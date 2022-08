Terezinha Leonirce Hevane dos Santos, 72 anos, Profissão: comerciante. Terezinha era dona da voz marcante do “Borboleta 13”, uma celebridade de Curitiba que era ouvida de longe por quem circulava pela Rua XV de Novembro. O velório ocorre na capela 1 do Cemitério Municipal do Santa Cândida, e o sepultamento será às 17h no mesmo cemitério.

Adelaide Senn, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Barboza e Nahir Moreira Martins. Sepultamento ontem.

Alcideu Alves Evangelista, 67 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Alves Evangelista e Estelina Andrade Perreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Capela Municipal do Boqueirão.

Alice Djanira Pascke da Costa, 83 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Reynaldo Pascke e Rosalina Pascke. Sepultamento ontem.

Aloise Dybax, 83 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Bernardo Dybax e Leocadia Dybax. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Anilton Ferreira da Silva, 78 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Flávio Ferreira da Silva e Herondina Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, Cem .rio de Janeiro Botafogo, saindo da Capela de Botafogo Rj.

Aparecida Mardegan Ferrarezi, 78 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Mardegan e Ermelinda Bonoto Mardegan. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Ario Taborda Dergint de Rawicz, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ottono Miroslau Dario Dergint de Rawicz e Jocelyna Taborda Dergint de Rawicz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Bernadete Maria Stiegler Stuy, 61 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Wigando Stiegler e Alda Stiegler. Sepultamento hoje, Cemitério – Bairro Lençol/ São Bento do Sul, saindo da Capela de São Bento do Sul.

Bernardete Matilde Charneski, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista Flizicoski e Maria Luíza Flizicoski. Sepultamento ontem.

Bruno Henrique Aparecido Zanona, 22 anos. Profissão: motorista. Filiação: Eleandro Antônio Zanona e Roselia de Fátima Carvalho Zanona. Sepultamento ontem.

Conceição Tibes Lupepsa, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Evangelista Tibes e Vergínia Tibes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Delbos Leodoro Pereira Alves, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Agostinho Pereira Alves Neto e Delaimee Dirce Pereira Alves. Sepultamento ontem.

Edna Batista da Silva, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luciano Geronimo da Silva e Benedita Batista de Souza. Sepultamento ontem.

Elsa Isabel Chacorowski, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Isabel Ana de Andrade. Sepultamento ontem.

Emílio Martins, 76 anos. Filiação: Manoel Martins e Eni Correa Martins. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Adriana (Colombo).

Eulidio Nunes de Faria, 80 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Gabriel Nunes de Faria e Angelina Borcat Silveira. Sepultamento ontem.

Geracindo Rodrigues Nunes, 62 anos. Filiação: Ibrantina Rodrigues Nunes. Sepultamento ontem.

Gilberto Teles, 40 anos. Profissão: servente. Filiação: Benedito Teles e Sebastiana Ribeiro Teles. Sepultamento ontem.

Gilda Elisa Jensen, 93 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Pedro Jensen e Reginalda Silva Jensen. Sepultamento ontem.

Henrique Grabowski, 85 anos. Filiação: João Grabowski e Eleonora Grabowski. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Ivo Biscaia da Cruz, 85 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Paulino Biscaia da Cruz e Lina Biscaia da Cruz. Sepultamento hoje, Campestre da Faxina, saindo da Capela Campo Largo da Roseira.

Janir Miguel dal Cortivo, 60 anos. Filiação: Ernesto dal Cortivo e Dirce Chiamulera dal Cortivo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Jéssica Almeida Souza, 31 anos. Profissão: chefe cozinha. Filiação: Gesse Rosa de Souza e Matilde de Almeida Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

João Fernandes Machado Neto, 63 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: João Fagundes Machado e Maria Santina Neves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

João Ferreira de Melo, 89 anos. Filiação: Ana Correa de Melo. Sepultamento ontem.

Jorge Luís Goroncy, 53 anos. Profissão: maitre. Filiação: Gelmiro Goroncy e Armelinda Saccomori Goroncy. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Leila Mostardeiro Gaertner, 72 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Jorge Pereira Mostardeiro e Santa Glecy Cardoso Mostardeiro. Sepultamento ontem.

Luiz Fernando Affonso, 69 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Paulo de Souza Affonso e Maria do Rosário da Luz. Sepultamento ontem.

Luzia Almeida da Luz, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Joaquim Luiz de Almeida e Onoria Quintino de Almeida. Sepultamento ontem.

Manoel Honório do Carmo, 73 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Antônia Honório do Prado. Sepultamento ontem.

Maria Adelaide Santos Leandro, 81 anos. Filiação: Emidio dos Santos e Balbina dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria Campagnin, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ricardo Campagnin e Vitória Abati. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Maria Elzira de Carvalho dos Santos, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Guedes de Carvalho e Reny Siqueira de Carvalho. Sepultamento quarta-feira, 31 de agosto de 2022 às 9hh, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de Angai (PR).

Maria Franca Dias, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Vidal de Franca e Rosa de Oliveira Franca. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Maria Helena Maia da Silva, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônia de Oliveira Maia. Sepultamento ontem.

Maria Inês de Siqueira, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Diniz de Oliveira e Maria José de Siqueira. Sepultamento ontem.

Maria Nelos de Souza, 77 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Manoel Nelos e Laura Mariana de Jesus. Sepultamento ontem.

Mauro do Nascimento, 78 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Aristides do Nascimento e Juvelina da Cruz Nascimento. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Municipal Água Verde 01.

Nelson Francisco dos Santos, 85 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Gracilhano Francisco dos Santos e Palmira Leites dos Santos. Sepultamento ontem.

Nelson Sales de Oliveira, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Mamede Sales de Oliveira e Júlia Kida. Sepultamento ontem.

Odair Jorge Morato, 86 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Manoel da Silva Morato e Rosina da Silva Morato. Sepultamento ontem.

Pedro Paulo de Oliveira, 71 anos. Filiação: Pedro Gabriel de Oliveira e Dalva Oliveira de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Mormon Jesus Cristo Ultimo Dia Bacacheri.

Reginaldo Silva de Freitas, 37 anos. Profissão: pizzaiolo. Filiação: Luiz Ramos de Freitas e Marlene Alves da Silva de Freitas. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Reinaldo Orlando da Costa, 55 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Walter Reinaldo da Costa e Maria da Luz Nascimento da Costa. Sepultamento ontem.

Renan Rodrigues Bohn, 23 anos. Profissão: estudante. Filiação: Danilo Bohn e Imelzita Maria Rodrigues. Sepultamento ontem.

Rita Maria Pedro Leal, 62 anos. Profissão: auxiliar confeiteiro. Filiação: Damásio Gonçalves Leal e Eli Moreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Santa Mônica.

Rogério Rocha de Vargas, 55 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Darci Fernandes de Vargas e Diocilda Rocha de Vargas. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Rosemeri Duarte da Silva, 38 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: José Duarte da Silva e Abigail de Jesus Ruths. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de Igreja Evangélica Brasil Para Cristo Capao Raso Curitiba (PR).

Tamir Barbara Dias Teixeira Alves, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Teixeira Alves e Alice Dias Teixeira Alves. Sepultamento ontem.

Tereza Carvalho Macedo, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcílio R Carvalho e Isabelina S Carvalho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Thecla Valenga, 89 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Valenga e Balbina Valenga. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo de Convento Nossa Senhora da Aparecida.