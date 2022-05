Adelina Bellini Pasa, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bortolo Bellini e Teresa Fiorese. Sepultamento ontem.

Adilson Farracha Saiz Júnior, 53 anos. Filiação: Adilson Farracha Saiz e Darcleia de Lourdes Farracha Saiz. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda Almirante Tamandaré.

Adilson Gruber, 61 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Gentil Gruber e Roseli Mariani Gruber. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Alberto dos Anjos Ramos da Cunha, 87 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Manoel da Cunha e Laura dos Anjos Ramos da Cunha. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Aline Cardoso, 26 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Lourival Becker Cardoso e Teresinha Helena Nabosne Cardoso. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Anadir Batista de Lima, 87 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Juvêncio Batista da Silva e Laura Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Anderson dos Santos Ferreira da Rocha, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luís Carlos da Rocha e Maria Aparecida dos Santos Ferreira da Rocha. Sepultamento ontem.

Ângelo Deichmann, 75 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Antônio Deichmann e Palmyra Vidal Deichmann. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Mortuária Lapa (PR).

Antônia de Quevedo, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro de Freitas Noronha e Arlinda Inácia Noronha. Sepultamento ontem.

Aparecido Donizete Sinoti, 63 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Pedro Sinoti e Luíza Inêz Denardi Sinoti. Sepultamento ontem.

Arlete Fazolari, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Perolla e Maria Perolla. Sepultamento ontem.

Aurenice dos Santos, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Mariano dos Santos e Juvercina Rodrigues dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de residência.

Ayrton Ferreira do Amaral, 90 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Serafim Amur Ferreira do Amaral e Mercedes Colle Ferreira do Amaral. Sepultamento ontem.

Darci Martins, 67 anos. Profissão: servente. Filiação: Clarinda Maria de Jesus Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Igreja Fazenda Rio GrandePR.

Dejanira Esmeralda Alves de Oliveira, 65 anos. Filiação: Pedro Rodrigues e Tereza Nunes Alves. Sepultamento ontem.

Derick Luan de Oliveira Faria, 24 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Sílvio Carvalho de Faria e Luciane Aparecida de Oliveira. Sepultamento ontem.

Dirma de Jesus Paz Muraski, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Moreira Paz e Eva Caos Paz. Sepultamento ontem.

Donahir Ribeiro dos Reis Riechi, 103 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ribeiro dos Reis e Anália de Souza Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Municipal Água Verde – Curitiba (PR).

Dorival Rodrigues dos Santos, 36 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: João Rocha dos Santos e Maria Madalena Rodrigues. Sepultamento hoje, Cemitério Sete Saltos – Ponta Grossa (PR), saindo da Capela Municipal de Campo Largo (PR).

Edinelson dos Santos, 39 anos. Profissão: servente. Filiação: Sílvio de Oliveira Santos e Lidiomira Pimentel dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de Rio Branco do Sulpr.

Ehden Abib, 73 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Miguel Pedro Abib e Edvirges Abib. Sepultamento ontem.

Elair Santa Ana, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Silveira Santa Ana e Ângela Pereira Santa Ana. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Eunice Maria dos Santos, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Fernandes dos Santos e Agueda do Santos. Sepultamento ontem.

Filomena Espíndola, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Segan e Rosa Segan. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Francisco Barbosa Ferreira, 67 anos. Filiação: Benedito Barbosa Ferreira e Iracema Rocha Pinto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Unilutus.

Hélio da Fonseca, 67 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: João Afonso da Fonseca e Dagmar Maria da Fonseca. Sepultamento ontem.

Ildebrando Guilherme do Prado, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Levino Guilherme do Prado e Francisca Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Santa Cândida Curitiba (PR).

Iolanda dos Santos Stankowski, 87 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Afonso Gonçalves dos Santos e Suzanita Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Irene da Silveira Leandro, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nestor Marques de Oliveira e Ana Tavares da Silveira. Sepultamento ontem.

Ivonice Alvarenga dos Santos, 53 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Alvarenga e Maria Noêmia Alvarenga. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Ginásio de Esportes Rua Professor Plácido e Silva-860- CuritibaPR.

Jaime Wong, 56 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Wong Chien Man e Cheong Lan Teok Chu. Sepultamento ontem.

Josane Gonçalves Padilha, 58 anos. Profissão: atendente. Filiação: Titokris Gonçalves Padilha e Isaltina Moreira Branco Padilha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula.

José Carlos Sereniski, 56 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Severo Sereniski e Sofia Sereniski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

José Nunes de Oliveira, 74 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Lindolfo Nunes de Oliveira e Teodorica Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

José Olnei Deretti, 71 anos. Filiação: Mário Deretti e Rael Elsa Dettmar Deretti. Sepultamento ontem.

Jovelino de Almeida, 85 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Maria de Lourdes de Almeida. Sepultamento ontem.

Lourival Mottin, 71 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Deonisio Mottin e Helena Paulina Mottin. Sepultamento ontem.

Luiz Henrique da Silva Kulek, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: João Luiz Kulek e Cristiane Martins da Silva. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela de Campo Largo.

Luzia Gomes, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Braz Gomes e Maria do Carmo Gomes. Sepultamento ontem.

Maria Alan Kardec Campos Cucciolli, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Dias Campos e Madalena Gonçalves Campos. Sepultamento ontem.

Maria Bernadete de Quadros Carrilho, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Augusto de Quadros e Antonieta Machinski de Quadros. Sepultamento ontem.

Maria Luíza de Oliveira Pires, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lauro Cândido de Oliveira e Maria Cândida de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Nazaré da Conceição Bezerra, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Tomé dos Santos e Júlia Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Maria Paula Leszczynski, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Arlindo Soares de Paula e Maria Júlia Naves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Maria Salete da Silva, 69 anos. Filiação: Gabriel Arcanjo da Silva e Sebastiana Cândida da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo.

Marisa Alves de Sousa Fonceca, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonel Alves de Sousa e Maria Alves de Sousa. Sepultamento ontem.

Marta Zelone, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Cruk e Francisca Pruchak. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Maurício Bernardi, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Frederico Bernardi e Maria Natália Gonçalves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu.

Michel Gonçalves Moreira, 32 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Osvaldir Antônio Moreira e Neiva Gonçalves. Sepultamento ontem.

Mônica Golanoski Kindra, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Golanoski e Miquilina Handoha Golanoski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Cap Municipal de Pitanga.

Nair Dunaiski, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bernardo Joukoski e Carmela Jouko Ski. Sepultamento ontem.

Natalicio João dos Santos, 91 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Manoel João dos Santos e Etelvina Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Evangélica Pentecostal -Vila Verde – Cic.

Nelson Evangelista, 88 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: Lucas Evangelista e Corina Evangelista. Sepultamento ontem.

Nicolau Gregório Stodolny, 66 anos. Profissão: assistente. Filiação: João Stodolny e Maria Bocon. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério São Miguel, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde.

Olga Michalski Ramos, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolau Michalski e Sofia Michalski. Sepultamento ontem.

Osmar Gracioli, 72 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Francisco Gracioli e Elsa Constantina Gracioli. Sepultamento ontem.

Ozires da Cruz, 51 anos. Profissão: analista. Filiação: Otacílio Batista da Cruz e Lúcia Carmen da Cruz. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Paulina Kleina Dolata, 92 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Felício Kleina e Anna Kleina. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Paulo Roberto Rubini, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Álvaro Antônio Rubini e Cleonice Guimarães Rubini. Sepultamento ontem.

Pedro de Castro, 85 anos. Profissão: servente. Filiação: Benedito de Castro e Joana Pinto Damasceno. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Pietro Henrique Domingues Netto, 4 anos. Filiação: Pablo da Rosa Netto e Rafaela da Costa Domingues. Sepultamento ontem.

Ricardo Brosin Lemes, 22 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Alexsandro Lemes e Roseli Simone Brosin. Sepultamento ontem.

Rogério Sérgio Cândido de Sá, 52 anos. Filiação: Arciso Nolasco de Sá e Rosa Cândido. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo de local a ser designado.

Ruth Borelli Pruss, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Antônio Borelli e Thereza Sermann Borelli. Sepultamento ontem.

Sandra Mara Correa Moreira, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourenço Correa e Maria Sebastiana Lima Correa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Schirley Ribas Machuca, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Martins Ribas e Silda Hilgenberg Ribas. Sepultamento ontem.

Sérgio Ramos Boginski, 54 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: João Alberto Boginski e Marilda Ramos Boginski. Sepultamento ontem.

Takasi Watanabe, 81 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Heigoro Watanabe e Tika Watanabe. Sepultamento ontem.

Waldemyro de Paula Teixeira, 92 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: João de Paula Teixeira e Amália Agottani de Paula. Sepultamento ontem.

Estreias Stranger Things 4 mais filmes e séries chegam nesta semana; confira! Quanto Mais Vida, Melhor Guilherme desmaia nos braços de Neném Pantanal Juma diz a Muda que elas vão matar Tenório Destaque da semana Tudo sobre o polêmico filme de terror “A Médium”