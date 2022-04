Adão Alves Ferreira, 69 anos. Filiação: Daniel Alves Ferreira e Maria da Luz Lopes Ferreira. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo da Capela Municipal de Campo Largo.

Alduir Silva, 87 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Dorvelino Alves da Silva e Célia Silva. Sepultamento ontem.

Argemiro Romancini, 95 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Romancini e Ana Sartori Romancini. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Cantarino Marques, 90 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Luiz Marques e Felomena Cantarino Marques. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Celso Souza do Amaral, 56 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Sílvio Daudt do Amaral e Maria de Lourdes Souza do Amaral. Sepultamento ontem.

Claudemir Geremias do Nascimento, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Geremias do Nascimento e Maria Castorina da Silva. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Jardim Independência Araucária PR.

Claudinei Valério, 46 anos. Profissão: estofador. Filiação: José Antônio Valério e Jacira Aparecida Valério. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cleonice Batista de Sene, 65 anos. Filiação: Francisco da Silva Batista e Maria Alves dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Daniel Nunes dos Passos, 23 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dorico Passos dos Santos e Roseli Aparecida Nunes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Associação Moradores do Santa Quitéria.

Derjail Prestes, 80 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Pedro Prestes e Aurora Ramos Prestes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Municipal Água Verde.

Diva Ardizzone dos Santos, 86 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Rosário Rocco Ardizzone e Cira Salomão Ardizzone. Sepultamento ontem.

Donaldo Bruske, 61 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Waldemar Bruske e Marta Bruske. Sepultamento ontem.

Edevande Krause Schroeder, 53 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Levino Alves Schroeder e Melani Krause Schroeder. Sepultamento ontem.

Edir Ângelo Zin, 78 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Cezare Zin e Rosa Martarello Zin. Sepultamento ontem.

Élcio Sebastião de Limas, 91 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Sebastião Antônio de Limas e Maria Francisca de Limas. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Gunther Algayer, 91 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Jacob Algayer e Hedwig Algayer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Inês Serra Cantos, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvador Serra e Brásília Maroni. Sepultamento ontem.

Irene Iracema Caruso, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Joe Haje e Maria Hajek. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Irene Rodrigues Zadorozne, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alejandro Rodrigues e Joana Gimenez. Sepultamento ontem.

Isaias Strasinski, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Strasinski e Maria José de Brito. Sepultamento ontem.

Isolda Amilivia da Silveira, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luís Alberto Amilivia e Elvira Pecora Amilivia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

João Carlos Apolinário, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Carlos Apolinário e Ocemia Fagundes Apolinário. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

José Baptista Lopes, 75 anos. Filiação: Theophilo Baptista Lopes e Jandyra Baptista Lopes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

José Carlos da Silva Santos, 47 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: João do Carmo Santos e Cleuzeni da Silva Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Fazendinha.

José Renato Bati, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Henrique Bail e Clarairdes Góes Bati. Sepultamento ontem.

José Ribeiro dos Santos, 76 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Geraldo Ribeiro dos Santos e Maria Aparecida de Jesus. Sepultamento ontem.

Jurandir Tavares Bringhenti, 65 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Deoracy Brighenti e Zeny Tavares Bringhenti. Sepultamento ontem.

Lourdes Mendes Machado da Rosa, 80 anos. Filiação: Estanislau Mendes Machado e Cecília da Silva Lins Machado. Sepultamento ontem.

Luíza Antônia Zanetti Sioma, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Zanetti Sobrinho e Ângela Tramontin Zanetti. Sepultamento ontem.

Marcelo Aparecido Xavier, 45 anos. Filiação: Lasaro Aparecido e Maria Inêz Aparecido. Sepultamento ontem.

Maria Eduarda Oliveira de Melo, 15 anos. Filiação: Benedito Israel de Melo e Maria de Lourdes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Luíza Marcondes Karan, 69 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Joaquim de Oliveira Marcondes e Apolania Valeski Marcondes. Sepultamento ontem.

Maria Teixeira Rodrigues, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cesário Teixeira dos Santos e Olímpia Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria da Luz Zentil de Paula, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Zentil e Júlia Nunes Zentil. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela do Municipal de Pinhao /PR.

Marlene Athanasio, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Athanasio e Irene Athanasio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Mateus Morgado Golias, 22 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Leonardo Golias Neto e Thaiaiana Aparecida Morgado Golias. Sepultamento ontem.

Nahor Rubens Grecca, 87 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Carmello Grecca Júnior e Ida Dezonet Grecca. Sepultamento ontem.

Noir Tadeu Ferreira, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Getúlio Francisco Ferreira e Maria Aparecida Teixeira Ferreira. Sepultamento ontem.

Paulo Rosenmann, 44 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Max Rosenmann e Marisley Rosenmann. Sepultamento quarta-feira, 6 de abril de 2022 às 14hh, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Rafael Alexandre Amaral, 35 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Antônio Carlos Amaral e Sidnea Grechi Amaral. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1.

Ralf Posansky, 82 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Gustavo Posansky Júnior e Hedwig Posansky. Sepultamento ontem.

Renê Therezinha Homann Scandelari, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Alfredo Homann e Hayde Alzira Homann. Sepultamento ontem.

Robson Luís Ferreira, 49 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Adalto José Ferreira e Maria de Lourdes Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda.

Roge Antônio Lanconi, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Batista Lanconi e Angelica Lanconi. Sepultamento ontem.

Terezinha dos Santos Pinheiro, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Soares dos Santos e Benedita Maria dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Valdir Silva Nogueira, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Tancredo Nogueira Boenos e Selina Silva Nogueira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Memorial da Vida São José dos Pinhais PR.