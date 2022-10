Falecimentos em Curitiba. Veja o obituário desta terça-feira

Adriano Carlos de Morais, 42 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Luiz de Morais e Ana Raimunda da Silva Morais. Sepultamento ontem.

Ana Lúcia Martins Geenen, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Geenen Júnior e Márcia Martins Geenen. Sepultamento ontem.

Ângelo Verchai, 91 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Verchai e Alpia Marques Verchai. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Antônia Berto Gilabel, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ricardo Berto e Maria Brizotti. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de local a ser designado.

Ariel Guernieri, 27 anos. Profissão: estudante. Filiação: Gerson José Guernieri e Mariete Selita Liebel Guernieri. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Aroldo Alberto Barbosa, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião de Campos Barbosa e Noêmia Cirilo das Neves. Sepultamento ontem.

Audie Purificação, 44 anos. Filiação: Henrique Cardoso Purificação e Maria Neli Melo dos Santos. Sepultamento ontem.

Avany Schmidt de Moura, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Roberto Ferreira de Moura e Maria Valquíria Schmidt de Moura. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Cecília Mariotto, 83 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Florindo Mariotto e Benta Oliveira. Sepultamento ontem.

Darci Rodrigues Antunes, 91 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Gumercindo Antunes e Rosa Rodrigues Antunes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Delfina de Melo Silva, 89 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Manoel Pimenta de Melo e Maria Aparecida de Jesus. Sepultamento ontem.

Diego Eduardo Stepniowiski, 30 anos. Profissão: servente. Filiação: Julian Stepniowski e Helena Lúcia Leão Stepniowski. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Jae Almirante Tamandaré PR.

Diego da Silva Pereira, 35 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Senoval dos Santos Pereira e Odete Batista da Silva Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Frei Miguel – Cic.

Dione Scheffer, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sílvio Scheffer e Adiracir Piheiro Scheffer. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Divalice Nogosseki de Oliveira, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Franca de Oliveira e Ignez Nogosseki de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Paroquial Santa Quitéria.

Edílson dos Santos, 61 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Pedro dos Santos e Conceição Menezes dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Edson Santana Pinheiro, 61 anos. Profissão: estivador. Filiação: Manoel do Rosário Pinheiro e Nilza Santana Pinheiro. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo Paranaguá PR.

Ercílio Masson, 77 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Sebastião Masson e Francisca Masson. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Água Verde.

Ezequiel Weden Motta, 65 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Waldivino de Castro Motta e Hilda Weden Motta. Sepultamento ontem.

Francisca Pereira de Martini, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pereira de Castro e Maria Vicencia da Conceição. Sepultamento ontem.

Genivaldo José dos Santos, 71 anos. Filiação: João José dos Santos e Hermínia Amélia dos Santos. Sepultamento ontem.

Ida Maria Quadros Chaiben, 82 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Clodoaldo de Bastos Quadros e Jandyra Becher de Quadros. Sepultamento ontem.

José Antônio Silva, 86 anos. Profissão: frentista. Filiação: Belarmina Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Juliano dos Santos Coutinho, 31 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Edílson Cordeiro Coutinho e Jucimara dos Santos Coutinho. Sepultamento ontem.

Lady Layne da Cruz, 31 anos. Filiação: Laércio Ramos da Cruz e Leute Alves Souza da Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Loide Pereira da Silva, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Justino Farias Gomes e Anália Matria Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Maria Piontek Fontana, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Piontek e Julieta Kozoski Piontek. Sepultamento ontem.

Mário Bertoli, 68 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Francisco Bertoli e Alzira Bertoli. Sepultamento ontem.

Mauro Ferreira da Silva, 63 anos. Filiação: Manoel Ferreira da Silva e Helena Hanc da Silva. Sepultamento quarta-feira, 5 de outubro de 2022 às 17hh, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

Milton Neglisoli, 60 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Rodolfo Alfredo Neglisoli e Palmira Bigaton Neglisoli. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Nahir Kaminski, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Moro e Maria Moro. Sepultamento ontem.

Nathalia Gabrielly dos Anjos de Oliveira, 1 anos. Filiação: Sérgio Moreira de Oliveira e Marciana dos Anjos. Sepultamento hoje, (Itaperuçu) Cemitério Municipal de Itaperuçu(PR), saindo da Capela Cemitério Municiipal de Itaperuçu.

Nilta Roberto Minikoski, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Roberto e Francisca Pires. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Municipal Boqueirão.

Nivaldo Rocha, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Maria Madalena da Rocha. Sepultamento ontem.

Odair Lages Tibúrcio, 43 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Tibúrcio e Lourdes Lages Tibúrcio. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Osíris Stenghel Guimarães, 92 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Edgard de Alencar Guimarães e Gisella Stenghel Guimarães. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Faria Marcondes de Albuquerque, 70 anos. Filiação: Francisco Marcondes de Albuquerque e Verceli Faria Marcondes de Albuquerque. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula, Curitiba(PR).

Pedro Florêncio, 75 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Florêncio Gonçalves dos Reis e Alix Cardoso de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Associação de Moradores Vila Maria Colombo PR.

Rafael Yuri Correia da Veiga, 25 anos. Filiação: Andréa Beatriz Correia da Veiga. Sepultamento hoje, (Antonina) Cemitério Municipal de Antonina(PR), saindo da Capela Municipal de Antonina PR.

Renê Chaves, 77 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Antônio Chaves e Zulmira Chaves. Sepultamento ontem.

Ricardo Rogério Pereira de Oliveira, 44 anos. Profissão: estudante. Filiação: Luiz Antônio de Oliveira e Cleusa Maria Pereira de Oliveira. Sepultamento hoje, (Tijucas do Sul) CemitérioMunicipal de Tijucas do Sul, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 Cemitério Municipal Santa Cândida – Curiitba -PR.

Rufina Noguer de Lopez, 88 anos. Profissão: fisioterapeuta. Filiação: Reinaldo Noguer e Delfina Cazal. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Sebastiana Pimentel Olegini, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Mascaranha Pimentel e Sudaria Rodrigues da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Sebastião Pereira de Souza, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Júlio Pereira de Souza e Nair de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Esmeralda Almirante Tamandaré PR.

Silvestre Bandeira Baiak, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Victor Baiak e Marta Michalski Baiak. Sepultamento ontem.

Tânia Giseli de Lara, 67 anos. Filiação: Pedro Anastácio Coelho e Maria de Lourdes Coelho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Terezinha Gielinski, 83 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alberto Gielinski e Francisca Kudlavcz. Sepultamento ontem.

Vergínia Gasparini dos Santos, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sílvio Gasparini e Matilde Gasparini. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Luto Curtiba Sala Jacaranda CurtibaPR.

Wanda Duba Siegel, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Duba e Rosa Duba. Sepultamento ontem.

Wolmir Luiz Zanota de Mello, 77 anos. Profissão: balconista. Filiação: Alci Correa de Mello e Francisca Zanota de Mello. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.