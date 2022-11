Anair Vieira Pinto, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alberto Pinto e Argentina Ferreira Lima. Sepultamento ontem.

Antônio Agostinho dos Santos, 71 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: Waldomiro Agostinho dos Santos e Ales Eliza dos Asantos. Sepultamento ontem.

Antônio Gomes Moreira, 82 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: José Joaquim Soares e Joaquina Gomes Moreira. Sepultamento ontem.

Antônio Joaquim Neto, 79 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Joaquim de Oliveira e Josefa Fernandes da Rocha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Evangélica- Campina da Barra- Araúcária (PR).

Arlindo Silva de Oliveira, 76 anos. Profissão: segurança. Filiação: Jorgina Leopoldina Dutra. Sepultamento ontem.

Artur Webber, 85 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Plinio Webber e Lindamir Webber. Sepultamento ontem.

Beatriz Vidovix Saad da Silva, 13 anos. Filiação: Aguinaldo Batista da Silva e Patricia Vidovix Saad. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Água Verde.

Cirene Gomes Raeder, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcides Gomes de Mesquita e Maria José da Mata e Sena. Sepultamento ontem.

Cláudio Marcos Meyer, 76 anos. Filiação: Reynaldo Meyer e Carmen Carzinho Meyer. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba).

Daniele Nadolny Mendes, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário Roberto Nadolny e Marilda Dutra Nadolny. Sepultamento ontem.

Diego Gouveia Teixeira, 30 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Charles Teixeira e Ivanir Aparecida de Gouveia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Doraci Tavares de Lima, 79 anos. Filiação: Augusto Tavares Vieira e Maria Geralda Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Edir Maria Zanon, 79 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Valentim Pedro Zanon e Fiorinda Marenda Zanon. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Edson de Cassio Reis, 41 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Alderige de Castro Reis e Graciele de Castro Reis. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela e Cemitério Central / Araucária.

Elisabet Ernesta Leszkiewicz, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amilcare Molinari e Emerenciana Molinari. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Elpidio Pedroso Fortunato, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Fortunato Filho e Calina Alves Pedroso. Sepultamento ontem.

Eusa Marlene de Oliveira, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitor de Oliveira e Sofia Félix de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 do Água Verde.

Florisvaldo de Oliveira, 56 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: Ambrosio Bispo de Oliveira e Nilza Silva de Oliveira. Sepultamento ontem.

Francisca da Silva, 88 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Artur José Soares e Ana Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Helena Sabbatini Martins, 89 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Sabbatini e Olinda Sabbatini. Sepultamento ontem.

Iracema Vieira Negrão, 70 anos. Filiação: Joaquim Estanislau Vieira e Sabina Maria Vieira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de Siqueira CamposPR.

Irene Martins de Oliveira, 67 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Juventino Martins de Oliveira e Maria Geralda Lopes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Jaroslawa Savicki, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Fedasz e Anastácia Fedasz. Sepultamento ontem.

Jeanine Militão da Silva Borato, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Militão da Silva e Carmen Góes da Silva. Sepultamento ontem.

João Carlos Carvalho Prestes, 60 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: João Ferreira Prestes e Lourdes Carvalho Prestes. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

João Fernando Lorenzen Neiva de Lima, 64 anos. Profissão: administrador(a) empresas. Filiação: João Manoel Ramos Neiva de Lima e Diva Lorenzen Neiva de Lima. Sepultamento ontem.

João Galdino da Silva, 71 anos. Filiação: Joaquim Galdino da Silva e Josefina Silveira Pires. Sepultamento ontem.

João Joslin do Valle Neto, 21 anos. Profissão: estudante. Filiação: George Henrique Souza do Valle e Sandra Glade. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela do Crematório Perpétuo Socorro.

João Mayer Krychak, 83 anos. Filiação: Wenceslau Krychak e Magdalena Mayer Krychak. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

José Leonil Gonçalves, 58 anos. Profissão: reciclagem. Filiação: Alcebiades Gonçalves e Maria Madalena. Sepultamento ontem.

José Raimundo Soares Castro, 41 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Ribamar Mendes Castro e Lindalva Soares. Sepultamento quinta-feira, 10 de novembro de 2022 às 17hh, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Igreja Nossa Senhora do Carmo Sítio Cercado CuritibaPR.

Junsuke Mori, 100 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Teshie Mori e Sumeka Mori. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Luiz Hamann, 95 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio Hamann e Maria da Luz Saboia Hamann. Sepultamento ontem.

Marcos Antônio Costa, 63 anos. Filiação: Arno Flores Costa e Nilda Freitas Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marcos Roberto da Silva, 51 anos. Profissão: motorista. Filiação: Cícero Sulino da Silva e Elizabeth Coelho da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Angelica Amaro Morgenstern, 64 anos. Profissão: secretária. Filiação: Heraldo Teodoro Amaro e Zulmira Santos Amaro. Sepultamento ontem.

Maria Joelma de Assis, 50 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Joaquim Silvestre de Assis e Maria Débora de Assis. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maurício Antunes, 70 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: José Antunes e Julieta de Souza Antunes. Sepultamento ontem.

Maurício José Lopes, 58 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Napoleão Lopes e Onilda Serena. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Nastazia Babi da Silva, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Babi e Laurinda Babi Pacheco. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Nilson Antônio Berges, 54 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Dorival Machado Berges e Maria Hilda Pedroso Berges. Sepultamento ontem.

Orides Pinto, 62 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Aparício Emílio Pinto e Otília Viana da Rosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Paulina Fusinato, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedro Fusinato e Ida Fusinato. Sepultamento ontem.

Pedro Luiz Rivaroli, 65 anos. Profissão: projetista. Filiação: Reinaldo Rivaroli e Ana Augusta Rivaroli. Sepultamento ontem.

Reginaldo Lourenço, 62 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Casemiro Lourenço e Acacia da Costa Lourenço. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rosely Lopes dos Santos, 51 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Joaquim Lopes dos Santos e Valdelice da Silva Lopes dos Santos. Sepultamento ontem.

Sandro Malinoski, 47 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Antônio Malinoski e Inês Malinoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Tânia Maria Zotto Pinto, 64 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Márcio Sarraceno Lemos Pinto e Carlinda Dinalva Zotto Pinto. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Teresinha Pivovar, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Basílio Maidanchen e Maria Maidanchen. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Memorial de Luto// Sala Ipe.

Uili Pereira Bittencourt, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Milton Bittencourt e Maria Pereira Bittencourt. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Vera Lúcia Hakin, 71 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Lutfala Elias Hakin e Maria de Lourdes Hakin. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Walace Felipe Santos de Matos, 10 anos. Filiação: Sebastião Marques de Matos e Juliana Cristina Santos Silva de Matos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de Igreja Assembleia de Deus Itajacuru/ Colombo.