Acirlene Belotto, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ildefonso Belotto e Adelaide Belotto. Sepultamento ontem.

Albino Ribeiro da Silva, 75 anos. Profissão: militar. Filiação: Ildefonso Ribeiro da Silva e Francisca Belo da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II.

Alcides Gomes, 49 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Olívio Gomes e Clara Abreu Gomes. Sepultamento ontem.

Aldir Stenger, 77 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Silvestre Stenger e Olga Fernandes Stenger. Sepultamento ontem.

Alfredo Tadeu Cardoso, 69 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Balbino Cardoso Júnior e Doralice Castilho Cardoso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Américo Nunes Ferreira, 96 anos. Profissão: taxista. Filiação: José Nunes Ferreira e Maria Ferreira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Amirton Meirelles Pacheco, 73 anos. Profissão: comprador(a). Filiação: Pedro Meirelles Pacheco e Etelvina Pacheco Meirelles. Sepultamento ontem.

Anderson Alves dos Santos, 35 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Neudir Alves dos Santos e Djanira Torres Blanca dos Santos. Sepultamento ontem.

Anderson Luís Brunetti, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vilmar Brunetti e Sandra do Rocio Andrade Brunetti. Sepultamento ontem.

Anita Chaves, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Martinho Chaves e Purcina de Matos Chaves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde.

Antônia Aparecida Soria Garcia, 59 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Asterio Soria Sanchez e Olímpia Garcia Soria Sanchez. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Antônio Prestes de Miranda, 88 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Narsizo Prestes Miranda e Rita Maria de Lima. Sepultamento ontem.

Arestides de Jesus Schiffter de Souza, 73 anos. Profissão: garçom. Filiação: Ercílio Schiffter de Souza e Miguelina Gelinski de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Arivonildo Ribeiro Baptista, 60 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Lourisvaldo Baptista e Marina Ribeiro Baptista. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Benvinda Luíza da Costa, 88 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Gabriel Maria da Veiga e Luíza Lucinda da Veiga. Sepultamento ontem.

Carlos César Villatore, 78 anos. Profissão: dentista. Filiação: Aroldo Villatore e Yolanda Aracy Gualdessi Villatore. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Caela 02.

Daniel Gonçalves Lantmann, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Almiro Lantmann e Onivaldina Gonçalves Lantmann. Sepultamento ontem.

Davi Rafael de Oliveira Antunes, 1 anos. Filiação: Rafael de Silva Antunes e Janaina de Oliveira do Amaral. Sepultamento ontem.

Domingos Romildo Gualdessi, 87 anos. Profissão: protetico(a). Filiação: Domingos Gualdessi e Vitorina Maria Gauldessi. Sepultamento ontem.

Douglas Serapio Ferreira, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Mário Serapio Ferreira e Hulda Serapio Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde, Curitiba(PR).

Edesio Guerino, 75 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Augusto Guerino e Isaura Cruz Guerino. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Eduardo Ayres Tovar Legat, 77 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: France Legat e Elza Tovar Legat. Sepultamento ontem.

Elsa Guedert, 88 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: João Simão Guedert e Josefa Coradini Guedert. Sepultamento ontem.

Emílio Antunes Fernandes Neto, 80 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Romerio Antunes Fernandes e Maria de Jesus Fernandes. Sepultamento ontem.

Erica Dorotea Muncke, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carl Muncke e Magdalena Muncke. Sepultamento ontem.

Everton da Silva, 40 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Derci da Silva e Jaci de Fátima da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Santa Terezinha Guarapuava (PR), saindo da Capela CemitérioMunicipal de Guarapuava (PR).

Fábio Rogério Rodrigues Salles, 40 anos. Filiação: Ariovaldo Costa Salles e Gladis Teresinha Soares Rodrigues. Sepultamento sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 às 14hh, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Francisco Antônio Bontorin, 78 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Batista Bontorin e Olivia Fiorese Bontorin. Sepultamento ontem.

Francisco Paula de Oliveira, 89 anos. Filiação: João Paulo de Oliveira e Benedita de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Grete Klassen Koop, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Koop Filho e Aganetha Klassen. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo de Igreja Menonitas CuritibaPR.

Helena Lucas da Silva, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Lucas Sobrinho e Rosa Luicas da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim Colina – São Bernardo / Sp.

Hely Lopes Beloto, 74 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Pedro Paulo Beloto e Cecília Lopes Beloto. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais).

Heyloar Maria Plombon, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Plombon e Maria Plombon. Sepultamento ontem.

Hilda Prim Werner, 86 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Augusto Prim e Margarida Hinckel Prim. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

João Pedro Scucato de Lara, 22 anos. Profissão: atendente. Filiação: João Carlos de Lara e Cristiane Scucato Braz de Lara. Sepultamento ontem.

José Maria Pereira, 78 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: João Pereira e Elvina Vieira Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Princesa dos Campos Ponta GrossaPR.

José de Freitas, 78 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Aurora de Freitas. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Jurandi José de Matos, 71 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: José Varela de Matos e Almerinda Francisca de Souza. Sepultamento ontem.

Laura Rech Dornelas, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Eduardo Dias Dornelas e Adriana Cristina Rech Dornelas. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Leontina Pereira, 103 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedrolina Pereira. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Altheia Molinari, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Ferreira Gomes Molinari e Cea Suzette Altheia Molinari. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos dos Santos, 66 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Adolfo Teixeira dos Santos e Terezinha Valente da Costa Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Luiz Stival Netto, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Pedro Stival e Maria R Stival. Sepultamento ontem.

Maria Cleusa de Oliveira Silva, 65 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Batista de Oliveira e Expedita Sena de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria da Penha de Oliveira, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Gomes de Oliveira e Lindaura Almeida de Oliveira. Sepultamento ontem.

Marinalva Guardiano dos Santos, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Nascimento Guardiano e Maria Messias Miranda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Mauro Gonçalves da Silva, 76 anos. Filiação: Frederico Gonçalves da Silva e Margarida da Silva Conceição da Silva. Sepultamento sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 às 14hh, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Merces de Jesus Moro Harger, 77 anos. Profissão: militar. Filiação: Leonildes Moro e Helena Moro. Sepultamento ontem.

Miguel Alves dos Santos, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Abrão Vidal dos Santos e Francisca Alves dos Santos. Sepultamento hoje, (Itaperuçu) Cemitério Municipal de Itaperuçu(PR).

Nair Lemos Prado Gonçalves, 76 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Dionísio Lemos do Prado e Maria Alves Prado. Sepultamento ontem.

Nalton dos Santos Cunha, 33 anos. Filiação: Raimundo Nonato Sousa Cunha e Cleonicce Pereira dos Santos. Sepultamento sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 às 14hh, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Oiram Soffiatti Ribeiro, 74 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Mário Ribeiro e Itália Soffiatti Ribeiro. Sepultamento ontem.

Paulo César Andrade, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Júlio Andrade e Maria Andrade. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde.

Regina Maria do Nascimento Ogliari, 78 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Agenor do Nascimento e Zita Bernadete do Nascimento. Sepultamento ontem.

Romilda Franca de Campos Karatchuk, 61 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Pedro Torres de Campos e Tereza de Franca Campos. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo de Sala Ipe – Memorial Luto Curitiba.

Samuel Nils de Carvalho, 82 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: José Pimentel de Carvalho e Rosa Maria de Carvalho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Sirlei Luciane Gonçalves, 53 anos. Profissão: atendente. Filiação: Arzemiro Gonçalves e Maria Dolord da Luz Gonçalves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Telmari do Rocio Almeida, 51 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Pedro Brazilio de Almeida e Mercedes da Silva Almeida. Sepultamento hoje, (Balsa Nova) Cemitério do Bugre, saindo da Capela Bugre.

Teresa Ribeiro Saldanha, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: José João Ribeiro e Maria Marcelina dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 – Municipal Água Verde.

Teresa Vieira, 81 anos. Profissão: servente. Filiação: Pedro Basílio e Isoldina Basílio. Sepultamento ontem.

Tereza Soares Hostin, 69 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Alicindo Soares Fragoso e Ceslava Hanc. Sepultamento ontem.

Umberto Dico de Oliveira, 85 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Aristides Severino de Oliveira e Genesia Moraes de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Valter Wienskoski, 67 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Theodoro Wienskoski e Maria do Carlo Wienskoski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Matinhos.

Vilma Antônia Ferreira, 71 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Virginio Antônio Leão e Francisca Batista Leão. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Viviane Andrade de Souza, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cidionir Chaves de Andrade e Magdalena Maria Andrade. Sepultamento ontem.

Wilson Previdi, 90 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Virgílio Previdi e Lydia Previdi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Zenildo Amantino, 70 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Alcides Amantino e Isaltina Amantino. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Tomas Coelho, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Capela Municipal do Boqueirão.