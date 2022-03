Adélia de Souza Ise, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Amando Leonel de Souza e Laurentina Esmenia de Souza. Sepultamento ontem.

Adenilson Braz da Cruz, 27 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Agenor Cruz e Rosa Braz da Cruz. Sepultamento ontem.

Adriano da Cruz de Miranda, 37 anos. Profissão: garçom. Filiação: Alceu Gonçalves de Miranda e Célia Lúcia da Cruz de Miranda. Sepultamento ontem.

Ageo Aparecido Pereira, 63 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Zezo Pereira e Antônia Aparecida Pereira. Sepultamento hoje, Cemitério São Gabriel / Colombo, saindo de Cemitério São Gabriel/ Colombo.

Ana Antônia Nogara Guerios, 90 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: José Nogara e Tereza Casarotto Nogara. Sepultamento ontem.

Ana Cristina Tanck, 57 anos. Profissão: manicure. Filiação: Nelson Tanck e Maria Terezinha Tanck. Sepultamento ontem.

Ângelo de Souza, 40 anos. Profissão: soldador. Filiação: Francisco José de Souza e Maria das Gracas de Souza. Sepultamento ontem.

Antônio da Silva de Oliveira, 77 anos. Filiação: Joaquim da Silva de Oliveira e Maria do Carmo da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Arildo Gonçalves dos Santos, 43 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Cantiliano Gonçalves dos Santos e Santina Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Brayan Henrique Alves de Melo, 2 mes(es). Filiação: Alexandro Morais de Melo e Mayara Alves Machado. Sepultamento ontem.

Célia Barbosa, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Sebastião Babosa e Sebastiana Aparecida Barbosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cláudio Przygoda, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Arnoldo Przygoda e Tusnelda Przygoda. Sepultamento ontem.

Daiana da Anunciação, 22 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Juverci D Anunciação e Izabel da Luz Laval. Sepultamento ontem.

Daiane de Jesus de Araújo, 38 anos. Profissão: camareira. Filiação: Maurilia de Jesus de Araújo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1.

Diego Fernandes Alves, 35 anos. Profissão: servente. Filiação: Márcio Vicnte Alves e Adelair Lopes Fernandes. Sepultamento quarta-feira, 23 de março de 2022, Cemitério São Manoel.

Diego Gomes da Silva, 42 anos. Filiação: Wilson do Rocio Gomes da Silva e Terezinha José Jeremias. Sepultamento quinta-feira, 24 de março de 2022, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Dionatan Costa de Freitas, 33 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Marines Costa de Freitas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Capão do Leão – Rs, saindo da Capela do Municipal de Capão do Leão – Rs.

Domingas Batista de Oliveira, 82 anos. Profissão: diarista. Filiação: Joviniano Matos Pereira e Balbina Batista dos Santos. Sepultamento ontem.

Edimar Rosa Farias, 34 anos. Filiação: Cacilda Farias. Sepultamento ontem.

Francisco Eduardo Costa Martins, 42 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Francisco de Paulo Martins e Maria Isabel Costa Martins. Sepultamento ontem.

Gerson Pereira, 42 anos. Filiação: Doroti Cardoso Silva. Sepultamento ontem.

Helena Baude Gorski, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Baude e Anna Baude. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02.

Henrique Gabriel da Cunha Viana, 20 anos. Profissão: estudante. Filiação: Gilmar Viana e Danielle Aparecida Gabriel da Cunha. Sepultamento quarta-feira, 23 de março de 2022, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

Hugo Vinícius Bonato dos Santos, 1 anos. Filiação: João Paulo Bonato Lucas e Melissa Miranda dos Santos. Sepultamento ontem.

Ignácio Cervantes Filho, 76 anos. Profissão: auxiliar de manutençao. Filiação: Inácio Cervantes e Izolina Conceição Cervantes. Sepultamento ontem.

Iracema Maria Zanatta, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Zuchello e Diamantina Zuchello. Sepultamento ontem.

Iraci Marczynski, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Alves Machado e Maria Cordeiro Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Izabel Ocleys dos Santos da Silva, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista dos Santos e Francisca Ocleys. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Quadrangular Pinheirinho.

Izair Geraldo Lettnin Schiavon, 60 anos. Filiação: Modesto Antônio Schiavon e Silda Lettnin Schiavon. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Jhonny Rodrigues da Silva de Oliveira, 32 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adir Rodrigues de Oliveira e Rosaria Tomaz da Silva. Sepultamento ontem.

João Delfino Bunick, 84 anos. Filiação: Affonso Bunick e Carolina Flor Bunick. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Vaticano – Jade.

João Maria Alves dos Santos, 93 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Antônio Alves dos Santos e Vergina Alves da Rocha. Sepultamento ontem.

João Renato dos Santos, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: João dos Santos e Nair Dalagrana dos Santos. Sepultamento ontem.

José Acir de Oliveira, 71 anos. Filiação: Aristides de Oliveira e Isulina Maria da Cruz. Sepultamento hoje, Cemitério Diamante de Mandirituba PR, saindo de Associação de Moradores do Bairro Novo Mundo.

Júlia Haluch, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Martim Haluch e Josefa Haluch. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Muricy, saindo de Colônia Murici São José dos Pinhais PR.

Khalil Ibrahim Said Bazzi, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ibrahim Bazzi e Mariam Rada Isse. Sepultamento hoje, (Curitiba) Muçulmano Jardim de Allah, saindo de Mesquita – Largo da Ordem.

Klaus Regniel, 23 anos. Profissão: despachante. Filiação: Rubens de Campos Regniel e Jacira de Oliveira Machado Regniel. Sepultamento ontem.

Larissa Aparecida de Souza, 35 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orandi Aparecido de Souza e Maria Aparecida de Souza. Sepultamento ontem.

Leandro Donizete Coutinho, 41 anos. Filiação: Ana Marai Coutinho. Sepultamento quinta-feira, 24 de março de 2022, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Leonor Helena Lorusso Rumor, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Antônio Lorusso e Elizabeth Lorusso. Sepultamento ontem.

Louracir Carvalho de Chaves, 38 anos. Filiação: Otávio Baptista de Chaves e Olinda Ramos de Carvalho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Capela Municipal de Pien PR.

Luiz Ruy Ferreira, 74 anos. Filiação: Leonel Ferreira e Dolordes de Oliveira Ferreira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01.

Luizita Maria D Albuquerque, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luiz Silva Albuquerque e Margarida Albuquerque. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03.

Marcelo Castela Ribeiro, 46 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Aurora da Aparecida Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Cap4Ela 01.

Marcos Antônio dos Santos Jacinto, 26 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Edson Jacinto e Patricia Mara dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria José Fernandes Rodrigues, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Joaquim Fernandes e Ana Rita dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Capela Municipal de Jacarezinho PR.

Maria Vanilda Borges, 83 anos. Filiação: José Borges e Maria Martendal. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Borda do Campo.

Mário Francisco de Barros, 92 anos. Filiação: Francisco de Barros e Anna de Barros. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maurício da Silva Moreira, 42 anos. Filiação: Antônio Moreira de Araújo e Francinete da Silva Moreira. Sepultamento quinta-feira, 24 de março de 2022, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Neemias Ramos Ursulino Cardoso, 1 mes(es). Filiação: Ezequiel Cardoso dos Santos e Camila Ramos da Silva Ursulino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Newton Paulo Izumi, 93 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Juro Izumi e Hatsue Izumi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Suzano – Sp, saindo da Capela do Municipal de Suzano / Sp.

Orlando Kisser Rodrigues, 86 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Celvurio Rodrigues e Matilde Kisser Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2.

Oscar Pessatti, 78 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Celeste Pessatti e Isabel da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Memorial Luto Curitiba – Sala Jacaranda.

Osni Alir da Maia, 67 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Hercilio Gonçalves da Maia e Jarena Maria da Maia. Sepultamento ontem.

Rafael Luís Drosda, 33 anos. Filiação: Estanislau Drosda e Ilda Maria Drosda. Sepultamento ontem.

Reinaldo de Viveiros Lucidio, 43 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Lucidio e Judith de Viveiros Lucidio. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Renan Olímpio de Oliveira, 23 anos. Profissão: motoboy. Filiação: João Olímpio de Oliveira e Roseli Aparecida de Oliveira. Sepultamento ontem.

Roberto Erasmo Padilha, 32 anos. Profissão: servente. Filiação: Jacir Padilha e Sônia Aparecida Ramos. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo da Capela Municipal de Campo Largo PR.

Roberto Ferreira da Rocha, 71 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Aparício Ferreira da Rocha e Ana Crusquievtz. Sepultamento ontem.

Rodrigo Luiz Alexandre, 43 anos. Filiação: Joel Luiz Alexandre e Edilia Aparecida Pereira Alexandre. Sepultamento quinta-feira, 24 de março de 2022, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Rogério Borges de Oliviera, 40 anos. Filiação: Milton Cezar de Oliviera e Marlene Borges da Silva de Oliveira. Sepultamento quinta-feira, 24 de março de 2022, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Sebastiana dos Reis Barboza, 92 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Francisco José dos Reis e Maria Madalena de Jesus. Sepultamento ontem.

Vanderleia Aparecida de Lima Marcondes, 54 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: José Teles de Lima e Geni Moreira de Lima. Sepultamento ontem.

Vanessa Caroline da Silva, 39 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Sebastião Luiz da Silva e Maura Paulino da Silva. Sepultamento ontem.

Walmy de Souza Pinto, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Baptista Machado de Souza e Célia Lopes de Souza. Sepultamento ontem.

Walquiria Bubola, 72 anos. Profissão: secretária. Filiação: Antônio Slabajaski e Carolina Kaspechak Slabajaski. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Zenaide Cunha Kesikowski, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agenor dos Santos Cunha e Almerita Pimenta Cunha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo de local a ser designado.

Zenilda Dantas, 47 anos. Filiação: Manoel Dantas e Maria de Lourdes da Silva Dantas. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.