Ademir Cordeiro da Silva, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Amadeu Cordeiro da Silva e Rosalina do Nascimento da Silva. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Campo Largo PR.

Ademir Natal Sales, 54 anos. Profissão: vigilante. Filiação: João José de Sales e Angelina Cordeiro Sales. Sepultamento ontem.

Adesinio Ribeiro dos Santos, 72 anos. Profissão: conferente. Filiação: Alcidino Ribeiro dos Santos e Anaria Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Adolfo Caitano Pietrobeli, 76 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Alfredo Pietrobeli e Maria Alessi Pietrobeli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade.

Augusto Meyer Neto, 62 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Arnaldo Antero Meyer e Iracema Margraf. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula Curitiba Paraná.

Caique de Jesus Wladeka, 21 anos. Profissão: atendente. Filiação: Waldemar Wladeka e Vanusa Se Jesus Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 01 Santa Cândida.

Celsa Munhoz de Souza, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Munhoz de Souza e Cezira Marochi de Souza. Sepultamento ontem.

Chiyako Inomata Higuchi, 92 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Seizaburo Inomata e Fumi Inomata. Sepultamento ontem.

Claudenir Alves da Rocha, 66 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Antônio Alves da Rocha e Idália Mendonça Rocha. Sepultamento ontem.

Cláudio Chagas Belz, 93 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Rodolpho Belz e Alice Chagas Belz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Adventista do Sétimo Dia -Central.

Daniel Lopes Laverde, 1 mes(es). Filiação: Fabrício Riberio Silva e Beatriz Lopes Baran. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Dirceu Guimarães Britto, 94 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Annibal Alves Britto e Helena Guimarães Britto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Edemor Machado dos Santos, 82 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Aldemiro Machado dos Santos e Amália Machado dos Santos. Sepultamento ontem.

Emília Antunes Sampaio, 95 anos. Filiação: José Pozniak e Verônica Pozniak. Sepultamento hoje, (Ponta Grossa) CemitérioMunicipal de Ponta Grossa(PR), saindo de Cemitério Municipal de Ponta GrossaPR.

Francisca Pereira Delezu, 67 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Francisco Nunes Pereira e Zulmira Cândida de Jesus. Sepultamento ontem.

Ivo Getúlio Centurion, 80 anos. Profissão: agronomia. Filiação: Jeronimo Centurion e Maria Angelina Centurion. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Ivone Daniel, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Jusky e Eulália Ferreira Jusky. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Bairro do Capao da Imbuia Curitiba PR.

Ivone Roda Vieira, 95 anos. Profissão: secretária. Filiação: Emílio Roda e Valéria Roda. Sepultamento ontem.

Jandira Pimenta Pereira, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Tomas Pimenta e Maria Cândida Pimenta. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Joaquim Chagas de Freitas, 1 dias. Filiação: Herick Vinícius Chagas e Khetelin de Freitas. Sepultamento ontem.

José Antônio Pereira, 76 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Silvério Pereira e Brasilina de Oliveira Pereira. Sepultamento ontem.

José Manuel Couceiro Feio Vinagre, 69 anos. Profissão: agente. Filiação: Joaquim José Vinagre e Maria Arlette Martins Couceiro Feio Vinagre. Sepultamento ontem.

Judith Rolim Tarosso, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Rolim e Laura Ribeiro Rolim. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Juvenal Fernandes de Souza, 74 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Fernandes de Souza e Santina Florêncio dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Liam Cardoso Cordeiro, 7 dias. Filiação: Dante Luiz Cordeiro Júnior e Viviane Cardoso. Sepultamento hoje, em local a definir.

Lindamir Elias, 65 anos. Profissão: servente. Filiação: Emílio Elias e Maria Augusta Elias. Sepultamento hoje, Cemitério de Araucária, saindo da Capela Cemitério Central de Araucária.

Lucas Diego do Nascimento, 33 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: Nao Tem e Ana Eva do Nascimento. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela São Rafael – Cic (Curitiba).

Madalena de Fátima Vieira, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Brazilio Vieira e Sebastiana Conceição Martins. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Água Azul de Baixo Lapa PR, saindo da Capela Mortuária de Água Azul. Lapa PR.

Maria Florencia Destre Silva, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Destre e Armenia Destre. Sepultamento ontem.

Maria José de Oliveira Adão, 69 anos. Filiação: José de Oliveira e Luíza Costa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Rita da Silva, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Gonçalves Aguiar e Vicentina Margarida de Jesus. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo de Capela do Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande PR.

Marta Maria do Nascimento da Silva, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Luiz Machado do Nascimento e Hercilia Maria de Jesus do Nascimento. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela São Rafael CICCuritibaPR.

Maurílio Cesário da Silva, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Cesário da Silva e Carmelita Ananias da Silva. Sepultamento ontem.

Michely Cristiano Inoue, 42 anos. Filiação: Aldo Akiyoshi Inoue e Oneida Cristiano Inoue. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Mikaella Vitória Machado, 4 dias. Filiação: Vanderleia Cristina de Mello Machado. Sepultamento ontem.

Mirian de Oliveira dos Santos, 39 anos. Profissão: balconista. Filiação: Valdir Soares dos Santos e Pedrelina de Oliveira. Sepultamento ontem.

Miroslaw Naumowicz, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lucjan Naumowicz e Waleria Naumowicz. Sepultamento ontem.

Nelson Rodrigues de Castro, 92 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Francisco Rodrigues de Castro e Victória Rodrigues de Castro. Sepultamento ontem.

Oclair Lino Pires Cordeiro, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Francisco Pires e Ilda Lino Pires Cordeiro. Sepultamento ontem.

Oswaldo Witodo Bertao, 92 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Ângelo Geronimo Bertao e Joanna Pedrina Moro. Sepultamento ontem.

Palmira Biscaia de Oliveira, 83 anos. Filiação: Pedro Rodrigues Biscaia e Laura Alves Pinto Biscaia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de CuriuvaPR, saindo da Capela Municpal de CurtivaPR.

Paulo Brante, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Miguel Brante e Delourdes Maria Gurski Brante. Sepultamento ontem.

Paulo Cezar Lessing, 72 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Otto Lessing e Rosa Ferlin Lessing. Sepultamento ontem.

Pedro Soares Ortiz, 19 horas. Filiação: Marcos de Oliveira Ortiz e Kelly Kethelyn Aparecida Soares Ferreira. Sepultamento ontem.

Ravy Ferreira Riberio da Silva, 8 dias. Filiação: Everaldo Antônio da Silv A e Rayra Ferreira Ribeiro da Silva. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Jardim Independência.

Sebastião Antunes dos Santos, 75 anos. Profissão: lavrador. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de Rebouças.

Simão Domingos Ivachuk, 71 anos. Profissão: militar. Filiação: Jacob Ivachuk e Anna Prado Ivachuk. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Valdeci Ribeiro Bordinhao, 59 anos. Profissão: motorista. Filiação: Acyr Bordinhao e Ziza Ribeiro Bordinhao. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo de Capela Memorial da Vida São José dos Pinhais PR.

Willian Baniski Ferreira, 22 anos. Filiação: Israel Batista Ferreira e Juliane Baniski de Aguiar. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo da Capela Cemitério São Sebatiao Quatro BarrasPR.

Zenilda Arruda Muniz, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hermelindo Arruda Filho e Carolina Mattos Arruda. Sepultamento ontem.

Zenilda Pereira de Souza, 71 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Serafim Pereira e Dejanira Pereira da Silva. Sepultamento ontem.