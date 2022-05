Adalberto Azevedo da Silveira, 78 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Euclides Azevedo da Silveira e Eulália Franke da Silveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde.

Adicanor Novochadlo, 85 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Brazilio Novochadlo e Palmira Martins Novochadlo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal do Boqueirão.

Adonis Moreira de Souza, 82 anos. Profissão: químico(a). Filiação: Oswaldo Moreira de Souza e Valda de Souza. Sepultamento ontem.

Ana Alzira Martins Buard, 82 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Bento Lourenço Martins e Palmira Alves Lourenço. Sepultamento ontem.

André Muniz Fritoli, 32 anos. Profissão: fotógrafo(a). Filiação: Irlei Natal Fritoli e Greyce Muniz Fritoli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 do Municipal Água Verde.

Antônio Lara Filho, 94 anos. Profissão: despachante. Filiação: Antônio Lara e Jandira Morais Lara. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Antônio Luiz Hoeckele, 69 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Jacob Fredolino Hoeckele e Maria Luíza Neis. Sepultamento ontem.

Aparecida Sem Sobrenome, 82 anos. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo da Capela Pequeno Cotolengo.

Áurea Pedro Pires, 84 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Temoteo José Pedro e Benedita Maria Vitória de Camargo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Cpela Memorial Luto Curtiba Sala Jacaranda CuritibaPR.

Carla Ariadne Padilha, 63 anos. Profissão: assistente. Filiação: Aglair Rangel e Otivina Marina Rangel. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Celio Augusto Watter, 77 anos. Filiação: Frederico Guilherme Watter e Cecília Posselt Watter. Sepultamento ontem.

Celso Tibúrcio, 81 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Joaquim Tibúrcio e Maria Silveira Ribeiro. Sepultamento ontem.

Clemente de Oliveira, 86 anos. Filiação: José Evangelista Oliveira e Josefa Clara de Jesus. Sepultamento ontem.

Cleunice Gonçalves Brithel, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ormelio Gonçalves e Elvira Juliana Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Sala Ipe Luto -Memorial Luto Curitiba.

Conceição Aparecida Ferreira de Oliveira, 59 anos. Filiação: Piragibe Ferreira de Lima e Rozalina de Oliveira Lima. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo de local a ser designado.

Cyro Cândido de Oliveira, 89 anos. Filiação: João Cândido de Oliveira e Anna Silva de Oliveira. Sepultamento ontem.

Daisy Marion Strobel Moro, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ervino Carlos Strobel e Mercedes Strobel. Sepultamento ontem.

Deleusa Ferreira dos Santos, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sérgio Ferreira da Silva e Ana Maria da Rosa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Domingos Correa, 87 anos. Profissão: sapateiro. Filiação: Antônio Domingos Correa e Leocadia Maria Correa. Sepultamento ontem.

Doroti Schulka Meira, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Schulka e Zeny Terezinha Soares da Cruz. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Rio da Varzea, saindo da Capela Rio da Varzea.

Edvar Vieira Matos, 84 anos. Filiação: Isac Duarte Matos e Vitalina Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eloir de Jesus Viante, 59 anos. Filiação: Antenor Viante e Carmilina Viante. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Municipal de Campo Magro PR.

Elvira Meinicke, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Max Meinicke e Sophie Meinicke. Sepultamento ontem.

Elza de Farias Brito, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Madalena Peres de Faria. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Floripes Pagliaci Cazarim, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Américo Pagliaci e Rosa Jacobuci Pagliaci. Sepultamento ontem.

Gabriel Rosa Silva, 86 anos. Profissão: militar. Filiação: João Justino da Silva e Ana Augusta Rosa. Sepultamento ontem.

Georgina Ceci Szezesniak, 81 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Jorge Barboza Ceci e Rosa Andrieski Ceci. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Ivanir da Cruz Maurício, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Avelino Leal da Cruz e Maria Josefina Uba da Cruz. Sepultamento ontem.

João David Pereira Gomes, 91 anos. Profissão: topógrafo(a). Filiação: João Pereira Gomes Sobrinho e Ignez Neumann Gomes. Sepultamento ontem.

João Maria de Bomfim, 81 anos. Profissão: motorista. Filiação: José de Bomfim e Flavina de Bomfim. Sepultamento ontem.

Juarez do Espírito Santos, 57 anos. Filiação: Antônio Delfino do Espírito Santos e Maria José dos Santos Santo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo de residência.

Levi de Souza Pereira, 65 anos. Filiação: Antônio Cunha Pereira e Nair de Souza Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Lia Borges Davila, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oscar Borges de Macedo Ribas e Nadyr Junqueira Borges. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Cemitério São Francisco de Paula.

Luiz Albert Canales, 79 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Henry Albeert Canales e Santa Braguim Canales. Sepultamento ontem.

Luiz Eduardo de Moraes, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Zildinei de Moraes. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Félix Guimarães, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Messias Félix e Carolina Pereira Diniz. Sepultamento ontem.

Maria Laura Paulin Kruchelski, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Paulin e Maria Túlio Paulin. Sepultamento ontem.

Maria Tereza Posnik Rodrigues, 92 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Ignácio Posnik e Maria Surmann Posnik. Sepultamento ontem.

Maria Tomaz dos Santos, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Tomaz e Guilermina Maria de Roma. Sepultamento ontem.

Maria de Fátima dos Santos, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Domingues dos Santos e Rosália Clementino dos Santos. Sepultamento ontem.

Marinaldo de Jesus Crevelim Vieira, 66 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Joaquim Afonso Vieira Sobrinho e Ernany Crevelim Vieira. Sepultamento ontem.

Nanci Terezinha Sucla Boscardin, 71 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Miguel Sugla e Celilia Voituch Sucla. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Nilton Júnior Reis, 47 anos. Profissão: representante. Filiação: Nilton Bispo dos Reis e Eunice Maria dos Reis. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Três Córregos, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Ninon Maria Binder, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dionísio Pedro Binder e Hertz Weidner Binder. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 Cemitério São Francisco de Paula.

Ondina do Belém Schroeder Teixeira, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Haroldo Schroeder e Leonor Taques Schroeder. Sepultamento ontem.

Osvaldo Alvacir Padilha, 67 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Irineu Gonçalves Padilha e Ana de Moura Padilha. Sepultamento hoje, Cemitério Mato Branco Quitandinha PR, saindo da Capela Memorial Luto Curitiba Sala Manaca.

Paschoal Dionísio Penetta, 89 anos. Profissão: instrutor(a). Filiação: José Penetta e Carmela Giugio Penetta. Sepultamento ontem.

Raul Gomes Valente, 81 anos. Profissão: motorista. Filiação: José de Lima Valente e Noêmia Gomes Valente. Sepultamento ontem.

Regina Campana da Silva, 91 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Luiz Campana e Eliza Galegare. Sepultamento ontem.

Rejane da Silva, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Severino Fortunato da Silva e Antônia dos Santos Silva. Sepultamento ontem.

Rita de Cássia Teixeira Gusso, 66 anos. Profissão: bibliotecário(a). Filiação: Ivo Gusso e Zilah Teixeira Gusso. Sepultamento ontem.

Rita de Cássia de Queiroz, 56 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco de Assis Fernandes e Maria de Lourdes de Queiroz. Sepultamento ontem.

Robson Cordeiro dos Santos, 44 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Glória do Rocio Cordeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Romeo Busquim Amaral, 1 mes(es). Filiação: Everton Luiz Amaral e Bruna Maria Peixoto Busquim. Sepultamento ontem.

Rosilaine Henke, 41 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Anna Syrlene Kornitz Henke. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sérgio Ferreira Martins, 73 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Aroldo Ferreira Martins e Olinda Campos Martins. Sepultamento hoje, Cemitério Parque Dom Pedro II, saindo da Capela Municipal Campo Magro.

Severino Bernardi, 78 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: João Bernardi e Matilde Maranha. Sepultamento ontem.

Sidineia Donizete Gonçalves da Veiga, 49 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Carlos Gonçalves e Elessi Maria Gonçalves. Sepultamento ontem.

Tomomi Okamoto, 89 anos. Profissão: economista. Filiação: Ioneite Okomoto e Shigue Okamoto. Sepultamento ontem.

Valdir de Carvalho, 54 anos. Filiação: João de Carvalho e Tereza de Carvalho Gonçalves. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Cristo Rei, Apucarana(PR).

Valmir de Souza, 51 anos. Filiação: Adair de Souza. Sepultamento sexta-feira, 6 de maio de 2022, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Verônica Perciak Kuklik, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Perciak e Estefania Perciak. Sepultamento ontem.

Virgínia Maria Laguna, 74 anos. Profissão: doceiro(a). Filiação: João Gervásio da Costa e Virgilina Maria da Costa. Sepultamento ontem.

Zeferina Maria da Cruz, 93 anos. Filiação: Ermilina Maria Nogueira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde, Curitiba(PR).