Adailton Bernardino da Luz, 68 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Alencastro Bernardino da Luz e Celima Cardoso da Luz. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal. Cruz das Almas – Lages- Santa Catarina, saindo da Capela Municipal. Anjo da Guarda – Lages – Santa Catarina.

Alzira de Souza Bandeira, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ulisses José Bandeira e Ana Cordeiro de Souza. Sepultamento ontem.

Amazilia de Mello Freitas, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Mello e Izabel Maciel de Lima. Sepultamento ontem.

Antônio Aparecido Bonim, 65 anos. Profissão: laboratorista. Filiação: João Bonim e Gelmira Gonçalves Bonim. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Telêmaco Borba.

Antônio Carlos do Amaral Lincoln, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Joaquim do Amaral Lincoln e Dolores Gongora Amaral. Sepultamento ontem.

Carlos Araújo, 82 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Dias de Araújo e Lazara Lydia dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Carlos Roberto Brito de Lima, 42 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Brito de Lima e Justina Brito de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Santa Luzia (Associação).

Daniel Berbetz, 44 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Eroyto Berbetz e Arlete Berbetz. Sepultamento ontem.

Dea Catharina Reichmann, 92 anos. Profissão: bibliotecário(a). Filiação: Carlos Reichmann e Maria dal Molin Reichmann. Sepultamento ontem.

Diva Ivoni Serena, 73 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Luiz Serena e Pierina da Cas Serena. Sepultamento ontem.

Divanir Colaco, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carolina Leal Colaco. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Eder Gilson Gonçalves, 56 anos. Profissão: chefe produção. Filiação: Ednir Gonçalves e Yone dos Santos Gonçalves. Sepultamento ontem.

Egdoberto Romualdo da Silva, 91 anos. Profissão: militar. Filiação: Francisco Romualdo da Silva e Clara Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Eliel da Silva Gomes, 42 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Gentil Gomes e Adima Silvério da Silva Gomes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Elisabete Alves de Araújo, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo Alves de Araújo e Irene Rosa de Araújo. Sepultamento ontem.

Elizabeth Taner Brito, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Taner e Florentina Seluschinaski Taner. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eloina Martins Galvão, 73 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Luiz Martins e Verônica Rivaldo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela São Rafael (Cic).

Eraclides Manuel da Luz, 87 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manuel Inácio da Luz e Ercília da Luz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Fabiano Pereira de Lima, 36 anos. Profissão: garçom. Filiação: Pedro Pereira de Lima e Vicencia dos Santos Lima. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Braganey, saindo da Capela Municipal de Braganey (PR).

Geci Labres de Souza, 81 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Itaciano Ferreira de Souza e Custodia Ferreira de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo de 49º Ieq – Igreja do Evangelho Quadrangular – Curitiba (PR).

Genoveva Winiarski Yshiy, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Winiarski e Sophia Winiarski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Gerson Luiz Mota, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Divonzir Anchski Mota e Alair Ana Mota. Sepultamento ontem.

Helena Neves Vanderlei, 70 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio de Souza Neves e Manoela Alves Neves. Sepultamento ontem.

Hélio Moacir Soares, 62 anos. Filiação: Guilherme Soares e Jandira Teles de Alcântara. Sepultamento ontem.

Iolanda Monteiro Souza, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eleutério Monteiro e Carmen Perez. Sepultamento ontem.

Irene Kaczek, 74 anos. Profissão: diarista. Filiação: Pedro Kaczek e Antônia Kaczek. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Ivete Keppe dos Anjos, 51 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Keppe dos Anjos e Divanir de Lima dos Anjos. Sepultamento ontem.

Jhonatan Campos Lima, 28 anos. Profissão: servente. Filiação: Geraldo de Lima e Maria Helena de Campos. Sepultamento ontem.

João Alves, 85 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Alcides Alves e Maria de Lima. Sepultamento ontem.

João Carlos Scheleider, 50 anos. Filiação: Orestes Scheleider e Ana Arcanjo Scheleider. Sepultamento ontem.

João Naslaniec, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: Demétrio Naslaniec e Catarina Naslaniec. Sepultamento ontem.

José Barbosa Sobrinho, 88 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Barbosa de Souza e Francisca Barbosa de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José Carlos de Almeida, 70 anos. Filiação: Orlando Cândido de Almeida e Áurea Costa de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

José Roberto Souto Branco, 70 anos. Filiação: José Branco e Nilth Souto Branco. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Júlio José Reis da Silva, 80 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Clementino Pereira da Silva e Maria José dos Reis. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Laércio do Amaral Soares Sobrinho, 78 anos. Filiação: Lucrecio Soares do Amaral e Ana Rosa do Amaral. Sepultamento ontem.

Lizete dos Santos Onofre dos Souza, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hilda Marcellino dos Santos. Sepultamento ontem.

Lourdes Ramos Caetano, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ribeiro Ramos e Dina Maria Ribeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Municipal Boqueirão – Curitiba (PR).

Maisa de Jesus da Silva Gois, 56 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Nelson Marcos da Silva e Vicentina Maria da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Lorena, Sp, saindo da Capela Municipal de Lorena, Sp.

Maria Clara Ramos dos Santos, 22 horas. Filiação: Duillian Prestes dos Santos e Fabiane Daiane Ramos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Maria Divanir Franca, 71 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Franca e Antônia Franca. Sepultamento ontem.

Mário D Alessandro, 75 anos. Profissão: técnico informática. Filiação: Pasquale D Alessandro e Vincenza Marullo. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Marlene da Silva Clemente Gonçalves, 63 anos. Filiação: Luiz Clemente e Maurina da Silva Clemente. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo de Municipal de Rio Branco do Sul.

Miriam Rocha Oliveti, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Olímpio da Rocha e Tolentina Xavier da Rocha. Sepultamento ontem.

Natair de Jesus dos Santos, 70 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Alcides Nicolau Domingos e Catarina dos Santos. Sepultamento ontem.

Natal Trevizam, 97 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Trevisam e Roze Antonhacomim. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Nelson de Borba, 68 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Avelino de Borba e Doraci dos Santos Borba. Sepultamento ontem.

Nercinda de Lourdes Alberti, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Carlos Alberti e Joaquina de Oliveira. Sepultamento ontem.

Olando Pepplow, 93 anos. Profissão: motorista. Filiação: Fernando Júlio Pepplow e Luíza Pepplow. Sepultamento ontem.

Paulinho Telles Godinho, 52 anos. Filiação: Pedro Telles Godinho e Maria Jinuaria Godinho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Raimundo Domingos Vilaca, 88 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Silvestre José Vilaca e Maria José de Jesus. Sepultamento ontem.

Raul Cabral Romanus, 57 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Raul Alberto Romanus e Elimari Cabral Romanus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo de Sala Manaca.

Ricardo Alexandre Santos, 46 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Paulo Roberto dos Santos e Maria Ninfra Gosoy. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Nascer das Agúas–Tatuquara.

Ricardo Henrique Burkner, 28 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Adalmi de Fátima Burkner. Sepultamento ontem.

Rivadavia D Oliveira, 58 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Ebrahm Gonçalves D Oliveira e Judith Lima D Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Romeu de Freitas, 61 anos. Profissão: motorista. Filiação: Raulino de Freitas e Valerya de Freitas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rosane Mônica Russi da Costa, 58 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Adiner Ribeiro da Costa e Meriam Russi da Costa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Esmeralda – Almirante Tamandaré -PR.

Rosilda Coelho Lopes de Lara, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Palmendio Lopes e Leni Sebastiana Coelho Lopes. Sepultamento ontem.

Salete Maria Alves, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Luiz Júnior e Maria da Cunha Luiz. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Santa Alice Garbelini, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Santa Rosa e Luíza Cazota. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de Santo Antônio da PlantinaPR.

Sônia Maria Carraro, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fiorindo Carraro e Leonor Zen Carraro. Sepultamento ontem.

Tereza Yfa, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Yukichi Yfa e Uschi Yfa. Sepultamento ontem.

Vanderlei Dias das Neves, 32 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Antônio Dias das Neves e Hilda de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Rio Branco do Sul -PR.

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Além da Ilusão Heloisa sabota a bebida de Matias Pantanal Levi dispara contra Alcides Destaque da semana Conheça “Inteceptor”, novo filme de sucesso da Netflix