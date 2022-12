Amélia Jazwinski Rossa, 86 anos. Filiação: Pedro Jazwinski e Ana Davibida Jazwinski. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Ferraria, saindo da Capela – CemitérioFerraria – Campo Largo.

Ana Ramos Bechtloff Batista, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sérgio da Cunha Ramos e Luíza Selencina Tabalipa. Sepultamento ontem.

Anna Borowski Gomes, 88 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: João Borowski e Olga Borowski. Sepultamento ontem.

Anthony Gabriel Cavalcante Fachi, 7 dias. Filiação: Jhonatan Cunha Fachi e Aline Gilmara Cavalcante Sousa. Sepultamento ontem.

Bernardo Litzinger Caires, 9 anos. Profissão: estudante. Filiação: Sérgio Reis Caires e Karina Litzinger Caires. Sepultamento ontem.

Cláudio Cordeiro Pereira, 43 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Geninho Maciel Pereira e Teresinha Luiz Cordeiro Maciel Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Evangélica Assembléia de Deus – Rua Rio Amazonas, 3972 (Fazenda Rio Grande).

Dirlene Genol Costa, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Achilles Genol e Rosa Achilles Genocl. Sepultamento ontem.

Eduardo Ferreira de Araújo, 42 anos. Filiação: Joacyr Alves de Araújo e Alba Anita Ferreira de Araújo. Sepultamento ontem.

Elisa Lorena Góes, 1 anos. Filiação: Sauro Góes da Silva Júnior e Emilin Naiara da Mota. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Elisabeth Cionecki Miketo, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Cionecki e Genoveva Cionecki. Sepultamento ontem.

Elvira Maria Zamaro, 88 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Antônio Bento de Souza e Maria Idelfina de Jesus. Sepultamento ontem.

Eva Lamega Iannuzzi, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Lamega e Maria Laskman Lamega. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Gabriel de Rosa Marcolino, 6 mes(es). Filiação: Lucas Galvão Hasegawa Marcolino e Ellen Rios de Rosa Marcolino. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Geromilda de Fátima Anacleto, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Anacleto e Maria de Jesus dos Santos Anacleto. Sepultamento ontem.

Gilberto Alves, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Alves e Maria Meneses Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Gilney Pereira, 55 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Guilherme Pereira Filho e Lídia Chiarello Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Ivone Figueiredo dos Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otávio Nunes Figueiredo e Maria José Figueiredo. Sepultamento ontem.

Jean Carlo Adorno, 50 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Orivaldo Ferreira Adorno e Catarina Pinto Adorno. Sepultamento ontem.

João Osires Micoski, 57 anos. Filiação: Estanislau Micoski e Aracy Maria Micoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Leonardo Davi Costa Santos, 5 anos. Filiação: Bruno Luís Santos e Krisley Aline Costa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula.

Leoni Banas, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bernardo Moreira e Maria Moreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde.

Leontina Gabardo Ratzke, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Gabardo e Margarida Gabardo. Sepultamento ontem.

Lourdes César Nicoforenko, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos César e Maria Ignez César. Sepultamento ontem.

Luiz Fernandes Osiecki, 72 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Tadeu Osiecki e Thereza Bernal Osiecki. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Sala Jacaranda/memorial de Luto.

Luiz Ribeiro Netto, 96 anos. Profissão: contador(a). Filiação: José Antônio Ribeiro e Francisca Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Maite Helena Fernandes, 2 dias. Filiação: Fábio Fernandes da Silva e Valdineia da Silva Dornelas. Sepultamento ontem.

Márcio Antônio Magaton, 58 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Gabriel Magaton e Ivani Miqueleto Magaton. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo -PR, saindo de Municipal de Campo Largo.

Maria Aparecida Apolinário, 77 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Geraldo Antnio Pinto e Ana Cândida Pinto. Sepultamento ontem.

Maria José de Almeida Cezar, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rogério de Almeida Cezar Júnior e Amélia Vieira da Sila Cezar. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Toporowicz Mozeleski, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvestre Toporowicz e Antonina Toporowicz. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo -PR, saindo da Capela Muncipal de Campo Largo.

Marieta do Rocio Stankiewicz, 69 anos. Profissão: professor(a) universitário. Filiação: Luciano Stankiewicz e Vanda Stankiewicz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Marilene do Rocio Durau, 64 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Constante Durau e Leonilda Palhano Durau. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal de São Francisco de Paula.

Milton César Gonsalves, 51 anos. Filiação: Ataide Conceição Gonsalves e Clementina Irene de Brito Gonsalves. Sepultamento hoje, Cemitério da Igreja Matriz (Colombo), saindo da Capela do Cemitério da Igreja Matriz de Colombo.

Napoleão Luiz Peluso, 89 anos. Filiação: Eliseo Peluso e Vitorina Jacinto Ferreira. Sepultamento ontem.

Naulio José da Cunha, 74 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Naulio da Cunha e Amélia Luíza da Cunha. Sepultamento ontem.

Nely Lemos Chagas, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Vilela Lemos e Antônia Vilela Lemos. Sepultamento ontem.

Olacy Gonzales Marinho, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Heliodoro Gonzales e Maria Emiliano Couto. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Paola Katherine Charlott Mayora Febles, 25 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Oswaldo Enrique Mayora Espinoza e Carmen Teresa Febles Marin. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela e Cemitério de Araucária.

Paulo César Lapunka, 52 anos. Profissão: estofador. Filiação: Meron Lapunka e Rosa Lapunka. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Pedro Liberatti, 74 anos. Filiação: Firmino Liberatti e Maria Liberatti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Raabe Hadassa Blausius Marinho, 7 mes(es). Filiação: Edinaldo Blausius Marinho e Lays Mylla Fernandes Marinho. Sepultamento ontem.

Rauleny de Fátima Capile, 60 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Raul Capile e Eni Maria dos Santos Capile. Sepultamento ontem.

Roberto Soares Calcado, 80 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Rolindo Soares Calcado e Edme Dutra Calcado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Sarah Teixeira de Castro, 99 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Euthalio Cyro de Castro e Anna Cabral Teixeira de Castro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Municipal Água Verde.

Solange Aparecida Vieira, 64 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Dejaime Franco Vieira e Julieta Flores Vieira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo de Complexo Cerimonial de Pinhais.

Susana Garcia Dolenga, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aurélio Machado Garcia e Maria de Bittencourt Garcia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba/ Sala Manaca.

Tereza Novacoski de Oliveira, 84 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Conrado Novacoski e Ana Ildefonso Novacoski. Sepultamento ontem.

Tereza Pires de Azevedo, 80 anos. Filiação: José Pires de Morais e Helena Francisca Kempinski. Sepultamento ontem.

Valdemar Bueno, 58 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Eugênio Bueno e Rosaria Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Vicente de Paula e Silva, 73 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Flávio Ilarino da Silva e Clarinda Maria de Jesus. Sepultamento ontem.