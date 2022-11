Abílio Aparecido Pereira, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Batista Pereira e Maria Zilda. Sepultamento ontem.

Alfredo Rodrigues, 71 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Maria de Jesus Rodrigues. Sepultamento ontem.

Altair Matoso, 68 anos. Profissão: auxiliar almoxarifado. Filiação: Emílio Matoso e Zulmira Tabalipa Matoso. Sepultamento ontem.

Ana Lúcia Alves Martins, 57 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Osvaldo Alves Martins e Dinorah de Araújo Martins. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Ana Maria Honório, 80 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Maximiano Loreto Padilha e Francisca Massaneiro da Cruz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Pinheirinho.

Antônia Guttierrez Butzke, 99 anos. Filiação: Júlio Guttierrez e Benigna Miranda Ozório Guttierrez Butzke. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Antônio Pereira de Souza, 80 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Pereira de Souza e Cecília Gonçalves Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Assunta Maria Baesso, 59 anos. Filiação: Avelino Baesso e Albina Aurora Baesso. Sepultamento ontem.

Aura Pereira de Castro Vulcanis, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Pereira de Castro e Presula Pereira de Castro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Sfp – Curitiba.

Carlos Daniel Cordeiro, 22 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maria Aparecida Rodrigues Coelho. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Bom Pastor – Pinhais.

Catharina Marabello Dorte, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Marabello e Olympia do Nascimento. Sepultamento ontem.

Diego de Franca Souza, 32 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz Carlos de Souza e Deir de Franca Souza. Sepultamento ontem.

Eneide Maria Vianna Gutierrez, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Álvaro de Souza Vianna e Heloyna Loyola de Camargo Vianna. Sepultamento ontem.

Germano Noel Bail, 76 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: João Bail e Luíza Mizel Bail. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo de local a ser designado.

Giovan Maurício Balock, 54 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Hercilio Balock e Leodi Regina Furtado Balock. Sepultamento ontem.

Hamilton do Carmo, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alberto do Carmo e Pedrina Marcelino. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Helcio Buck Silva, 94 anos. Profissão: procurador(a). Filiação: Jorge Silva e Olivia Buck da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Inês Nascimento de Arruda, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Jenerino do Nascimento e Maria Otília do Nascimento. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Isa Maria Machado Binder, 70 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Sabino Machado Dias e Izabel Alves Machado. Sepultamento ontem.

Isadora de Souza, 1 mes(es). Filiação: Elizandra de Souza. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Cemitério da Sede (Almirante Tamandaré).

Jair Henrique Rosa, 57 anos. Profissão: taxista. Filiação: Euclides Rosa e Sofia Kiln Rosa. Sepultamento ontem.

João Pedro Diogo, 80 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Benedito Pereira Diogo e Joaquina Vaz Diogo. Sepultamento ontem.

Jorge Ferreira Belo, 62 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Valdevino Ferreira Belo e Jurema Prudente de Oliveira Belo. Sepultamento hoje, Mato Branco QuitandinhaPR, saindo da Capela Funerária São Cristóvão QuitandinhaPR.

José Roberto de Paula, 45 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Laura de Paula. Sepultamento ontem.

Jurandir Rosa de Oliveira, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Benedito Rosa de Oliveira e Angelina Luíza do Carmo. Sepultamento ontem.

Leandro de Lima Gengo, 41 anos. Profissão: técnico eletromecânico. Filiação: Nelson Gengo e Vera Regina de Lima Gengo. Sepultamento hoje, São Pedro, saindo da Capela Cemitério São Pedro (São Paulo/sp).

Lourdes Ester Pereira Loureiro, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo Pereira e Ana do Rosário Pereira. Sepultamento ontem.

Luiz Felipe Meira Matos, 41 anos. Profissão: gerente vendas. Filiação: Juvenal de Souza Matos e Fátima Meira Matos. Sepultamento hoje, Crematório do Caju no Rio de Janeiro, Rj, saindo da Capela Cemitério do Caju no Rio de Janeiro, Rj.

Luzinete Soares dos Santos Dias, 51 anos. Profissão: diarista. Filiação: Valdete Soares dos Santos e Edina Silva dos Santos. Sepultamento ontem.

Marcos Quentel Zanardini, 86 anos. Filiação: Leo Marcondes Zanardini e Erta Quentel Zanardini. Sepultamento ontem.

Marilena de Almeida Oliveira, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Casemiro Pedro de Oliveira e Rita de Almeida Barros. Sepultamento ontem.

Marly Grava Masiero Netto, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Masiero e Arlinda Grava Masiero. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Mateus Fonseca Vieira, 23 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Márcio Luciano Vieira e Chrislaine Fonseca da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Nadir Amarante da Silva, 72 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Oliveira Amarante e Maria Amarante. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Natalina Pereira Neves, 57 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Valentim Pereira das Neves e Arcanja Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Odilon Rodrigues, 66 anos. Filiação: Lázaro Rodrigues e Irene Cazaroto Rodrigues. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede.

Paulo Pereira Guedes, 58 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Epaminondas Pereira Guedes e Maria Rosa da Conceição. Sepultamento hoje, Sagrada Família Guaraituba PiraraquaraPR, saindo de Ass Mor Bimnga Rua Rio Negro, 755 Weisopolis PinhaisPR.

Rodrigo Silveira Dalcol, 41 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Mauroli Dalcol e Neuza Silveira Dalcol. Sepultamento ontem.

Rosa Teresinha de Lima, 77 anos. Filiação: Manoel Araújo de Faria e Guilhermina Faria de Lima. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede.

Rozi Rodrigues da Luz, 85 anos. Profissão: inspetor técnico. Filiação: Antônio Aguiar e Annunciata Prantes de Aguiar. Sepultamento ontem.

Sérgio Luiz Loureiro, 64 anos. Filiação: João Alfredo Loureiro Júnior e Ana Diniz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Valmir Germinari, 65 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Ernesto Germinari e Nazarete Lopes Germinari. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Cemitério Municipal Boqueirão.

Walter Rodrigues Carvalho, 82 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Duarte Periera de Carvalho e Ana Alves Rodrigues de Carvalho. Sepultamento ontem.