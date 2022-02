Alceu do Nascimento, 95 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Germando do Nascimento e Sylvia Moura do Nascimento. Sepultamento ontem.

Ana Paula Souza, 28 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: Amadeu dos Santos Souza e Maria Madalena Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônia Pedroso Fernandes, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Pereira Pedroso e Pierina Morandin Pedroso. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Frei Miguel //cic.

Avany Bittencourt Gelbecke, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Thomas Bittencourt e Sylmira Ruppell Bittencourt. Sepultamento ontem.

Carolina Rocha Witek Alves, 36 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Renê Roberto Witek e Zélia Maria Cardoso Witek. Sepultamento ontem.

Dea Enedir Freski Aparecido, 81 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Acelino Freski e Ana Mainardes Freski. Sepultamento ontem.

Débora Xavier dos Santos, 50 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Sebastião Victor dos Santos e Benedita Xavier dos Santos. Sepultamento ontem.

Derci de Oliveira, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Esmeraldina da Silva. Sepultamento ontem.

Diego Sitko Budal, 34 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: José Roberto Budal e Izabel Sitko Budal. Sepultamento ontem.

Doraci Borges de Oliveira, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Borges de Oliveira e Cecília Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Dorvalina Maria Favretto, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Catharino Dalmina e Josephina Sislaghi Dalmina. Sepultamento ontem.

Edival Passos de Lima, 55 anos. Profissão: soldador. Filiação: José Alfredo de Lima e Maria das Gracas Passos de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Edson Rosolem, 74 anos. Profissão: balconista. Filiação: João Rosolem e Tereza Domiciano Rosolem. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Eduardo Aparecido Sampaio, 77 anos. Filiação: Antônio Sampaio Filho e Amélia Storti Sampaio. Sepultamento ontem.

Elza Policha, 79 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Paulo Policha e Felícia Carpinski Policha. Sepultamento ontem.

Elza Schneider de Souza, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Schneider e Hilma Bennert Schneider. Sepultamento ontem.

Fábio Ryan dos Santos Pires de Carvalho, 20 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Fabiano Pires de Carvalho e Elizangela Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Flávia do Carmo Oliveira, 38 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Celio Raimundo do Carmo e Maria Lúcia de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Municipal Boqueirão.

Glacir Sirce de Oliveira, 96 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Antônio Leopoldo de Oliveira Filho e Maria Rebonato de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Irene Afonso, 49 anos. Filiação: Joaquim Fonso e Maria Porfírio dos Santos. Sepultamento ontem.

Ivonete Martins de Oliveira dos Santos, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Martins de Oliveira e Marlene de Souza Oliveira. Sepultamento ontem.

Izilda Cordeiro Bueno, 73 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Sebastião Cordeiro da Silva e Ana Cândida da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Alto São Pedro Rio Branco do Sul PR, saindo da Capela Mortuária de Rio Branco do Sul PR.

Jhonatan Coimbra de Souza, 30 anos. Filiação: Jair Alves de Souza e Maria Darcina Coimbra de Souza. Sepultamento ontem.

João Darcy Zaramella, 84 anos. Filiação: Luiz Zaramella e Matilde Colodel Zaramella. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

José Carlos da Silva, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Policarpo da Silva e Florinda Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

José Ferreira Polonha, 63 anos. Profissão: técnico eletrotécnica. Filiação: Benedito Ferreira Polonha e Florentina de Oliveira Polonha. Sepultamento ontem.

José Rubens Keller, 89 anos. Filiação: José Keller e Isabel Antônia Boscolo Keller. Sepultamento ontem.

Lenir da Luz Ribeiro, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Terezinha de Jesus Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Liliam Pusch Guimarães, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Theophilo da Silva Guimarães e Alice Pusch Guimarães. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Municipal Água Verde.

Lilian Maria Prosdocimo Garmatter, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Prosdocimo e Irena Muller Prosdocimo. Sepultamento ontem.

Lorival Gipiela, 88 anos. Filiação: Francisco Gipiela e Ester Medeiros Pires. Sepultamento ontem.

Lourival Lourenço, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Adão Lourenço e Fredolina Maciel Lourenço. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Barbosa, 79 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Avelino Barbosa e Emília Rigone Barbosa. Sepultamento ontem.

Marcos Alves de Freitas, 86 anos. Filiação: Zacharias Baptista de Freitas e Cândida Alves de Freitas. Sepultamento quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 às 17hh, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria Dyrce Hudzinski, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Idalino Rodrigues da Luz e Nardina Matoso Rodrigues. Sepultamento ontem.

Maria Ferreira, 93 anos. Filiação: Manoel de Souza Ferreira e Rita Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria José Damasceno dos Santos, 57 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Olicio Augusto Damasceno e Maria Clementina Damasceno. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Parque das Araucárias.

Maria Ramona Santolere, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Camilo Santolere e Margarita Romero. Sepultamento ontem.

Maria dos Anjos da Luz Bagio, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abel Puppo Ferreira e Maria Piedade da Luz. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela Santo Expedito Campo Largo PR.

Mário Saturnino Muniz, 82 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Joaquim Saturnino Muniz e Francisca Cândida Muniz. Sepultamento ontem.

Marlene da Silva de Sousa, 70 anos. Filiação: Matias da Silva e Hilda Heiden Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Merenice Regalla Artale, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sylvio Moacyr Regalla e Fanny Giao Regalla. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Chavantes Sp.

Myrta Irma Ritt, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Valentim Vitório Fontana e Vitória Cemin. Sepultamento ontem.

Neumis Cristpim Lopes, 76 anos. Filiação: Manoel Crispim Lopes e Ermeliana de Lucas. Sepultamento hoje, Cemitério Marmeleiro Almira Ta Tamandaré, saindo da Capela Municipal da Sede Almirante Tamanadare.

Nilceia Maria dos Santos, 54 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Luiz Rodrigues dos Santos e Lourdes Domingos dos Santos. Sepultamento ontem.

Olavina Ziebarth Maciel, 71 anos. Filiação: Hilario Ziebarth e Ofrida Ziebarth. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1.

Orlando Ortega, 77 anos. Profissão: segurança. Filiação: João Ortega e Antônia Fraile. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo de Jardim da Saudade II Pinhias.

Osvaldo Antunes Pinheiro, 74 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Deonisio Antunes Pinheiro e Antônia Bernardo Pinheiro. Sepultamento ontem.

Paulo Akira Sato, 82 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Kiyoshi Sato e Haruko Sato. Sepultamento ontem.

Paulo Gerhard Kohl, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gerhart Kohl e Lilli Bartz Kohl. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo de Memorial de Luto.

Pedro Luiz de Gois, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: Evangelista Luiz da Rosa e Inês Coitinho da Rosa. Sepultamento ontem.

Rodolfo Pauluk Ferreira, 29 anos. Profissão: técnico informática. Filiação: Antônio Ferreira Neto e Clarice Aparecia Pauluk. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Memorail da Vida em São José dos Pinhais.

Ronildo Honorato, 71 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Fagudes Honorato e Clarisdina da Conceição Honorato. Sepultamento ontem.

Samuel Pietro Fermino Gonçalves, 1 anos. Filiação: Vitor Aparecido Fermino e Lia Qaquel Gonçalves. Sepultamento ontem.

Selua Busato Pizatto, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leão Busato e Mariana Andreata. Sepultamento ontem.

Soeli Kovalski Marques Moreira, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ferreira Marques e Genoveva Kovalski Marques. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

Terezinha de Jesus Teixeira, 84 anos. Profissão: servente. Filiação: Estelita Teixeira. Sepultamento ontem.

Zamir Maria Kukina, 84 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Augusto Lorencetti e Maria Correa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 M Água Verde.

