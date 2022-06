Acyr Laertes Miranda, 95 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Elias Miranda e Faustina Miranda. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Alexssandro Lisardo, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Irene Lisardo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Municipal Santa Cândida.

Alice Gonçalves, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Gonçalves e Maria Luíza de Bairo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Amarildo Alves de Souza, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nelson Alves de Souza e Hertina Soares de Souza. Sepultamento ontem.

Arlete Filus, 89 anos. Filiação: Luiz Filus e Catarina Lopes Filus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Dealmeida Gonçalves da Costa, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcal José Gonçalves e Sabina Ana da Rocha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo de Igreja Assembleia de Deus.na Rua Olinda Sequine, 759 Pinheirinho Curitiba PR.

Dirceu Rezendo dos Santos, 55 anos. Filiação: Ary Domingos dos Santos e Erondina Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Emília Bartnik Daichmann, 101 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Bartnik e Salomea Bartnik. Sepultamento ontem.

Emília Orloski Rodrigues, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Basílio Orloski e Carolina Duda. Sepultamento ontem.

Evaldo Jorge de Lima, 62 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Argemiro de Lima e Anita de Lima. Sepultamento ontem.

Evelyn Vilela da Silva, 20 anos. Filiação: Carlos Alves da Silva e Maria Madalena Vilela da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Cananeia – São Paulo, saindo de Cemitério Municipal de Cananeia Sp.

Francisco Pacheco dos Santos Filho, 69 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Francisco Pacheco dos Santos e Hilda Correa dos Santos. Sepultamento ontem.

Irene Maria da Rosa, 65 anos. Filiação: Rosalvo Ribeiro dos Santos e Dionísia Maria dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Irene Miao Tripodi, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Miao e Anna Miao. Sepultamento ontem.

Jaime Pereira do Nascimento, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Tibúrcio Pereira do Nascimento e Geralda Tomaz do Nascimento. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Santa Esperança Morretes PR, saindo da Capela Municipal Santa Esperança Morretes PR.

Jeova Ferreira dos Santos, 71 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Joaquim Ferreira dos Santos e Otília Fontoura dos Santos. Sepultamento ontem.

João Gilberto Correa de Souza, 75 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Correa de Souza e Areovaldina Chaves de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capéla 1 Cemitério Municipal da Água Verde CuritibaPR.

João Maria Fernandes de Jesus, 68 anos. Filiação: Abílio Fernandes de Jesus e Maria da Conceição Miranda. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

João Valêncio dos Santos, 84 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Maria Valêncio dos Santos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de São Gabriel.

Jorge Luiz Freitas, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alcides Brito de Freitas e Sueli de Souza. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo de Igreja Vida Church.

Jorge Takeo Umezaki, 68 anos. Profissão: consultor(a) financeiro. Filiação: Rikio Umezaki e Celina Umezaki. Sepultamento ontem.

José Cecilio da Mota, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Vieira da Mota e Eva Fernandes Vieira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Parque Metropolitano – Fazenda Rio Grande.

José Nazareno Mira, 62 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Ozório Leôncio Mira e Zeferina Leandro Mira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de São João Odo Ivai, saindo da Capela do Municipal de São João do Ivai.

José Rocha, 73 anos. Filiação: José Gumercindo da Rocha e Emília Leonilda da Rocha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Bairro Novo- B Novo Curitiba.

Josefa Soares Fagundes, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Soares e Maria Soares. Sepultamento ontem.

Josuel Inácio dos Santos, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Otávio dos Santos e Joana Manoel dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Kaue Rocha de Oliveira, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Franciele Rocha de Oliveira. Sepultamento ontem.

Luiz da Cruz, 65 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Honório da Cruz e Amélia da Cruz. Sepultamento ontem.

Marcelo Herrmann, 54 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Bernardo Hans Teixeira Herrmann e Celina Beatriz Teixeira Herrmann. Sepultamento ontem.

Marcos André Pires de Oliveira, 61 anos. Filiação: Ailton Pinheiro de Oliveira e Ivete Pires de Oliveira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 Cemitério São Francisco de Paula CuritibaPR.

Maurilene da Silva, 52 anos. Profissão: diarista. Filiação: Maurilene da Silva e Josefina Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

Mitsuko Seima, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Magamatsu Igamy e Tama Igamy. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Nancy de Almeida Silva, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Cooper de Almeida e Júlia Elvira Bittencourt de Almeida. Sepultamento ontem.

Natalio Pereira Diogo, 90 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Sebastião Pereira Diogo e Etelvina Pereira Veiga. Sepultamento ontem.

Pedro Bernaski, 81 anos. Filiação: Leôncio Bernaski e Maria Vaz Bernaski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Pedro Márcio Kowalski, 73 anos. Filiação: Pedro Kowalski e Maria do Carmo Kowalski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Pedro Sílvio Kurovski, 59 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Vicente Kurovski e Ana Kurovski. Sepultamento ontem.

Priscila da Conceição, 31 anos. Filiação: Dienieire da Conceição. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo.

Regina Serli Goinski Lourenço, 78 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Francisco Goinski e Cecília Goinski. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo de Cemitério Municipal Central de Araucária.

Ricardo José da Silva, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Francisco da Silva e Tereza Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Suzana Maura Haluch, 62 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Affnso Haluch e Elza Arins Haluch. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo de Capela Unilutus Curitiba PR.

Terezinha Franco Vieira, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adílio Franco de Macedo e Laura da Silva Franco. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo de local a ser designado.

Theo Correa de Melo, 1 anos. Filiação: Alan Ferreira de Melo e Laudiceia Correa de Oliveira Melo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Vila Monteiro Lobato CICTatuquara.

Walderez de Araújo Franca, 85 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Fernandes de Araújo Filho e Rosalina Hete de Araújo. Sepultamento ontem.

Walter Martins, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedro Ribeiro Martins e Cezia da Rocha Martins. Sepultamento ontem.

Yvony Lour Cardoso de Almeida, 88 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Carlos Fernandes Lour e Josefa Miravalhes Lour. Sepultamento ontem.

