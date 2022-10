Alexsandro de Souza Gonçalves, 48 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Nelson Gonçalves e Claudete de Souza Gonçalves. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Amélia Mariano, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Vaz dos Santos e Aurora Sampaio dos Santos. Sepultamento ontem.

Amilton Fiori, 89 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Fiori e Maria Baroni Fiori. Sepultamento ontem.

Ana Cristina Miguez Teixeira, 55 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Bernardo Teixeira e Alzira Miguez Teixeira. Sepultamento ontem.

Anice Calixto da Silva, 79 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Abrão Calixto e Izaia Cecim. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Antônio Gnap, 79 anos. Profissão: soldador. Filiação: Valdomiro Gnap e Alfredina Ziebarth. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Antônio Zamboni, 66 anos. Profissão: garçom. Filiação: Antônio Zamboni e Vicenca Maziero Zamboni. Sepultamento ontem.

Cecília Linzmeyer Blazkowski, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Linzmeyer e Antônia Linzmeyer. Sepultamento ontem.

Celso Luiz Nobrega, 72 anos. Profissão: cobrador(a) externo. Filiação: Jerson Nobrega e Dinora Gomes Nobrega. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Cláudia Cristina Cambui Alves, 32 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Edison Eldes Alves e Tânia Mara Sales Cambui. Sepultamento ontem.

Clélia Lugarini Trog, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anselmo Lugarini e Lilia Creme Valente Lugarini. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Davi Felício Barbosa da Cruz, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Luiz Barbosa da Cruz e Ana Cicera Felício Barbosa da Cruz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja.

Dayane do Rocio Fernandes, 40 anos. Profissão: técnico administrativo. Filiação: Roberto Nelson Fernandes e Ivanir Catarina Saldanha Fernandes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Unilutus.

Edite Lídia Gonçalves da Silva, 70 anos. Profissão: massagista. Filiação: Benigno Cordeiro de Arruda e Luíza Lídia Arruda. Sepultamento ontem.

Edsani Jacobucci Rueda Bello, 49 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Edson Jacobucci Rueda e Elza Mattoso Rueda. Sepultamento ontem.

Eloir da Aparecida Padilha, 83 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Pedro Figueiredo Pedroso e Laudelina de Abreu Bizolla Pedrozo. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Mariopolis /parana, saindo da Capela Municipal de Mariopolis.

Elza Fagundes de Sá Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Arcebispo de Sá e Silvania Fagundes de Sá. Sepultamento ontem.

Emidio Alves de Lima, 76 anos. Profissão: soldador. Filiação: Osvaldo Alves de Lima e Maria Francisca de Lima. Sepultamento ontem.

Ermelindo Sugamosto, 64 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Américo Sugamosto e Filomena de Santis. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Evaldo Manoel Pereira, 54 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Evaldo Eliseu da Silva Pereira e Roza Maria Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Ezequiel Gregório de Souza, 40 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Manoel Fernandes de Souza e Dirce Veloso de Souza. Sepultamento ontem.

Gabriel de Souza Marques, 24 anos. Profissão: militar. Filiação: Juliano Mendes Marques e Helen Antunes de Souza. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutos.

Geny de Campos Rodrigues, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Galdino de Campos e Regina Albertini. Sepultamento ontem.

Georges Zarif Kirolos Basta, 80 anos. Profissão: ferramenteiro(a). Filiação: Zarif Kirolos Basta e Rosa Athias Abdul Cadus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Gilda Rezende Forte, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oswaldo e Orlanda Caetana Rezende. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Graça Bernadete Carneiro Ribas, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Derossi Carneiro e Lindaura Pacheco Carneiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Guilherme Ruthes Pereira, 5 anos. Filiação: Carlos Felipe Ferreira e Thalita Mara Ruthes Pereira. Sepultamento ontem.

Hans Jurgen Klaus Voswinckel, 84 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Kurt Voswinckel e Lieselotte Voswinckel. Sepultamento quarta-feira, 26 de outubro de 2022 às 17hh, Crematório Luto Curitiba, saindo da Capela Ipê Emanaka- Luto Curitiba- Curitiba (PR).

Jeferson Julg, 30 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Walter Julg e Terezinha de Jesus Julg. Sepultamento ontem.

Leticia Woss, 39 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Antônio Woss e Maria Eugenia Woss. Sepultamento ontem.

Lídia Frankoski Janoski, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Frankoski e Genoveva Frankoski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Luís Celso Berleze, 78 anos. Filiação: Florindo Berleze e Elvira Rosa Bozzi. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 do São Francisco de Paula.

Luiz Carlos Paim do Amaral, 73 anos. Filiação: Angelino Paim do Amaral e Maria do Carmo Amaral. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela São Rafael- CICCuritibaPR.

Luzia Pereira da Silva, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Israel Pereira e Maria Ribeiro Pereira. Sepultamento ontem.

Maria Helena Rosa Machado, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amâncio Rosa e Nelsi Bonfim Rosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Maria Inês Corsino Negrini, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hermes Corsino e Aida Saba Corsino. Sepultamento ontem.

Maria Olinda Santos Quirino, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abílio Machado dos Santos e Etelvina Taborda dos Santos. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela Municipal de MandiritubaPR.

Maria Rufina de Freitas Stalchmidt, 92 anos. Filiação: Astrogildo de Freitas e Cecília Sossela de Freitas. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Palmeira (PR), saindo da Capela Municipal de Palmeira.

Maria de Lourdes Maieski Ramalho, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Maieski e Juvelina Resende. Sepultamento ontem.

Maria de Oliveira Arcênio, 95 anos. Filiação: Gregório Amandio Correa e Nida de Oliveira Correa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Marli America Lona Cleto Vellozo da Costa, 84 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Eurico Cleto da Silva e Rosa Lona Cleto. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Mateus Batista Stasiuk, 25 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Robison Antônio Stasiuk e Mônica Ferreira Batista. Sepultamento ontem.

Mayron Isaak Pinto, 27 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: João Davi Pinto e Joceli Aparecida Cortes. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Mortuária Nossa Senhora do Carmo (Sítio Cercado).

Mehujael Gomes Daniel, 40 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Hamilton Américo Gomes Daniel e Bernadete Aparecida dos Santos Daniel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Mortuária Jardim Paranaense- Rua Campo Mourão CuritibaPR.

Octávio Eschionato Filho, 46 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Otávio Eschionato e Neuza Correia Eschionato. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de AraucáriaPR.

Orlando Olympio Lenzi Filho, 71 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Orlando Olympio Lenzi e Cecília Piekarz Lenzi. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Paulo César Mendes, 28 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jair Mendes e Orestina de Lima Farias Mendes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal de Araucária.

Paulo Isao Oikawa, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Shizuoo Oikawa e Kiyono Oikawa. Sepultamento ontem.

Renato Ribeiro da Silva, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antenor Ribeiro da Silva e Maria Gonçalves Ribeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Roberto Stadnik, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Meroslau Stadnik e Anastácia Chodoba Stadnik. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Municipal de MandiritubaPR.

Rosevaldo Ramos Fernandes, 55 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Camilo Duarte Fernandes e Jurema Ramos Fernandes. Sepultamento ontem.

Rudy Erickson Padilha, 39 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Claudionor Padilha e Jandira Machado Padilha. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Sebastião Pedroso de Moraes, 67 anos. Filiação: José Pedroso de Moraes e Maria Vanes de Moraes. Sepultamento ontem.

Tais Chaiane de Oliveira, 30 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Carlos José de Oliveira e Shirlei Aparecida da Silva. Sepultamento ontem.

Valdir Muraro, 69 anos. Profissão: representante. Filiação: Otaviano Muraro e Helena Gulin Muraro. Sepultamento ontem.

Valdo dos Santos, 58 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João dos Santos e Mercedes Franco de Oliveira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Vitor Lourenço Campos da Silva, 40 anos. Profissão: segurança. Filiação: Milton Campos da Silva e Roseli Lourenço. Sepultamento ontem.