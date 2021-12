Ademar Santos Franca, 70 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Joaquim Ferreira Franca e Jsefina Ribeiro dos Santos Franca. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II.

Adilson Roberto Alves Ribeiro, 57 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Joel Alves Ribeiro e Rosemary Thomaz Góes. Sepultamento ontem.

Alfredo Vidal da Silva, 77 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Plácido Vidal da Silva e Jesus Ortiz dos Santos. Sepultamento ontem.

Altevir Dugonski, 61 anos. Filiação: Innocencio Dugonski e Adelaide Cania Dugonski. Sepultamento ontem.

Ana Ferreira da Silva, 90 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Joaquim Ferreira da Silva e Maria de Lima. Sepultamento ontem.

Ana Maria Jardim de Aquino da Silva, 69 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Benedito Tomaz de Aquino e Hilda Jardim de Aquino. Sepultamento ontem.

André Luciano Ukowski, 58 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: José Ukowsky e Estela Ukowsky. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Nogueira, 61 anos. Profissão: motorista. Filiação: Maria Madalena Nogueira. Sepultamento ontem.

Antônio Rodrigues, 82 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Gerldo Rodrigues e Filomena Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal de Pinhais PR.

Aparecido Alves Muniz, 62 anos. Profissão: frentista. Filiação: José Alves Muniz e Rita Geraldo Muniz. Sepultamento terça-feira, 21 de dezembro de 2021, (Campo Magro) Cem. Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Municipal.

Aracy da Luz Schwarzbach, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Generoso Franco da Luz e Anna Burkner Franco. Sepultamento ontem.

Brásílio Silvestre dos Santos, 84 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: João Silvestre dos Santos e Francisca Vaz dos Santos. Sepultamento ontem.

Ciro Barbarini, 83 anos. Filiação: Altilano Barbarini e Tereza Fustinoni. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Jacaranda – Mmemorial Luto Curitiba.

Claudecir Paro, 58 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Paro e Rosa Balan Paro. Sepultamento ontem.

Clayr Ferreira Nemecek, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Athalice Ferreira e Leonor Ferreira. Sepultamento ontem.

Cleide Cordeiro Kania, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geminiano Cordeiro da Silva e Liduina Schimit Cordeiro. Sepultamento ontem.

Clemerson Carvalho dos Santos, 31 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Benedito Francisco dos Santos e Sueli Cidral de Carvalho dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Cleusa Bachini Oliveira, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dario Paulo Oliveira e Ivone Bachini Oliveira. Sepultamento ontem.

Davina da Silva Dias, 86 anos. Profissão: diarista. Filiação: Valdomiro Ribas da Silva e Maria Inocência. Sepultamento ontem.

Delcy Maria Cleve Kuster, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Percy Guimarães Cleve e Edelira Marcondes Cleve. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Edwiges Maria Rodrigues Pinto, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alfredo Rodrigues e Guida Martins Rodrigues. Sepultamento ontem.

Elisonete Honorata Climaco Julião, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Climaco Dias e Martinha Honorata dos Anjos Dias. Sepultamento ontem.

Ester Barbosa Rodrigues, 76 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Calixtro Barbosa e Maria Jesuína Barbosa. Sepultamento ontem.

Fortunato Rossa Filho, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Fortunato Rossa e Ilda Santana Rossa. Sepultamento ontem.

Geisa Ciumara Ramos, 70 anos. Filiação: Carlos Augusto Ferreira Ramos e Aglaci Soares Ramos. Sepultamento ontem.

Geraldo Lourenço, 80 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Manoel Antônio Lourenço e Maria Gomes do Rosário Lourenço. Sepultamento ontem.

Giovani Pereira Ferreira, 40 anos. Profissão: motorista. Filiação: Nelson Ferreira e Doralina Pereira Ferreira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Gumercindo Alves da Cruz, 78 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Alves da Cruz e Maria dos Anjos da Cruz. Sepultamento ontem.

Herondina da Luz Martins, 78 anos. Filiação: Hipolito Silvestre da Luz e Messias Silvestre de Castro. Sepultamento ontem.

Hulda Duarte Borges do Canto, 65 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Anesio Luiz Duarte e Nadyr Medeiros Duarte. Sepultamento ontem.

Ivone Lima de Goez, 80 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Miguel de Lima e Brásília Portela de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Jayme Alceu Sabatke, 101 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Bernardo Sabatke e Bertha Sabatke. Sepultamento ontem.

Jayme Pradi, 97 anos. Filiação: João Pradi e Amabile Pradi. Sepultamento ontem.

João Batista Barroso, 70 anos. Profissão: taxista. Filiação: José Barroso Filho e Maria José de Almeida. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de Wenceslau Braz.

Jony Lucca dos Reis Dias, 7 horas. Filiação: Jonatas Silveira Dias e Nayara Dayane dos Reis. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência.

José Ademir Cardoso, 20 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adriana Cardoso. Sepultamento ontem.

José Osmano Neves, 67 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Geraldo Pereira Neves e Eva Rodrigues. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Juraci de Jesus de Almeida Cropolato, 58 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Rodrigues de Almeida e Maria Lemes Rodrigues de Almeida. Sepultamento hoje, Pinheiro Seco Cerro Azul PR, saindo da Capela Pinheiro Seco Cerro Azul PR.

Laura Mazzo Schlichting, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Mazzo e Cecília dos Santos Mazzo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 Municipal São Francisco de Paula.

Lázaro Ninfa de Carvalho, 81 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: José Ninfa de Carvalho e Rosa Maria de Carvalho. Sepultamento ontem.

Lenira do Rocio Saboya, 77 anos. Filiação: Bolivar Saboya e Leonidia Chiesorin Saboya. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Leoninda da Silva Pires, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Gonçalves da Silva e Matilde Cunha da Silva. Sepultamento ontem.

Luimar Torres dos Santos, 69 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Luiz dos Santos e Maria Torres dos Santos. Sepultamento ontem.

Margarida Franco Martins, 61 anos. Profissão: caixa. Filiação: Valdomiro Oliveira Franco e Catarina Tobias do Nascimento. Sepultamento ontem.

Margarida Mercedes Palma, 81 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Palma Filho e Amália Jost. Sepultamento ontem.

Maria Augusta Penteado, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ionglonbond e Eulália Fausto Ionglonbono. Sepultamento ontem.

Maria Helena Marodin, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Grabowski e Amélia Grabowski. Sepultamento ontem.

Maria José Ribeiro dos Santos, 74 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Geraldo José Ribeiro e Benedita Rosa de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria da Fonseca Bernardino, 73 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Soares da Fonseca e Sabina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Matelândia, saindo da Cap Municipal de Matelândia.

Maria da Luz Gomes Alves, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pedro Gomes e Avelina Machado. Sepultamento ontem.

Maria de Fátima Silva Lobo, 72 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Alexandre Sampaio Lobo e Laura da Conceição Silva Lobo. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria de Lourdes Meira Colleoni, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Ambrosio de Meira e Ramira Elias de Lara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02.

Marilza Helena Straube Medeiros, 59 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ailton Straube Medeiros e Lair Schilipake Medeiros. Sepultamento ontem.

Mário José Pereira, 68 anos. Filiação: Odil Pereira e Maria Lucila Pereira. Sepultamento ontem.

Mário Xavier do Espírito Santo, 68 anos. Profissão: eletricista. Filiação: José Xavier do Espírito Santo e Maria Xavier do Espírito Santo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Milton Gonçalves de Moraes, 52 anos. Filiação: Antônio Ferreira de Moraes e Izabel Gonçalves de Moraes. Sepultamento ontem.

Milton Tomé de Souza, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alvino Tomé de Souza e Editefrancisca Rocha. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Nabil Mohamed Zahoui, 73 anos. Profissão: outorgado. Filiação: Mohamed Said Zahoui e Kadrieh Kadri Mohamed Zahoui. Sepultamento ontem.

Nair Staroski Nunes, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Staroski. Sepultamento ontem.

Niverson da Rocha Benites, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Nixon dos Santos Bentes e Ana Paula da Rocha Alfredo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2.

Paulo Roberto Pinheiro, 64 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: José Lopes Pinheiro e Felomena Volpe Pinheiro. Sepultamento ontem.

Pedro Cardoso, 61 anos. Filiação: Adão Cardoso e Maria Taborda Cardoso. Sepultamento ontem.

Reginaldo Oliveira de Paula, 47 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Sílvio de Oliveira de Paula e Sônia Maria das Gracas de Paula. Sepultamento ontem.

Reinaldo Silva Guimarães, 66 anos. Profissão: inspetor(a) qualidade. Filiação: Manoel Silva Guimarães e Daute Matos Guimarães. Sepultamento ontem.

Ricardo Ferreira Maciel, 38 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Sérgio Ferreira Maciel e Roseli Novaski Ferreira Maciel. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Marcelino, saindo da Capela São Lucas – Piraquara.

Ricardo Júlio dos Santos, 37 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Margarete da Silva Santos. Sepultamento ontem.

Roseli Antunes de Oliveira, 81 anos. Profissão: diarista. Filiação: Francisco Antunes e Carmélia Machado. Sepultamento ontem.

Rozaria Maria de Franca, 73 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Sebastião Alves de Deus e Marcilia Maria Alves. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Ferraria, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Ruth Marieta Cassou, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Guilherme Martinho Buch e Marta Maria Buch. Sepultamento ontem.

Silvano Alves, 52 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Natanael Alves e Maria Cândida Alves. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro(PR), saindo da Capela do Municipal de Rio Negro.

Sílvio Stoco, 72 anos. Filiação: José Stoco e Leonor Kirchner Stoco. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano.

Sueno Hamazaki, 86 anos. Filiação: Yogoro Hamazaki e Rin Hamazaki. Sepultamento hoje, Congonhas.

Susan Aparecida Michelotto, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourival Dumke e Mafalda Dumke. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo de Luterano.

Wanda Gau Gilioli, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emma Gau. Sepultamento ontem.

Zenaide Lourdes Stringhi da Bem, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zeferino Stringhi e Maria Gheno. Sepultamento ontem.

