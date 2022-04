Hamilton Bettes Júnior, 77 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Hamilton Bettes e Alice Bettes. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba – Fazenda Rio Grande (PR), saindo de Memorial Luto Curitiba – Sala Ipe/manaca.

Alzira Maria Guimarães, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nagipe Antônio Alves e Maria José do Nascimento. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela São Rafael.

Ari de Oliveira, 83 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Theodoro de Oliveira e Maria Rosa de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Arielson de Souza dos Santos, 23 anos. Filiação: João Acir Tuchinski dos Santos e Eliane de Sousa. Sepultamento ontem.

Arivaldo Bezerra Garcia, 43 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Artur Garcia e Perpetua Bezerra Garcia. Sepultamento hoje, (Ponta Grossa) CemitérioMunicipal de Ponta Grossa(PR), saindo de Cartorio de Ponta Grossa.

Ayako Hatashita, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Yatsue Yonekubo e Asakichi Yonekubo. Sepultamento ontem.

Balder Cordeiro de Andrade, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Carlos Cordeiro de Andrade e Luisalberta Rodrigues Calixto Andrade. Sepultamento ontem.

Carlos Ribeiro Tavares, 60 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Lourival Mariano Tavares e Natália Ribeiro Tavares. Sepultamento ontem.

Carmelita Alves dos Santos, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Honório José de Oliveira e Maria da Trindade Alves. Sepultamento ontem.

Daniela Mayumi Kajita, 44 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Hélio Massanori Kajita e Marilda Fumie Kajita. Sepultamento ontem.

Davi Lucas de Almeida Castro, 3 anos. Filiação: Fernando Victor Castro e Elaine Cristina de Almeida. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Terra Boa, saindo da Capela Municipal de Terrra Boa.

Edi Carlos Gregório da Silva, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Domingos Gregório da Silva e Terezinha Moizes da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Elaine de Souza Santos, 54 anos. Profissão: atendente farmácia. Filiação: José Pereira de Souza e Maria Ivanir Passarelli de Souza. Sepultamento ontem.

Elias Froes, 76 anos. Filiação: Manoel Batista Froes e Sebastiana Correa Froes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Emidio Weber, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Paulo Francisco Weber e Chiquinha Pires Weber. Sepultamento ontem.

Felipe José Tomaszewski, 33 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Nelson Tomaszewski e Ana Maria Tomaszwwski. Sepultamento ontem.

Ivo Manoel Fernandes, 95 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Manoel Francisco Fernandes e Manoel Francisco Fernandes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz.

Izaira de Oliveira Taborda, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Xavier de Oliveira e Balbina Xavier Thereza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Jandira Pistilio de Oliveira, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Pistilio e Angelina Andreassa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jhonathan Cavalheiro da Silva, 22 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Paulo Roni da Silva e Simone Cavalheiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

João Amilton Ferreira, 72 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: José Ferreira e Rosa da Silva Ferreira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo de Igreja Evangélica M/v.

João Benedito de Barros Penteado, 74 anos. Profissão: maquinista. Filiação: Oscar de Barros Penteado e Vitória da Silva de Barros. Sepultamento ontem.

João Carlos de Jesus Seidel, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maria Eliza Seidel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de residência.

José Romer Germel, 63 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Alois Romer Germel e Carmem Romer Germel. Sepultamento ontem.

José Vasco Rossetti, 76 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Raimundo Rossetti e Adorna Dartora Rossetti. Sepultamento quinta-feira, 14 de abril de 2022 às 17hh, Campo Grande – Ms.

Josué Proncate, 42 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Izaias Proncate e Júlia da Cruz Proncate. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Colorado, saindo da Capela do Municipal de Colorado.

Juracy Scheidt Sponholz, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Scheidt e Elisa Scheidt. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Jusselaine Pires da Silva Kestring, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Rodrigues da Silva e Leonida Piras da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Katia Cristina Ricciardi Maioli, 56 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: José Pedro Ricciardi e Amália Righetto Ricciardi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal Jandaia do SulPR.

Lídia Wosch, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Wosch e Margarida Vosch. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Lindaura Gonçalves de Moraes, 66 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Geraldo Gonçalves da Silva e Severina Iliza da Conceição. Sepultamento ontem.

Luiz Cláudio Sampaio da Silva, 41 anos. Profissão: motorista. Filiação: Cláudio Correa da Silva e Astrogilda de Jesus Sampaio da Silva. Sepultamento ontem.

Maicon André Staub, 32 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Marcedo Brito Staub e Odete de Brito Staub. Sepultamento hoje, Cemitériomun. Santa Helena, saindo da Capela Santa Helena.

Maria de Fátima Lopes, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Cândido Lopes e Claudete Colombos Nonato. Sepultamento ontem.

Mário Minatti, 82 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Antônio Minatti e Maria Borganha. Sepultamento ontem.

Mateus Medeiros, 21 anos. Filiação: Edna Cristina Amarilio Medeiros. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Noemi Hahn Brites, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Maria Hahn e Maria Silva Hahn. Sepultamento ontem.

Odete Jorge Calil, 86 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Jorge Elias e Hadla José Maftum. Sepultamento ontem.

Oledir de Jesus Martins, 78 anos. Filiação: Sebastião Martins e Maria Nair Zelinski Martins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Reges Busanello, 31 anos. Profissão: assessor(a) gabinete. Filiação: João Amilton Busanello e Valderez da Silva Busanello. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Imbituva (PR), saindo da Capela Municipal Imbituva (PR).

Renita Helena Zendron Dias, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arno Zandron e Gertrudes Zedron. Sepultamento ontem.

Rosana Mendonsa da Costa, 54 anos. Profissão: camareira. Filiação: João Maria da Costa e Aline Mendonsa da Costa. Sepultamento ontem.

Rosimar Aparecida Coscia de Ferro, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Wilson Coscia de Ferro e Geni Francisca dos Santos. Sepultamento ontem.

Sandra Martins Lemos, 79 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Manoel Ferreira Lemos e Dalva Martins Lemos. Sepultamento ontem.

Severino Maciel, 77 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Elpidio Maciel e Ida Maria Maciel. Sepultamento ontem.

Tadeu Dias, 68 anos. Filiação: Antônio Dias e Ester Nogueira Dias. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Teresinha Kunzler, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Irio Kunzler e Angelina Cavalli Kunzler. Sepultamento ontem.

Valdeli Teotonio Costa, 51 anos. Filiação: Geraldo Teotonio Costa e Maria Gomes da Costa. Sepultamento quinta-feira, 21 de abril de 2022 às 11hh, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Vandir Pires dos Santos, 75 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Raimundo Pires dos Santos e Senhorinha Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Yoshio Yamamoto, 85 anos. Profissão: alfaiate. Filiação: Shotaro Yamamoto e Kiyo Yamamoto. Sepultamento ontem.

Zelandia Martins Osternack, 97 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alipio Martins de Oliveira e Maria Rosa Santos de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02.

Zelma Sinhori Batistel, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guerino Batistel e Rosa Sinhori. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Sala Jacaranda – Memorial Luto Curitiba.