e Cristiane Casteliana de Souza. Sepultamento ontem.

Jorge Rocha do Espírito Santo, 65 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Sebastião do Espírito Santo e Maria Rocha Adriano. Sepultamento ontem.

Juarez Wagner, 73 anos. Profissão: vendedor(a) externo. Filiação: Mathias Wagner e Ibaneza Maria Wagner. Sepultamento ontem.

Laudarcy Lino Fernandes, 74 anos. Filiação: João Lino Fernandes e Alcina da Cruz Fernandes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Leocadia Lopes, 83 anos. Profissão: camareira. Filiação: Brásílio Lopes e Ignez Luiz de Assumpcao. Sepultamento ontem.

Lindacir da Luz, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Cajuk e Leonora Dina Marina Cajuk. Sepultamento ontem.

Livia Marie de Souza Santos, 6 anos. Filiação: Johnny Matos dos Santos e Flaviane de Souza Nepomuceno. Sepultamento sábado, 30 de julho de 2022 às 17hh, no Cemitério Municipal de Castanhal Pa, saindo da Capela Municipal de Castanhal Pa.

Manoel Alves Pinto, 84 anos. Profissão: balconista. Filiação: Belmiro Alves Pinto e Izabel Maria da Luz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Maria Antônia dos Santos, 96 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Justino Martins dos Santos e Antônia Caetana de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Adventista do 7 Dia Bairro Cajuru Curitiba (PR)..

Maria Aparecida Ferreira Melo, 81 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antonieta Batista Lima. Sepultamento ontem.

Maria Odete Teixeira, 83 anos. Filiação: Alberto Túlio e Palmira Batistão Túlio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Maria Salete Schmicheck, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Rodrigues da Luz e Eluir Rodrigues da Luz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Maria Tereza do Rosário, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: José do Rosário e Verônica Bill. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Mariental/lapa(PR), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Maria da Cruz da Luz de Castro, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Pedro da Luz e Etelvina Ramos da Luz. Sepultamento hoje, Cemitério do Tamanduá / São Luiz do Purunã, saindo da Capela de São Luiz do Purunã.

Mário Zanlorenci, 84 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Zanlorenci e Angelica Landarim. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Muncipal Água Verde.

Marlene Aparecida Nunes, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Casildo Munhoz e Otília Ardigor Munhoz. Sepultamento ontem.

Nair Terezinha Gonçalves Ribeiro, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Virgílio Gonçalves e Maria José Gonçalves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Pasqualino Ramogida, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Tommaso Ramogica e Mariantonia de Luca Ramogida. Sepultamento ontem.

Pedro Inácio do Prado, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Inácio do Prado e Francisca Andrade do Prado. Sepultamento ontem.

Raquel Sinder, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Sinder e Lea Sinder. Sepultamento hoje, (Curitiba) Israelita Santa Cândida, saindo da Capela Mortuária Israelita Água Verde.

Renato Ferraz, 73 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Itaciano Ferraz e Anália de Almeida Ferraz. Sepultamento ontem.

Sebastião Francisco Barbosa, 56 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: José Francisco Barbosa Filho e Terezinha Trizzi. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Sedu Protagio Branco Júnior, 71 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Sedu Protagio Branco e Carmen Beatriz Reis Branco. Sepultamento ontem.

Shirley Elsi Camargo Zeck, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvador Ladislau de Camargo e Safira de Camargo. Sepultamento ontem.

Simone Aparecida Honório, 41 anos. Filiação: Pedro Honório Sobrinho e Marilene Honório. Sepultamento hoje, Cemitério Doce Grande QuitandinhaPR, saindo da Capela Mortuária Municipal de QuitandinhaPR.

Suely de Arruda Alves, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oracy de Arruda e Carmela Simões Arruda. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Tânia Guizilin Vieira, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Guizilin e Izabel Silva Guizilin. Sepultamento ontem.

Valter da Silva Brito, 76 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José de Souza Brito e Teotonia da Silva Brito. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Vanderlei Barbosa, 64 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Valdomiro Augusto Barbosa e Leonilda Pereira Barbosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Quadrangular.

Vilmar Ferreira de Lima, 64 anos. Filiação: Antônio Ferreira de Lima e Augusta Ribeiro dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Parque São Gabriel ColomboPR.

Vitalino Scroccaro, 84 anos. Profissão: motorista. Filiação: Guilherme Scroccaro e Maria Pelanda Scroccaro. Sepultamento ontem.

Wilson Perette, 87 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Reynaldo Perette e Emília Pirondi Perette. Sepultamento ontem.

Wlademir Fernandes, 54 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Salvador Fernandes e Olga Miglioli Fernandes. Sepultamento ontem.