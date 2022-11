Adélia de Oliveira Sutil, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Idalino Jacinto de Oliveira e Ana Maria Jacinto. Sepultamento hoje, Memorial Parque Sorocaba (São Paulo).

Ângelo Durao, 81 anos. Profissão: ajudante. Filiação: José Durao e Luíza Rega. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Anselmo Souza, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alfredo Alves de Souza e Iolanda Alves de Souza. Sepultamento ontem.

Bruna dos Santos, 12 anos. Profissão: estudante. Filiação: Adriana Amador dos Santos. Sepultamento ontem.

Dair dos Santos Fernandes, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvador Celestino dos Santos e Elisa Lima dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal do Farol PR, saindo da Capela Municipal do Farol PR.

Delfim Teixeira da Silva Almeida, 74 anos. Profissão: economista. Filiação: Delfim Teixeira de Almeida e Áurea da Silva Lourenço. Sepultamento ontem.

Delisieux Souza Pereira de Mello, 79 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Evangelista de Souza e Aldemarina Ritz de Souza. Sepultamento ontem.

Dionette Grahl Soares, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adolpho Grahl e Alydia Luíza Grahl. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Dirceu Cardoso, 4 mes(es). Filiação: Constante Cardoso e Josefina Ricardo Cardoso. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Zacarias(S.j. Pinhais), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Elizabeth dos Santos Ferreira, 68 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: José Alves dos Santos e Maria Nogueira dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eugenia Francisca Landowski, 94 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Theophilo Landowski e Cecília Landowski. Sepultamento ontem.

Genesio Melo de Oliveira, 77 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Marcílio Oliveira e Zulmira Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Indiamara Volaco Burigo, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Athanagildo Volaco e Eduardina Mossurunga Volaco. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Jessé Cirilo, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Cirilo e Aurora Cirilo. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Bom Jesus dos Passos Pinhis PR.

Jhony Freire da Silva, 27 anos. Profissão: chapeiro. Filiação: José Ribamar Freire de Lucena e Lúcia Pereira da Silva. Sepultamento quarta-feira, 30 de novembro de 2022, Cemitério Municipal de Benevides(PR), saindo da Capela Municipal de Benevides-Pa.

João Emilson dos Santos, 45 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Celso Luiz dos Santos e Lindaci Kozanda dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Berti São José dos Pinhais PR.

Júlia dos Santos Melo, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Batista dos Santos e Nercinda Silvério Cardoso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Memorial Luto Curtiba Sala Jacaranda CurtibaPR.

Laércio de Oliveira, 55 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Amantino Soares de Oliveira e Maria Teodora de Oliveira. Sepultamento ontem.

Lenice Versao, 40 anos. Profissão: diarista. Filiação: Francisco Versao e Irene Tuchinski da Silveira Versao. Sepultamento ontem.

Leonardo Afonso Soek Polak, 24 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Luiz Carlos Cordeiro Polak e Marta do Rocio Soek Polak. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela Municipal da Lapa PR.

Levito Hubertes Theulen, 82 anos. Profissão: motorista. Filiação: Cristiano Huberts Theulen e Ursulina Stradioto Treulen. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Lourival Nizer, 81 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Júlio Nizer e Maria Vitória Nizer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Luiz Antônio Ferreira Prestes, 43 anos. Profissão: operador(a). Filiação: José Maria Pereira Prestes e Laide Aparecida de Oliveira Prestes. Sepultamento hoje, (S J dos Pinhais) Cemitério Parque Caminho do Ceu, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Luiz Boscardin, 84 anos. Filiação: Pedro Boscardin e Diolanda Túlio Boscardin. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Luiz Giacomin, 73 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Giacomin e Emília Rebelatto Giacomin. Sepultamento ontem.

Maria Elizete da Silva, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos de Lara e Maximina Domingues de Lara. Sepultamento ontem.

Marilda Carvalho Silva Demétrio, 68 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: José Agostinho da Silva Demétrio e Francisca Carvalho da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campina Grande do Sul, saindo de Joarez Bernardi 178 – Eugenia Maria.

Marli Antônia Wierzbicki, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo Pinto de Franca e Maria da Silva Pinto. Sepultamento ontem.

Neuza Giacomasso Machado, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Giacomasso e Elvira Giacomasso. Sepultamento hoje, Cemitério do Retiro Mandirituba PR, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Nivaldo Possalmai, 58 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Quintino Possalmai e Vitória Batistel Possalmai. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo da Capela Adriana Colombo PR.

Odette Barboza Pinheiro, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisca dos Santos Barboza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Olivino Farias Terencio, 79 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Ernesto Terencio e Daluz Farias. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Paulo Henrique de Campos Lourenço, 47 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Devanir da Silva Lourenço e Maria de Lourdes de Campos Lourenço. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Municipal do Água Verde.

Ricardo Adriano Grabaski, 43 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Luiz Grabaski e Maria Terezinha Nichele Grabaski. Sepultamento ontem.

Ricardo Lopes dos Santos, 35 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: José Lopes dos Santos e Ana Maria Barbosa. Sepultamento ontem.

Roberto Luiz Custodio Remonato, 67 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luiz Fernando Remonato e Irlandia Dilma Custodio Remonato. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Sadao Nishimura, 82 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Tomiki Nishimura e Sadatora Nishimura. Sepultamento ontem.

Sebastiana Terezinha de Lima Pupia, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Pereira Lima e Maria Correa Lima. Sepultamento ontem.

Severino Eliziano de Araújo, 83 anos. Filiação: Manoel Eliziano de Araújo e Maria Simões de Araújo. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Pranagua(PR)).

Telma da Silva, 77 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Orlando da Silva e Der Carmo da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 – Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Valdivino Fortunato Aleixo, 79 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Marciano Aleixo e Maria Antônio de Oliveira. Sepultamento ontem.

Vitor Gabriel Paiva Padilha, 13 anos. Profissão: estudante. Filiação: Marcos Roberto da Luz Padilha e Ana Paula Paiva. Sepultamento ontem.