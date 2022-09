Adilson Francisco Luiz, 63 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Geraldino Francisco Luiz e Maria Pinheiro Luiz. Sepultamento ontem.

Altair Luciano Saldanha, 46 anos. Filiação: Manoel Cavalheiro Saldanha e Márcia Max Saldanha. Sepultamento ontem.

Ana Alice Freitas da Rosa, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Homerontino de Freitas Barbosa e Ilda Soares Barbosa. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Bauru São Paulo..

Ana Gil Pereira, 63 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José dos Santos Pereira e Joana Gil Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Ari Rodrigues de Melo, 66 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: José Martins de Melo e Gabriela Cândida Rodrigues de Melo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Arilda Trevisan, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Savi e Vergínia Savi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Água Verde.

Avelino Sebastião Munhoz, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Estanislau Munhoz e Maria Trindade Munhoz. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo de Pq Metropolitano.

Carmem Scuissiatto Bolicenho, 89 anos. Filiação: José Scuissiatto e Rosa Scuissiatto. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Carmen Langer, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Roberto Langer Júnior e Maria Thereza Langer. Sepultamento ontem.

Davi dos Santos Nobrega, 2 anos. Filiação: Guilherme Henrique Antunes Nobrega e Aline Maria dos Santos Nobrega. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Dinarte Manoel Inácio, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel José Inácio e Francelina Maria Vergínia. Sepultamento ontem.

Eder Henrique Carvalho, 35 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Miguel Darci Carvalho e Filomena de Jesus dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Mato Branco, saindo da Capela Igreja Nossa Senhora Aparecida.

Elizeu Marques, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Ribeiro Marques e Itália Terencio Marques. Sepultamento ontem.

Elsa Regina Lepeka Pereira, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Pereira e Maria Madalena Lepeka Pereira. Sepultamento hoje, (Ponta Grossa) CemitérioMunicipal de Ponta Grossa(PR), saindo de Cpela Mortuária de Ponta Grossa PR.

Ezequiel Erat, 42 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José André Erat e Clementina Os Santos Erat. Sepultamento hoje, (Cerro Azul) Cemitério Municipal de Cerro Azul(PR), saindo da Capela Mortuária Maracanã.

Frederico Araújo, 80 anos. Filiação: José Araújo e Amélia Simões Araújo. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Ns do Carmo.

Giovani Batista Gerlinger, 44 anos. Profissão: estudante. Filiação: Altanir Dorival Gerlinger e Maria Jucir Batista Gerlinger. Sepultamento hoje, Ponta Grossa.

Glaci dalla Benetta, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rodolfo Troguer e Henriqueta Troguer. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Gonçalo Gomes, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Roque Gomes e Laura Rita da Conceição. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Estancia.

Gregório Wosch, 81 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Francisco Wosch e Maria Zaja Wosch. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 – Municipal Santa Cândida.

Ires Bueno Padilha, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Serafim Bueno e Maria Bueno. Sepultamento ontem.

Jairo Vale, 63 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ludovico Vale e Helena Batistão Vale. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Quatigua PR.

Janete Brischel, 60 anos. Profissão: diarista. Filiação: Nelson Brischel e Maria Rosa Brischel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Hlatchuk, 80 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Miguel Hlatchuk e Maria Hlatchuk. Sepultamento ontem.

Jorge Luís Sbrissia, 63 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Atilio Sbrissia e Maria da Glória Sbrissia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

José Luiz Boldrini, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Augusto Boldrini e Rufina Boldrini. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 do Municipal São Francisco de Paula.

José da Silva, 92 anos. Filiação: Antônio Caciano da Silva e Elisa Fortunata. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Júlio Kuchak, 70 anos. Filiação: Mimguel Kuchak e Leocadia Mancaz Kuchak. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro, saindo da Capela Cemitério Municipal da Lapa.

Leonardo Carlos Teixeira, 70 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Nestor Carlos Teixeira e Maria de Lourdes Teixeira. Sepultamento ontem.

Luciano Ribeiro Vernizi, 48 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Jorge Possas Vernizi e Iracema de Araújo Ribeiro Vernizi. Sepultamento ontem.

Lucinei Batista de Souza, 49 anos. Profissão: secretária. Filiação: José Batista de Souza e Elidia Batista de Souza. Sepultamento ontem.

Luiz Alberto Beltrami, 75 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Orestes Domingos Beltrami e Regina Patitucci Beltrami. Sepultamento ontem.

Maria Iracema Pereira da Silva, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Antunes de Avila e Conceição Alves Lins. Sepultamento ontem.

Marina Santos de Almeida, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Santos e Juvina de Almeida Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Marino da Silva, 84 anos. Filiação: Maria Rosa da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela São Camilo – Piraquara.

Miguel Lisarte, 90 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Pedro Lisarte e Maria Porta Garcia. Sepultamento ontem.

Nelson Maria, 69 anos. Profissão: garçom. Filiação: Manoel Maria e Maria Teodora. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Odila Massoni Ferronatto, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Massoni e Elisa Oliboni. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Nova Prata, Rio Grande do Sul, saindo da Capela Municipal de Nova Prata, Rio Grande do Sul.

Rafael do Nascimento Pereira, 12 horas. Filiação: Douglas Pereira Gonçalves e Estefani do Nascimento. Sepultamento ontem.

Rosalvo Augusto Souza de Bueno Gizzi, 76 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: José Bueno Gizzi e Humbertina Souza Gizzi. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Rozaly Dias dos Santos, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Daniel Pereira Dias e Rita Guilhermina do Carmo. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo de Igreja Assembleia de Deus Copel Bairro Alto CurtibaPR.

Rubens Holdorf, 83 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Max Holdorf e Iracema Holdorf. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Igreja Adventista do 7º Dia – Cajuru.

Sebastião dos Santos, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aristeu Santos e Paulina dos Santos. Sepultamento quarta-feira, 21 de setembro de 2022 às 17hh, Cemitério de ParanavaiPR, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Soely Terezinha da Silva, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Celestino Ferreira da Silva e Carmelina da Silva. Sepultamento ontem.

Sueelen da Silva Cordeiro, 40 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Augusto Cordeiro e Suily da Silva Cordeiro. Sepultamento ontem.

Vitório Ciupka Sobrinho, 65 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Josefat Ciupka e Etelvina Cararo Ciupka. Sepultamento ontem.

Zenilda da Silva Ramos Gavliki, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Ramos dos Santos e Maria de Jesus Ramos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda Almirante Tamandaré PR.