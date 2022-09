Adriane dos Santos, 32 anos. Profissão: estudante. Filiação: Elenice Cordeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Aldona Zelak Brunetti, 94 anos. Filiação: Constante Zelak e Constante Zelak. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Aluizio Fernandes Rubick Júnior, 58 anos. Filiação: Aluizio Fernandes Rubick e Ozelia Rodrigues Rubick. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Álvaro José Pereira Santos, 57 anos. Profissão: editor(a). Filiação: José Ildemario Pereira Batista e Maria Carmen Santos Crossa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Alzira Pereira, 67 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Francisco Pereira e Olivina Moreira. Sepultamento ontem.

Ana Komavczewski Cubas de Lima, 91 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Paulo Komavczewski e Isabel Schimanhski Komavczewski. Sepultamento ontem.

Anahir Faria Beigrovicz, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dinarte de Almeida Faria e Idalina Rodrigues Pacheco. Sepultamento ontem.

Bruno Pereira de Deus, 32 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Roseli Pereira de Deus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Carlito Dias Fernandes, 74 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Vitalino Dias Cordeiro e Ernestina Pais Fernandes. Sepultamento ontem.

Cibelle Silva de Oliveira, 30 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Rodrigues de Oliveira e Maria da Silva Oliviera. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Cleusa Prometti, 90 anos. Profissão: bibliotecário(a). Filiação: José Scavazza e Elisa Prometti. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Dirceu Luiz Felipini, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Recieri Felipini e Orestina Matos Felipini. Sepultamento ontem.

Durvalino Bernardo, 80 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Joaquim Bernardo e Tereza Justino de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Emelly Kristiny Correia Olheros, 23 anos. Filiação: Johnny Reis Olímpio Olheros e Tatiana da Cruz Correia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela do Municipal de Paranaguá.

Francisco Jorge Sobrinho, 89 anos. Filiação: Luiz Jorge de Sousa e Otília Moreira de Sousa. Sepultamento ontem.

Gilberto Correa Lemes, 74 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Djalma Barbosa Lemes e Otacília Correa de Castilho Lemes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Comunidade Crista Igreja.

Herbelto Jorge Zeferino, 71 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: José Jorge Zeferino e Sebastiana Zeferino. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Frei Miguel Cic- CuritibaPR.

Isaura Alves dos Santos, 78 anos. Profissão: diarista. Filiação: Pedro Alves Ribeiro e Júlia Alves Ribeiro. Sepultamento ontem.

Jacob Bill Silva, 84 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Joaquim Pinheiro da Silva e Mariana Bill da Silva. Sepultamento hoje, Colônia Jones Dark- Lapa (PR), saindo da Capela Mortuária Municipal LapaPR.

João Jaciel de Souza Rosa, 48 anos. Profissão: motorista. Filiação: Orlando de Souza Rosa e Sirlei Fogaça. Sepultamento ontem.

João Paulo Branco, 35 anos. Filiação: João Maria Branco e Maria Angelica Guimarães Branco. Sepultamento hoje, Cemitério das Correias – Caçador / Sc, saindo da Capela das Correias – Cacador / Sc.

Keliton Endrew Ribeiro de Paula, 30 anos. Filiação: Marches Marlone de Paula e Matilde Camilo Ribeiro. Sepultamento quarta-feira, 14 de setembro de 2022 às 17hh, Cemitério Ji Paraná Rondônia, saindo da Capela Mortuária Municipal Ji Paraná/ro.

Laércio Fonseca da Silva, 57 anos. Filiação: Dionísio Almeida Silva e Geraldina Fonseca da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Lauri Félix, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Luiz Félix e Esperanca Félix. Sepultamento ontem.

Luiz Henrique de Oliveira Withers, 62 anos. Profissão: engenheiro(a) florestal. Filiação: Walter Lobato Withers e Deonea de Oliveira Withers. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Luiz Paulo Hirt Júnior, 39 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Luiz Paulo Hirt e Cleonice Ruthes Hirt. Sepultamento ontem.

Madalena dos Santos Ferreira, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Pereira e Serafina Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Márcia de Jesus Vogt, 71 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Thomaz Antunes e Virgínia da Piedade Antunes. Sepultamento ontem.

Marcos Rogério de Lima, 40 anos. Filiação: Maria Benedita de Lima. Sepultamento ontem.

Maria Madalena Machado, 82 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Vitor Machado e Antônia Silveira Machado. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Maria de Jesus dos Santos, 73 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Doralinda Gonçalves dos Santos. Sepultamento hoje, (Cerro Azul) Cemitério Municipal de Cerro Azul(PR), saindo da Capela do Municipal de Cerro Azul.

Maria de José Moraes Silva, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cecília Augusta de Lara. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Mariu Lavalle Mansur, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jercy Lavalle e Ivette Lavalle. Sepultamento ontem.

Maurício Santos Lima Goslar, 26 anos. Profissão: atendente. Filiação: Maurício Rosa Goslar e Amália Santos Lima. Sepultamento hoje, Cemitério Barcelona em Lapa, saindo da Capela Municipal de Lapa.

Nelson Guedes, 92 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Joaquim Guedes e Dolores Guedes. Sepultamento ontem.

Nely Rodrigues da Cruz, 83 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Pedro Rodrigues de Oliveira e Maria Rosa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Neri Alves Rodrigues, 35 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Sebastião Alves Rodrigues e Maria Rosa Rodrigues. Sepultamento ontem.

Nilson da Silva Morais, 64 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio da Silva de Morais e Maria do Carmo Morais. Sepultamento ontem.

Olandim Farias, 85 anos. Profissão: ascensorista. Filiação: Manoel Farias e Florinda Farias. Sepultamento ontem.

Oracy Maria Beetz Bastos, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Beetz e Helena Beetz. Sepultamento ontem.

Osmar Cavicchiolli, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Romualdo Cavicchiolli e Maria Serrana Cavicchiolli. Sepultamento ontem.

Patricia Gonçalves Razzoto, 50 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Renato Gonçalves e Neide Vila Verde Gonçalves. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo da Capela Luto Curitiba/ Sala Ipê- Maracá.

Pedro Kaleb Alves Lemes Pereira, 6 anos. Filiação: Ivan Lemes Pereira e Giovana Aparecida Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Pedro Soares, 85 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: Laura Maria Soares. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Renato Casimiro dos Santos, 46 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Osmar Casimiro de Moura e Arenita Ribeiro de Moura. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Rubens Paes de Mello, 85 anos. Filiação: Cisino Paes de Mello e Maria Rodrigues dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Salto do Itarare, saindo da Capela Municipal Salto do Itarare.

Sandra Mara Kucher, 42 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Emílio Kucher e Nilsa Vieira da Silva Kucher. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal do Santa Cândida.

Simão Lesuk, 89 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: Demétrio Lesuk e Tatiana Lesuk. Sepultamento ontem.

Solena Ramos, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raul Padilha e Maria Alice Gorski. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo da Capela Municipal de Campo Largo.

Valentina Toledo Granato, 2 anos. Filiação: Fellipe Giovanni Granato e Michele Lemes Toledo. Sepultamento ontem.

Walter Loureiro, 87 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio Loureiro e Elza Checherini Loureiro. Sepultamento hoje, Cemitério de Vila Mariana, saindo da Capela Cemitério Vila Mariana.