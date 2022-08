Acynir Holzmann Júnior, 66 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Acynir Holzmann e Zuelita Lins Holzmann. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Adélia Lopes Honorato, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dulval Joaquim Lopes e Adélia Francisca Lopes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Ademir Cavalheiro, 63 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Anastácio Cavalheiro e Alfreda Moura Cavalheiro. Sepultamento ontem.

Adival de Brito, 56 anos. Filiação: Angelino de Brito e Sofia dos Santos Brito. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Adolf Artur Oswaldo Schreder, 37 anos. Filiação: Oswaldo Schreder e Raquel Teresinha Maistrovicz. Sepultamento ontem.

Alessandra Soares Kempinski Mezzomo, 49 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Romildo Portes Kempinski e Maria Liana Soares Kempinski. Sepultamento ontem.

Alice Ruiz de Oliveira, 83 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Ruiz Penteado e Maria Dolores Gomes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Alida da Silva, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abel Zendron e Cecília Zendron. Sepultamento ontem.

Amanda Cristina Augusto, 30 anos. Profissão: balconista. Filiação: Rosa Helena Augusto. Sepultamento ontem.

Ana Carvalho da Silva, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aristides Vieira de Carvalho e Conceição Maria de Carvalho. Sepultamento ontem.

Ana Luíza Ferreira dos Santos Ribeiro Penha, 31 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ediwilson Ribeiro e Evanilda Ferreria dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipa do Água Verde, Curitiba(PR).

Ana Maria Bordenowski, 67 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Nelson Ferreira da Silva e Conceição de Souza. Sepultamento ontem.

Ana Paula Mahseredjian, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hovsep Artin Mahseredjian e Judith Santos Salles. Sepultamento hoje, Cemitério da Colônia Johannesdorff, saindo da Capela do Cemitério da Colônia Johannesdorff.

Anair Silveira da Silva, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Artur Silveira e Oracilde Maria da Rosa. Sepultamento hoje, Cemitério Sagrada Família/piraquaraPR, saindo de local a ser designado.

Anderson de Lara da Silva, 22 anos. Profissão: servente. Filiação: Antônio Bueno da Silva e Antônia de Lara da Silva. Sepultamento ontem.

Antônia Gaia, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Gaia e Cezarina Gaia. Sepultamento ontem.

Augusto Rodrigues, 71 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Francisco Rodrigues e Júlia Massaneiro. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano.

Celio Osmar dos Santos, 64 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio dos Santos e Maria Noêmia dos Santos. Sepultamento ontem.

Celso Luiz Ferreira Marques, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Carlos Marques e Emília Ferreira da Luz. Sepultamento ontem.

Claudete Mancano Leviski, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Romão Mancano e Ismenia Taino Mancano. Sepultamento ontem.

Daniel Ribeiro Leite, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mateus Ribeiro Leite e Olinda de Camargo Ribeiro Leite. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Daniel Rodrigues da Silva, 80 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Silvério Domingos Sabino e Martina Rodrigues de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Vertical/.

Edino Benedet, 86 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Estevão Benedet e Helena Zanatta Benedet. Sepultamento ontem.

Enny Arlette Pioli Bassetti, 95 anos. Profissão: médico(a). Filiação: José Pioli e Leony Pioli. Sepultamento ontem.

Esequiel da Silva, 37 anos. Filiação: Antônio Olir da Silva e Cleidir Terezinha Gomes Valle da Silva. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR.

Eugênio Daniel Mikus, 36 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Eugênio Mikus e Maria Lúcia Mikus. Sepultamento ontem.

Ezequias Fernandes de Lima, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Claudiney Antônio Padilha de Lima e Denise Aparecida Fernandes. Sepultamento ontem.

Ezequiel Pereira de Freitas, 53 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Paulo Pereira de Freitas e Osminda Paulus de Freitas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Assembleia de Deus / Colombo.

Felismina dos Santos Costa, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Januario dos Santos e Evangelina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Gilmar Camargo, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alipio Bueno de Camargo e Alayde de Souza Camargo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Hilda dos Santos Teixeira, 86 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Claudino dos Santos e Magdalena Correia dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Ina Kellmer, 80 anos. Profissão: fotógrafo(a). Filiação: Albertina Tony Kellmer. Sepultamento ontem.

Ivanir Salete Miguel, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Velocindo Borges da Silva e Otávia Delminda Vezzaro. Sepultamento ontem.

Jair Favorin, 72 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Erminio Valentin Favorin e Conceição Abelardo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Clovis Aires dos Santos, 57 anos. Filiação: Dario Nogueira dos Santos e Loremi Aires dos Santos. Sepultamento ontem.

João Maria de Freitas, 64 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José de Paula Freitas e Donatilia Camargo. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Anjo da Guarda.

Josafat Kubrak, 87 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Waldemiro Kubrak e Helena Kubrak. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

José Aldo Diniz de Araújo, 55 anos. Profissão: consultor(a). Filiação: Roberto Rodrigues de Araújo e Maria Diniz de Araújo. Sepultamento ontem.

José Ângelo Piedade, 67 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Ângelo Piedade e Aparecida Piedade. Sepultamento ontem.

José Cruz de Almeida, 66 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Braz José de Almeida e Cacilda Pereira de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Francisco Vieira, 72 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Francisco Vieira e Josefa Maria da Conceição Vieira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Assembleia de Deus CICCuritibaPR.

José Walnei Foetsch, 57 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: Edmundo Foetsch e Laura Josepha Foetsch. Sepultamento ontem.

Josnei Aparecido Chaves da Fonseca, 25 anos. Profissão: estampador(a). Filiação: Jair de Jesus Ramalho da Fonseca e Marilda Nogueira de Chaves. Sepultamento ontem.

Justina Bressan Malinoski, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Bressan e Joana Cavallin Bressan. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Leandro Prado de Lima, 23 anos. Filiação: Ailton Ferreira de Lima e Ana Cláudia Prado Oliveira. Sepultamento ontem.

Lucas Renan Martins, 28 anos. Profissão: servente. Filiação: Jussara dos Santos. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Cap Municipal de Rio Branco do Sul.

Luciano Vaz Torquato da Silva, 44 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Luiz Alberto Torquato da Silva e Thaisa Reis Vaz Torquato da Silva. Sepultamento ontem.

Luís Carlos Barbosa, 77 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Elvira Barbosa. Sepultamento ontem.

Lylian Rodrigues Johansen, 60 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Oseas Samuel Johansen e Nardina Rodrigues Johansen. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba/ Fazenda Rio GrandePR, saindo da Capela Mortuária Memorial Luto CuritibaPR.

Márcia Regina de Paula Maksym, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernani Edson de Paula e Regina Maria de Paula. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde.

Marco Aurélio Boldrini Pontes, 59 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Heroin Coelho Pontes e Inêz Boldrini Pontes. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Feliciana Laureano, 76 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio Feliciano e Maria Eliza Feliciano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Maria José da Silva, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Tavares da Silva e Perciliana Vitória de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Lourdes Gordon, 74 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Arminda Gordones. Sepultamento ontem.

Maria Lúcia Gomes Leite, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Gomes Luz e Hilda dos Santos Gomes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Maria da Conceição Campos, 78 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Antônio Venâncio de Lima e Maria do Espírito Santo. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria de Lourdes Leite, 90 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Francisco de Souza Leite e Isaura Cândida de Jesus. Sepultamento ontem.

Marly das Gracas Rosa, 71 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Emílio Prodocimo e Emília Emma Heck Prodocimo. Sepultamento hoje, Cemitério Evangélicaélio /tamandare, saindo da Capela Anjo da Guarda / Tamandaré.

Miguel Vieira de Barros Nascimento, 2 anos. Filiação: Jonattan de Barros Santos e Rejanne da Silva Vieira. Sepultamento quinta-feira, 18 de agosto de 2022 às 17hh, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal Paraíso do Tocantins To.

Nair Cenira Kuster de Camargo, 72 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Waldomiro Kuster de Camargo e Dalvina Rosa de Camargo. Sepultamento ontem.

Nicolas Oliveira, 33 anos. Filiação: Ivone Oliveira. Sepultamento quinta-feira, 18 de agosto de 2022 às 14hh, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

Olga Renee Viacava, 90 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luís Viacava e Ernestina Estran. Sepultamento ontem.

Phelipe Francisco Lourenço, 26 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Pedro Paulo Durau Lourenço e Lisabete Machaki. Sepultamento ontem.

Renata Pires Prestes, 20 anos. Filiação: Antônio Prestes e Roseli Pires Pereira. Sepultamento ontem.

Renato Cordeiro Gugisch, 80 anos. Profissão: dentista. Filiação: Rolf Faria Gugisch e Arlete Cordeiro Gugisch. Sepultamento ontem.

Ricardo Castro Bahr, 76 anos. Profissão: arquiteto(a). Filiação: Carlos Bahr Filho e Elza Maria de Castro Bahr. Sepultamento ontem.

Robson Eduardo Ferreira Silveira, 42 anos. Profissão: autônomo. Filiação: William Silveira e Zelinda Ferreira Silveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Sandra Regina Lesnieski Osaki, 72 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Alexandre Lesnieski Netto e Adayr Leal Lesnieski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 do CemitérioMunicipal São Francisco de Paula.

Uriel de Souza Silva, 63 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Galdino de Souza Silva e Arlinda Maria de Jesus Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Valdirio Magalhães da Silva, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guido Magalhães da Silva e Odete Pereira dos Santos Silva. Sepultamento ontem.

Valmir Mário Guolo, 76 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Luiz Guolo e Celina Silvestri Guolo. Sepultamento ontem.

Wilson Manoel Fazio, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Fazio e Joaquina Soares Fazio. Sepultamento ontem.