Adelaide Maria da Conceição de Lima, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Manoel da Silva e Maria Aguida da Conceição. Sepultamento ontem.

Adelaide Sarnovski de Meo, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Sarnovski e Catharina Sarnovski. Sepultamento ontem.

Adones Dias, 34 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Atamildes Dias e Maria Aparecida dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de Igreja Evangélica no Cajuru.

Alice Soares, 74 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Soares Filho e Izabel Carvalho dos Santos. Sepultamento ontem.

Álvaro de Oliveira Bittercourt, 73 anos. Profissão: topógrafo(a). Filiação: Guilherme Bittencourt e Adelaide de Oliveira Bittencourt. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Cemitério Municipal Água Verde.

Carliano Manoel Freire, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Lourenço Freire e Antônia de Freitas Freire. Sepultamento ontem.

Celso Augusto Divaldin, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Arlindo Divaldin e Leonor Divaldin. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Antônio.

Cleverson Marinho, 29 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Maria Marinho e Marilene Ramalho. Sepultamento ontem.

Dafine Windi Wolanski, 47 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Almir Wolanski e Janice Elen Wolanski. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Edemir Guimarães Gasparin, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Bonifácio Villela Guimarães e Célia Neves Guimarães. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Encarnacion Saez de Alapont, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Telesforo Saez Mova e Rosa Calderon Fuertes. Sepultamento ontem.

Expedito Tomé, 75 anos. Filiação: Pedro Tomé e Maria Etelvina. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Fabrício Lorena Peters, 21 anos. Profissão: estudante. Filiação: Valter Silva Peters e Carla de Fátima Peters. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo da Capela Memorial Luto Curitiba – Sala Manaca – Curitiba.

Francisco de Assis Ferreira, 71 anos. Filiação: João Fideles Ferreira e Griselda Santana Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Gabriela de Jesus da Silva Barbosa, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Jorge Barbosa Júnior e Georgia Sipriano da Silva. Sepultamento ontem.

Givonete da Silva Nunes, 67 anos. Profissão: servente. Filiação: José Barbosa de Souza e Maria Regina da Conceição de Souza. Sepultamento ontem.

Helena Baltezan Ganske, 5 anos. Filiação: Aranaldo Ganske Júnior e Alice Regina Ribeiro Marques Baltezan. Sepultamento ontem.

Ivone Cardoso Alves, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Isaias Moreira Alves e Francina Cardoso Alves. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capeal Ns do Carmo.

Izabel Rodrigues dos Santos Rosa, 80 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Ervilio Rodrigues dos Santos e Marta Rosa dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Comunitária Bairro Novo – Sitio Cercado.

Jair de Souza, 71 anos. Profissão: agente administrativo. Filiação: Tartuliano de Souza e Maria Rosa de Souza. Sepultamento hoje, Cemitério Vila Jordão Guarapuava PR, saindo da Capela Mortuária Vila Jordão Guarapuava PR.

Jefferson César Haninec, 54 anos. Filiação: João Haniec e Luci Marlene Haninec. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo de Mormons -Portão.

João Cananeas da Silva, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alcides Cananeas e Valeirana Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

Laudina Burkot Motin, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Burkot e Angelica Burkot. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Leonor Mehl Ribeiro, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Waldemar Mehl e Emília Pereira Mehl. Sepultamento ontem.

Lourival Stavski da Silva, 68 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Ermelino Batista da Silva e Adamina Stavski da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Cemitério Municipal São João Triunfo.

Luís Fernando da Silva Gardasz, 33 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Sílvio Roberto Gardasz e Rosângela Oliveira da Silva Gardasz. Sepultamento ontem.

Márcia de Freitas Salvador, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Arnoldo Manoel de Freitas e Leonor de Carvalho Freitas. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria Flora de Queiroz Telles, 92 anos. Filiação: José de Souza Ferreira Filho e Zoraya Malta Cardoso de Souza Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério São Francisco de Paula.

Maria Rosa Smokovicz, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Honoria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Marina Holles Benato, 73 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Alfredo Holles e Irene Holles. Sepultamento ontem.

Marlize Aparecida Bittencourt Dionizio, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Najardes Bittencourt Dionizio e Marlene Alvarez Dionizio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marta de Oliveira, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leopoldo de Oliveira e Maria Aguida Ferreira. Sepultamento ontem.

Nelson de Mattos, 58 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Alcides de Mattos e Catarina Cavalheiro de Matos. Sepultamento ontem.

Olga Ferreira Mattoso, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Ferreira e Ana Gonçalves. Sepultamento ontem.

Olivia de Almeida Teles, 2 dias. Filiação: Juliano Teles César e Fabiana de Almeida Jorge. Sepultamento ontem.

Orly Martins Varela Júnior, 39 anos. Profissão: analista. Filiação: Orly Martins Varela e Lourdes Maria Varela. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rodiana Hintz, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Henko e Anna Henko. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Roseli de Fátima da Paixão, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amilton da Paixão e Valdivia Soares da Paixão. Sepultamento hoje, Muncipal, saindo da Capela Municipal.

Rute Dias Fernandes, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Octávio Dias Fernandes e Doralice Dias Fernandes. Sepultamento ontem.

Sebastião Ribeiro dos Santos, 78 anos. Filiação: Alcides dos Santos e Maria Anuncia Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Tatuquara Monteiro Lobato.

Sueli Aparecida dos Santos Barrozo, 44 anos. Profissão: diarista. Filiação: Honilio Barrozo e Iva Madalena dos Santos Barrozo. Sepultamento ontem.

Valdirene Martins Dias Batista, 52 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Carlos Martins Dias de Lourdes e Maria de Lourdes Ribeiro Santos Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Valmir Adriano Domingues, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Manoel Adriano e Dolca Alves Adriano. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia Rodrigues Eckert, 58 anos. Profissão: diarista. Filiação: João Maria Rodrigues e Genoveva Portella Rodrigues. Sepultamento ontem.

Vicente Gomes, 97 anos. Profissão: tesoureiro(a). Filiação: Manoel Ferreira Gomes e Augusta Novalina Gomes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela da Igreja Santos dos Últimos Dias Av. Iguaçu, 1.460 Água Verde Curitiba.

Walmor Lemos, 94 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Syriaco Lemos e Maria Lemos. Sepultamento ontem.

Willians Luís Gonzaga, 59 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Pedro Gonzaga e Hilda Gonzaga. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de Sala Jacaranda.

Wilson Alves da Rocha, 72 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Gregório da Rocha Filho e Tiburcia Alves da Rocha. Sepultamento ontem.

