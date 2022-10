Adalbert Sílvio Rothert, 86 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Emanoel Rothert e Erna Rothert. Sepultamento ontem.

Adalto Gonçalves dos Santos, 63 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Sinfronio Ferreira e Virgínia Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Adélia Nanuch Godoy, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jabra Nanuch e Samie Israil. Sepultamento ontem.

Adriana Batista da Costa, 36 anos. Filiação: Evanduir da Costa e Maria Batista da Costa. Sepultamento ontem.

Airton Barao, 66 anos. Profissão: projetista. Filiação: Bortolo Barao e Leontina Barao. Sepultamento ontem.

Amilton Contador, 92 anos. Filiação: Sebastião Contador e Palmira Contador. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo de Memorial Luto Curitiba/ Sala Manaca.

Antônio Barteli, 63 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Nbarteli e Auta Laurindo Barteli. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Paranacity, saindo da Capela Municipal de Paranacity.

Arlindo Durvalino da Silveira, 81 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Paulo Durvalino Pereira e Eliza Luíza do Carmo. Sepultamento ontem.

Aurélio Borba Coelho, 55 anos. Profissão: policial civil. Filiação: José Silvano de Borba Coelho e Elza Zaramella Borba Coelho. Sepultamento ontem.

Cleomilda Moreira Ribeiro, 46 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Francisco Braz Ribeiro e Terezinha de Jesus Moreira Ribeiro. Sepultamento ontem.

Condensa Herath Coimbra Araújo, 64 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Martins Coimbra e Maria Herath Coimbra. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Rio Branco do Sul, saindo da Capela Municipal de Rio Branco do Sul.

Daniela Aparecida de Souza Domingos, 27 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ezequias Domingos e Maria das Dores de Souza. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Bom Pastor/ Cruzeiro do Oeste, saindo da Capela Municipal de Cruzeiro do Oeste.

Danilo Aparecido dos Santos, 20 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Nelson dos Santos e Madalena Aparecida da Luz. Sepultamento ontem.

Deair Saas Roman, 101 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Leopoldo Saas e Hilda Saas. Sepultamento hoje, Municipál de União da Vitória, saindo da Capela de União da Vitória.

Eduardo Dubiella, 86 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Bruno Dubiella e Verônica Dubiella. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos.

Edvan Assolari de Almeida, 47 anos. Profissão: motorista. Filiação: Anisio de Almeida e Marli Assolari Almeida. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Municipal de Pinhais.

Eurides Marques Pereira Filho, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eurides Marques Pereira e Leonilda Marques Pereira. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

Felipe José Ganzo, 23 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João Maria Ganzo e Juciane de Fátima Keike. Sepultamento hoje, Ribeirao Grande, saindo de Assembleia de Deus de Agudos do Sulagudos do Sul.

Flávio José Ribeiro, 27 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Edson Ribeiro e Dinocelia de Jesus Ribeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Visão Missionária- Cajuru CuritibaPR.

Gersan Parra Sana, 53 anos. Filiação: Antônio Parra Sana e Ana Maldonado Sana. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo de Adventista de Pinhais.

Gilberto Pupo Silvestre, 34 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Emidio Silvestre e Maria Castorina Antunes Pupo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Helena Pereira Oliveira, 70 anos. Profissão: economista. Filiação: Bento Pereira Oliveira e Edith Moellmann Oliveira. Sepultamento ontem.

Hermano Souza Arcega, 81 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luiz de Souza Arcega e Inah Collini de Acerga. Sepultamento ontem.

Jaime Leonel Vieira, 46 anos. Filiação: Arnoldo José Vieira e Olivia Ribas Vieira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Capela Mortuária Municipal de TrigolândiaPR.

João Batista de Oliveira, 53 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Domingos Gomes de Oliveira e Maria José de Oliveira. Sepultamento ontem.

João Gonçalves Filho, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Gonçalves e Bernardina Cordeiro Gonçalves. Sepultamento hoje, Cemitério São Benedito em Paranaguá,PR, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jovino Rodrigues de Souza, 69 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: José Rodrigues de Souza e Angelina Marques de Souza. Sepultamento ontem.

Laurita Aparecida de Jesus Ribas, 70 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Faustino Taborda Ribas e Izulina Galvão Ribas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luís Alberto Correia, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Correia e Elvira Correia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo de Igreja no Pilarzinho.

Luizinha Fedumenti Bergamo, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Victor Fedumenti e Julieta de Lavra Pinto Fedumenti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Maria Lúcia Vidal Rodrigues dos Santos, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ataliba Rodrigues Júnior e Diamantina Vidal Rodrigues. Sepultamento ontem.

Maria do Carmo Silva Denis, 68 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Manoel da Silva e Josefinha Santos da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Evangeloica Central – Centro Civico.

Milton Carlos Neves, 41 anos. Filiação: Brás Divino das Neves e Neusa Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Nadir Nogueira de Lima, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nilson Nogueira e Maria Cidália Nogueira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Bom Pastor /pinhais.

Naur Tadeu Meca, 70 anos. Profissão: comprador(a). Filiação: Naur Meca e Jandyra Pereira Meca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Nelson de Jesus Almeida Ferreira, 77 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Horácio Nunes Ferreira e Eugenia de Almeida Ferreira. Sepultamento ontem.

Paulo Gonçalves de Abreu, 93 anos. Filiação: José Goncalvbes de Abreu e Francisca Pereira da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Pedro Alves da Silva, 66 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Alves da Silva e Eugenia da Silva. Sepultamento ontem.

Pedro Martins, 70 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Aristides Martins e Benedita Martins. Sepultamento hoje, (S J dos Pinhais) Cemitério Parque Caminho do Ceu, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Plinio Dircksen, 77 anos. Filiação: Aloisio Dircksen e Josefina Moenster Dircksen. Sepultamento ontem.

Rita Célia do Nascimento, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Celso do Nascimento e Irene do Nascimento. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Municipal 02 Água Verde CuritibaPR.

Roberto Mulford Gusso, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Herculano Mulford Gusso e Magdalena Gusso. Sepultamento ontem.

Ronaldo Machado Silva, 82 anos. Profissão: militar. Filiação: Paulo Silva e Dalva Machado Silva. Sepultamento quarta-feira, 12 de outubro de 2022, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Sílvia Basílio de Paula de Souza, 39 anos. Profissão: do lar. Filiação: Loirdo Pereira de Paula e Iolanda Basílio de Paula. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Igreja Assembleia de Deus de AdrianopolisPR.

Tadeu Wolanski, 84 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Constante Wolanski e Josefa Wolanski. Sepultamento ontem.

Vilmar de Oliveira, 66 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Luiz de Oliveira e Balbina Rosa de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de ToledoPR.

Waldir Struminski, 82 anos. Profissão: militar. Filiação: Waclas Struminski e Helena Ferreira Struminski. Sepultamento ontem.

Wanderleia Regina Gabardo, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Tomaz Gabardo e Elza Helena Gabardo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.