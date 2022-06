Adir Otacílio Vaz, 80 anos. Filiação: Ardisson Vaz e Ivona Keller Vaz. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Alceu José Sella, 76 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Salla Filho e Valentina Lourenço Sella. Sepultamento ontem.

Alessandra Squiano, 38 anos. Profissão: auxiliar fármacia. Filiação: Antônio Carlos Squiano e Neusa Camargo Squiano. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Memorial Luto Curitiba/sala Jacaranda CuritibaPR.

Ana Maria da Luz Silva, 94 anos. Filiação: Brazilio Pereira da Luz e Odila Godoy Inglês. Sepultamento ontem.

Anair Duarte, 70 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Maria de Jesus Duarte. Sepultamento ontem.

Antônia Luz dos Santos, 73 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Garcia dos Santos e Sebastiana Rosa da Luz Santos. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos da Silva, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio José da Silva e Angelina Lourenço de Faria. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Cemitério de Rio Branco do Sul.

Antônio Jorge Alves, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alcebiades Alves e Aparecida Ferreira Alves. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Memorial da Vida São José dos Pinhais PR.

Antônio Stival, 79 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Luís Stival e Elena Stival. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Aparecida Maria da Silva, 83 anos. Profissão: baby sitter. Filiação: Gentil Maximo da Silva e Maria dos Anjos Cavalheiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 do Municipal Santa Cândida.

Carmen Regina Trevisan, 69 anos. Filiação: Ângelo Luiz Trevisan e Ana Coradin Trevian. Sepultamento ontem.

Claudemir Pires, 50 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Romualdo Roberto Pires e Tereza de Matos Pires. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cláudio Antônio de Lara, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Martins de Lara e Carmelita Correia de Lara. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Memorial da Vida São José dos PinhaisPR.

Daniel Amaro da Silva, 60 anos. Filiação: Sebastiana Amaro da Silva. Sepultamento ontem.

Darvilio dos Santos, 83 anos. Profissão: operador(a). Filiação: José Gomes Ribeiro e Luzia Morais dos Santos. Sepultamento ontem.

Dolores Faria, 86 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Leonel de Faria e Maria Vaz de Faria. Sepultamento ontem.

Durval Nascimento Junoir, 76 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Durval Nascimento e Edith Nascimento. Sepultamento ontem.

Flávia Claudino Ferreira Hinkel, 15 dias. Filiação: Ronaldo Hinkel e Bianca Claudino Ferreira. Sepultamento hoje, Cemitério de Rondinha – Campo Largo /PR.

Gabriel Alves de Moura Neto, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Cícero de Moura e Florisbela Alves de Moura. Sepultamento ontem.

Gerson Martins dos Santos, 41 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Gabriel Martins dos Santos e Terezinha Santos. Sepultamento ontem.

Ilda Prestes, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Prestes e Mazulina Prestes. Sepultamento ontem.

Jadir de Freitas, 68 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Ulisses Martinho de Freitas e Neuda Guerber de Freitas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Cmsfp.

João Maria de Carvalho Freitas, 40 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Celso Salvio Freitas e Iolanda Maria de Carvalho Freitas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Uberaba.

João Vadislau de Matos, 82 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Eurides Eufrasio de Matos e Maria Cândida de Jesus. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Telêmaco Borba PR, saindo da Capela Municipal de Telêmaco Borba PR.

Jorge Natalio Libel, 68 anos. Filiação: José Libel e Isabela Afonso Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

José Cruz Albarracin, 92 anos. Filiação: Juan Cruz Garcia e Maria Albarracin Gonzalez. Sepultamento ontem.

José Pedro da Silva Júnior, 42 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: José Pedro da Silva e Ivone Félix da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

José Raimundo Gomes, 63 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Raimundo Gomes e Maria Olímpia Gomes. Sepultamento ontem.

José Vismar Fernandes, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Ribeiro Bonete e Jurmilina Lemes Fernandes. Sepultamento ontem.

José de Lima Filho, 87 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: José Lima Sobrinho e Maria da Piedade. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Memorial Luto Curitiba Sala Manaca CurtibaPR.

Ledaslawa Padilha, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ladislau Brozoski e Sophia Benoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Lourival Gonçalves dos Santos Júnior, 64 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Lourival Gonçalves dos Santos e Beatriz Gonçalves dos Santos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria.

Marcelo Paulino Dias, 38 anos. Filiação: Aparecido Gonçalves Dias e Ilsa Pereira Paulino. Sepultamento ontem.

Maria Alzira de Souza, 88 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Estevão Santiago de Lima e Clementina Maria Santiago de Lima. Sepultamento ontem.

Maria Lucrecia Marques da Costa, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Júlio Marques e Ilda Marques. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Maria Ribas Gotti, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedroamazonas Ribas e Elly Branco Ribas. Sepultamento ontem.

Mário Gilberto Borges, 74 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Maria Enoemia Borges. Sepultamento ontem.

Mário Pereira Ribas, 75 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Albfredo Alves Ribas e Tomazia Pereira Ribas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Nilso José Mulinari, 70 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Afonso Mulinari e Santina Baldin Mulinari. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Olegário Castro de Souza, 88 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Manuel Antônio de Souza e Pedra Castro de Souza. Sepultamento ontem.

Otelino Rodrigues da Trindade, 83 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Rodrigues da Trindade e Claranda Ferreira Rocha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Tatuquara CuritibaPR.

Pasquale Grasso, 85 anos. Filiação: Antônio Grasso e Rosaria Dibiase Grasso. Sepultamento ontem.

Paulo dos Santos Silva, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Olicio dos Santos Silva e Edini Maria de Oliveira Silva. Sepultamento ontem.

Pedro Francisco Cândido, 93 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Francisco Pedro Candico e Maria Divina do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Reinaldo Camargo, 56 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Durval Machado Camargo e Ifigenia Camargo. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano Almirante Tamandaré PR.

Salu Pereira Bonfim, 44 anos. Profissão: servente. Filiação: Ataliba Pinheiro Bonfim e Maria Pereira Bonfim. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Bom Jesus de Piraquara PR.

Sebastião Gomes dos Santos, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Manoel Rodrigues Cordeiro e Geralda Gomes dos Santos. Sepultamento ontem.

Sérgio Probst Walger, 77 anos. Profissão: topógrafo(a). Filiação: Carlos Walger e Adalina Probst Walger. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Silveria de Souza Pinto Marcimiano, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim de Souza Pinto e Maria Cordeiro do Nascimento. Sepultamento ontem.

Terezinha de Oliveira Santos, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Raimundo Santos e Rosa Rodrigues de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais).

