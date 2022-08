Abegail Pires de Araújo, 96 anos. Filiação: Antônio Pires de Araújo e Alcina Pires de Araújo. Sepultamento ontem.

Abraao José Duarte, 2 anos. Filiação: Francisco Sidinei Duarte e Idalina Aparecida do Amaral. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capea Municipal de Pato Branco PR.

Agnes Monika Schonenberger Frangi, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Karl Edmund Schonenberger e Maria Josefa Mathilde Kaiser Schonenberger. Sepultamento ontem.

Alcione Siqueira, 41 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião Siqueira e Brasilina de Jesus. Sepultamento ontem.

Ana Lúcia Leite de Carvalho, 85 anos. Filiação: Daltro Paiva de Carvalho e Ana Mariano Leite. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Anderson André de Oliveira, 29 anos. Filiação: Jucelino de Oliveira e Roseli Aparecida Amaro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Antônio Batista Vieira, 75 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: José Pedro Vieira e Maria Francisca Vieira. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela de PinhaisPR.

Antônio Engler, 94 anos. Filiação: Francisco Engler e Emília Engler. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha(PR), saindo de Caoela Funerária São Cristóvão Quitandina.

Arthur Inácio Mateus, 7 anos. Filiação: Jeferson Mateus e Eliziana Inácio Mateus. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Balneário Camboriú – Sc, saindo da Capela Assembleia de Deus – Camboriú – Sc.

Cacilda Maria de Andrade Ferreira, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Januario Albino de Andrade e Floripa Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Carmelina Machado, 65 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Alcides Machado e Rosa Diniz. Sepultamento ontem.

Carmen Mariana Stramandinoli, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Narciso Fernandes e Flora Garcia. Sepultamento ontem.

Catarina Carmen Ilibrante, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: David do Nascimento e Amabilia do Nascimento. Sepultamento ontem.

Cecília Partala Lins, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonardo Partala e Iadviga Marciniak Partala. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Itaiopolis, Sc, saindo da Capela Municipal de Itaiopolis, Sc.

Danilo Antônio Gobi, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Natal Gobi e Elena Lucca Gobi. Sepultamento ontem.

Eduardo Ferreira de Oliveira, 77 anos. Filiação: Manoel Ferreira de Oliveira e Severina Antônia da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Unilutus Almirante Ta,mandarePR.

Elcy Terezinha da Rosa Ribas, 64 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Valdomiro Lara Ribas e Elvira Maria da Rosa Ribas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal do Sanbta Cândida CuritibaPR.

Emanuel Fernandes Vaz Nunes, 24 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Derli Antônio Nunes e Andreia de Fátima Fernandes Nunes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Eni Porto, 82 anos. Filiação: João da Silva Porto e Josefina Argina Porto. Sepultamento ontem.

Ervim Dumke, 90 anos. Profissão: motorista. Filiação: Rodolfo Dumke e Lídia Dumke. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Estelita da Silva, 81 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João José da Silva e Adélia Raitz. Sepultamento ontem.

Fausto Milleo de Siqueira, 58 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Fausto Monteiro de Siqueira e Lisete Milleo de Siqueira. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela Municipal.

Fortunato Dias de Paiva Netto, 90 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Severo Dias de Paiva e Nair de Paiva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 Cemitério São Francisco de Paula CuritbaPR.

Geane Guis, 55 anos. Filiação: Valeriano Guis e Adauti Guis. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Geraldo Litz, 47 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: Isabel Litz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02.

Gomercindo Rodrigues da Costa, 94 anos. Profissão: motorista. Filiação: Severiano Ribeiro da Costa e Valeriana Rodrigues de Oliveira. Sepultamento ontem.

Jandira de Bastos Portela, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Generozo Marcondes e Adelaide Bastos Marcondes. Sepultamento ontem.

Joana de Lordes Batista Machado, 73 anos. Filiação: José Batista Machado e Felisbina Aleixo Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jorge Soares das Neves, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nalino Soares das Neves e Tereza Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Pien.

Josefa Koziel, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Koziel e Francisca Koziel. Sepultamento hoje, Cemitério São Sebastião de Ponta Grossa PR, saindo da Capela Municipal de Ponta Grossa PR.

Kaua Azevedo Hentges, 15 anos. Profissão: estudante. Filiação: Irvando Vanderlei Hentges e Simone de Azevedo. Sepultamento quarta-feira, 24 de agosto de 2022 às 16hh, Cemitério Municipal de Nova Hartz, saindo da Capela Municipal de Nova Hartz.

Lídia Kohut, 73 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Miguel Kohut e Catarina Paionki Kohut. Sepultamento ontem.

Lídia Yaremtchuk Mussak, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Estevam Yaremtchuck e Nathalia Yaremtchuk. Sepultamento ontem.

Lucas dos Reis Costa, 34 anos. Profissão: soldador. Filiação: João Roque da Costa e Maria Elza dos Reis Costa. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Igreja São Vicente de Paula – Araucária -PR.

Luís Ferreira Sobrinho, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Ferreira Filho e Maria Ferreira. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Agenor, 63 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: José Agenor e Ozana Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela São Rafael – Cic.

Manoel Joaquim de Figueiredo, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Joaquim José de Figueiredo e Adalcina Maria Figueiredo. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Geraldo Barbosa, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Geraldo e Rosa Zanolti. Sepultamento ontem.

Maria Cristina da Costa Leite Maia, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Armando da Costa Leite e Geraldina de Abreu Coelho Leite. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 – Municipal São Francisco de Paula.

Maria Hubner Gorz, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Isaac Wilh Hubner e Emma Hubner. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo de Igreja Irmaos Menonitas – Curitiba -PR.

Maria Lúcia Ferreira, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria Ferreira e Adriana Pereira Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

Maria Vicentin Monteiro, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Vicentin e Graciosa Gerene. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria de Lourdes Petraglia Etlin, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Benito Petraglia e Maria Atlin. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Vilseque, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jovino Hey e Edovirgem Hey. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Mateus Marques Ribeiro, 7 dias. Filiação: Leonardo Ribeiro de Barros Marques e Eloize Marques da Silva Ribeiro. Sepultamento ontem.

Mauro Cardoso Moreira Filho, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: Mauro Cardoso Moreira e Leovir Bueno do Nascimento. Sepultamento ontem.

Milton José Marcílio, 61 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Walter Marcílio e Luzia Erminda Marcílio. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Narcisa Lourenço Correia Claudino, 74 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Amantino Apolonio Correia e Zeferina Lourenço Correia. Sepultamento hoje, Wenceslau Braz, saindo de Wencewslau Braz.

Nayr Enely Dallagnol Coutinho, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ricardo Roberto Dallagnol e Cecília Dallagnol. Sepultamento ontem.

Neci Maria Mendes de Souza, 83 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: José Manoel Mendes e Maria Joaquina de Farias Mendes. Sepultamento ontem.

Nelci Fernandes dos Santos, 37 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcebiades Gabriel Fernades dos Santos e Maria da Luz Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Paulo Mendes Soares, 63 anos. Filiação: José Mendes Filho e Raimunda Soares Mendes. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Penha Benta Faneco Zorzela, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sylvio Faneco e Otília Eugenia Faneco. Sepultamento quinta-feira, 25 de agosto de 2022, Cemitério Municipal de Carlinda, Mato Grosso, saindo da Capela Municipal de Carlinda, Mato Grosso.

Rafael Branco Stofel, 1 mes(es). Filiação: David Vieira Stofel e Elaine Cristina Rabelo Branco. Sepultamento hoje, Cemitério em Alvorada D Oeste – Ro, saindo da Capela em Alvorada D Oeste / Ro.

Regina Lúcia Machado, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ignácio Milek e Filomena Shapanski Milek. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Roselina Lisboa, 56 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Ildefonso Lisboa e Emília Paiano Lisboa. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Samuel Marques da Silva, 82 anos. Profissão: encarregado(a) manutenção. Filiação: José Marques da Silva e Júlia Ferreira Marques. Sepultamento ontem.

Sebastião Henrique de Oliveira, 79 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: José Henrique de Oliveira e Juvelina Mariana de Oliveira. Sepultamento ontem.

Sylvio Neves da Rocha, 94 anos. Filiação: Gustavo Neves da Rocha e Isabel Fernandes da Rocha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Thaylene Campos de Almeida, 20 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luciano Ramos de Almeida e Sheila Campos de Lima Leite. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de São Leopoldo – Cic.

Valdinei Garcia, 49 anos. Profissão: operador(a) empilhadeira. Filiação: Sebastião Camilo Garcia e Vita Maria Garcia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Municipal Boqueirão.

Valdomiro Daeski, 83 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Matheus Daeski e Jovelina Betim. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo de local a ser designado.

Vicente Maurício Lacerda, 62 anos. Filiação: Vicente Lacerda e Anita dos Santos Lacerda. Sepultamento ontem.

Yoshikazu Horiuchi, 99 anos. Profissão: taxista. Filiação: Wakichi Horiuchi e Chitose Horiuchi. Sepultamento ontem.