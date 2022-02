Alex Sandro Alves, 28 anos. Profissão: motorista. Filiação: Claudemir Alves e Maricelia Aparecida Alves. Sepultamento ontem.

Anilce Frogel Jacyszen, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Frogel e Martha Frogel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Farncisco de Paula.

Antonina Soares Cassol, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Soares e Catarina Soares. Sepultamento ontem.

Aparecido Roberto dos Santos, 92 anos. Profissão: motorista. Filiação: Joaquim Roberto dos Santos e Cândida Amália Vicencia. Sepultamento ontem.

Aramis Tadeu Camargo, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Aleixo de Camargo e Helena Calhiari de Camargo. Sepultamento segunda-feira, 22 de agosto de 2022 às 16hh, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Atos Sponholz, 70 anos. Filiação: Adolfo Germano Sponholz e Iraides Sponholz. Sepultamento hoje, Cemitério Luterano – ImbituvaPR, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Beatriz Stuve, 55 anos. Filiação: Wilson Stuve e Sebastiana Stuve. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo de Memorial Luto Curitiba – Sala Jacaranda.

Cassandra Alcemira Grahl Passos, 73 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Adherbal Sprenger Passos e Hilary Grahl Passos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Cleuza Fernandes de Castro, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: David Fernandes e Generosa Lopes Fernandes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Deudete Vieira de Carvalho, 64 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Joaquim José Vieira e Abilia Vieira de Carvalho. Sepultamento ontem.

Diahir Lemos de Souza, 89 anos. Filiação: Agrippino Theodoro de Souza e Zulmira Lemos de Souza. Sepultamento ontem.

Doris Marizes Plombon Sovierzoski, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Plombon e Ilda Plombon. Sepultamento ontem.

Duliria Faria da Silva, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Faria Sobrinho e Denir Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Edeval Gonçalves Azevedo Júnior, 56 anos. Filiação: Edeval Gonçalves Azevedo e Janice Passos Azevedo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela do Municipal de Ribeirão do Pinhal.

Ednilson José Mello da Silva, 45 anos. Profissão: gerente. Filiação: Nilson Mello da Silva e Nair Lúcia Mello da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Eliza Carneiro dos Santos, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Carneiro e Maria Marcolina Zelma. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Emerson Luiz Rzeznicki, 52 anos. Profissão: auxiliar escritório. Filiação: Ryszard Rzeznicki e Ana Teresa Alves Rzeznicki. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Municipal Água Verde.

Flávio dos Santos, 36 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Salvador dos Santos e Dorvina Maria Neves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campina Grande do Sul, saindo de Santa Mônica.

Irene Bronislava Czerwonka Griebeler, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Czerwonka e Antônia Czerwonka. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde.

Ivo Roehrig, 83 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Waldemar Roehrig e Lúcia Carolina Roehrig. Sepultamento ontem.

Jair Aparecido de Faria, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Alves de Faria e Maria Luíza de Faria. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Jacarezinho, saindo da Capela Cemitério Municipal de Jacarezinho.

Joanna Marodim de Lara, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Marodim e Isaura Marodim. Sepultamento ontem.

João Carlos Neves, 63 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Reno João Neves e Lucy Maria Gubert Neves. Sepultamento ontem.

João Martins Filho, 92 anos. Profissão: fiscal condomínio. Filiação: João Ribeiro Martins e Luíza Vardanega Martins. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

João Padilha, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Raul Padilha e Catarina Iarrocheski Padilha. Sepultamento ontem.

Joary Cândido Ayres de Araújo, 64 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Henrique de Araújo e Maria Ayres de Araújo. Sepultamento ontem.

Jorge Batista, 54 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Neuton Batista e Elza Rodrigues Batista. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Imbituva -PR, saindo da Capela Municipal de Imbituva -PR.

José Ednilson Alves, 56 anos. Profissão: supervisor(a) produção. Filiação: Luiz Manoel Alves e Maria de Lourdes Alves. Sepultamento ontem.

José Ferreira Neto, 74 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Clementino Ferreira e Deomilia Pereira Ferreira. Sepultamento ontem.

José Ferreira de Almeida, 76 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Serafim Ferreira de Almeida e Maria Ferreira de Almeida. Sepultamento ontem.

José Lopes da Silva, 66 anos. Filiação: José Lopes da Silva e Rosa Lopes da Silva. Sepultamento ontem.

José Negrini, 72 anos. Profissão: estofador. Filiação: Ferrucio Negrini e Albina Guera. Sepultamento ontem.

José Ramon Estevez Rodriguez, 96 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ubaldo Estevez e Encarnacion Rodriguez. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde, Curitba(PR).

Júlio César Ferrari Rolim, 61 anos. Filiação: Antônio Ferrari Rolim e Rosil Languer Rolim. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de Paranavai.

Justina Machado Silva, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lucindo Machado e Maria Chemim. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Kaue Eduardo de Souza, 2 anos. Filiação: Rafaela de Souza. Sepultamento ontem.

Kristofer Enzo Neves Oliveira, 16 anos. Filiação: Christian Jean Neves de Oliveira e Maria de Fátima Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2.

Lazinha Manetti Rossini, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Santo Manetti e Maria Tamola. Sepultamento ontem.

Lourival Mathoso, 90 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Domingos Mathoso e Helena Giacomassi Mathoso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Luiz Carlos Leite, 59 anos. Profissão: outorgado. Filiação: Jurandir Leite e Ernesta de Lima Leite. Sepultamento ontem.

Margarida Maria Teixeira de Freitas Muggiati, 93 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Valdemiro Teixeira de Freitas e Izaura Muniz Teixeira de Freitas. Sepultamento ontem.

Maria Filomena Oliveira, 86 anos. Filiação: Joaquim Antônio Ribeiro e Izaura Cacimira Ribeiro. Sepultamento ontem.

Maria Jesus de Medeiros, 82 anos. Filiação: Aldemo Lourenço de Medeiros e Elvira Antunes Amaral. Sepultamento ontem.

Maria dos Santos Paulino, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Araújo dos Santos e Benedita Araújo dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal de Wenceslau Braz.

Mariusa de Moraes, 39 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Antônio de Moraes e Auria de Moraes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Nelson Marconcin, 82 anos. Profissão: securitário(a). Filiação: Alberto Marconcin e Carmela Sbalchero. Sepultamento ontem.

Nelson Serenato, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Serenato e Almira Serenato. Sepultamento ontem.

Ney dos Santos, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Francisco dos Santos e Maria da Luz dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério do Acongui do Meio – Itaperuçu -PR, saindo de Sitio Itaperuçu -PR.

Osvaldo da Silva, 78 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Antônio José da Silva e Sebastiana da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial São Gabriel, saindo de Igreja Visão Missionária – Bairro Alto.

Palmira Pinheiro, 79 anos. Filiação: Plachedes Pinheiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Paulo José Skroch, 70 anos. Filiação: Eduardo Skroch e Olga Barcik Scroch. Sepultamento ontem.

Pedro Efigeneo Camillo, 67 anos. Filiação: Antônio Camillo Filho e Irene Freitas Camillo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Sílvio Piontka, 51 anos. Filiação: José Piontka e Maria Fontana Piontka. Sepultamento ontem.

Terezinha Hamulak da Silva, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Hamulak e Maria Gery Hamulak. Sepultamento ontem.

Thereza Elias da Silva, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Elias Filho e Ana Cândida. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinhais).

Vicente Holtmann, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Holtmann e Júlia Holtmann. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.