Adalberto Batisti, 68 anos. Profissão: militar. Filiação: Luís Ângelo Batisti e Júlia Batisti. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela A.v.m.

Adão Aparecido Machado, 53 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Machado e Lazara da Cunha Machado. Sepultamento ontem.

Ademar Batista Mota, 41 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Messias Batista da Mota e Fátima de Araújo Mota. Sepultamento ontem.

Alcides Costa, 90 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Francisco José da Costa e Maria José do Carmo. Sepultamento ontem.

Ana Cordeiro Babicz, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pompilio Cordeiro da Silva e Maria da Luz Firmino. Sepultamento hoje, (Bocaiuva do Sul) Cemitériomun.de Bocaiuva do Sul(PR), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Ana Rosa Lopes, 71 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Izaltino Lopes e Maria Joana Domingues. Sepultamento ontem.

Ana Rosa Santos, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Bestel e Olinda Santana Bestel. Sepultamento ontem.

Antônio Ermelindo Rodrigues, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Josino Rodrigues e Rita Moraes Rodrigues. Sepultamento ontem.

Antônio Marcos Brito, 53 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Salvador Brito e Calina da Silva Brito. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário Colombo PR.

Antônio Roque Maximo, 66 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio Maximo Diniz e Domingas Ribeiro de Jesus Diniz. Sepultamento ontem.

Ariones Depetriz, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Nabor Depetriz e Ana Lopes Depetriz. Sepultamento ontem.

Carlos Adalberto Kayser Filho, 61 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Carlos Irineu Kayser e Vera Kayser. Sepultamento ontem.

Carlos Nereu da Luz, 64 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Maria Pereira da Luz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Carmen Jabur de Noronha, 89 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Jabur e Saida Jamur Jabur. Sepultamento ontem.

Claudecir Pires Bomfim, 51 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Erico Moreira Bomfim e Clarice Pires Bomfim. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

Conceição Caetano Gomes, 84 anos. Profissão: diarista. Filiação: Manoel Caetano do Morro e Francisca Sebastiana. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Assembleia de Deus Pilarzinho.

Diego Alexandre Chevpcik, 37 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Luiz Carlos Chevpcik e Benedita Chevpcik. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Central.

Eloi do Rocio de Mello Guimarães, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Elody de Mello. Sepultamento ontem.

Elza Adamski, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Woycikiewcz e Lídia Persegona Woycikiewcz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipál da Borda do Campo PR.

Esmerino Costa, 60 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Epifanio Pereira da Costa Filho e Romilda Bissoli Costa. Sepultamento ontem.

Estefania Estanislava Kucharski, 78 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Kucharski e Anna Kucharski. Sepultamento ontem.

Euphrazio Gonçalves, 93 anos. Profissão: motorista. Filiação: Liberato José Gonçalves e Laura Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Eva Farias Ribeiro, 80 anos. Profissão: servente. Filiação: Geraldo Farias e Alice de Souza Farias. Sepultamento ontem.

Florisbela de Campos Maciel, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Carvalho de Campos e Ana Gonçalves. Sepultamento ontem.

Gustavo Henrique Alves de Paula, 25 anos. Profissão: frentista. Filiação: Lezonir Carlos Camargo de Paula e Simone Alves dos Santos de Paula. Sepultamento ontem.

Helena Marcante Cintra, 4 horas. Filiação: Cayke Cintra Ferreira e Thainara Cristina Marcante. Sepultamento ontem.

Isabel Cristina Logatto de Brito, 52 anos. Profissão: atendente comercial. Filiação: Ovand Cordeiro de Brito e Doralice Logatto de Brito. Sepultamento ontem.

Ivandino Kluger, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Kluger e Gilia Rinard. Sepultamento ontem.

Jairo Fernandes de Azevedo, 86 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Brasil Fernandes de Azevedo e Evangelina Uchoa de Azevedo. Sepultamento ontem.

Janete Medeiros Valente, 87 anos. Profissão: escriturário(a). Filiação: Olavo Cassiano Medeiros e Hercilia Carpes de Medeiros. Sepultamento ontem.

Jeanete Baumel Ceccon, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alcides Baumel e Jeanine Vasquevis Baumel. Sepultamento ontem.

João Carlos Silveira Rodrigues, 72 anos. Profissão: musico. Filiação: Antônio Rodrigues e Leontina Silveira Rodrigues. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Campo Mourão.

João Francisco Vicente, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joaquim Francisco Vicente Filho e Olibia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

João Maria Barbosa, 90 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Basílio José Barbosa e Balbina Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

João Vieira de Oliveira Neto, 69 anos. Filiação: Natal Vieira de Oliveira e Eulália Silva Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo de Memorial Luto Curitiba Sala Manaca.

José Fraguas Lopez, 90 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ramon Fraguas e Andréa Lopez. Sepultamento ontem.

José Gilmar Holowacz, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: Júlio Ostola Holowacz e Mafalda Mikos Holowacz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José Maria Ferreira Bueno, 91 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Indalécio Ferreira Bueno e Maria Augusta Pires Ferreira Bueno. Sepultamento ontem.

José Osires Gravina, 84 anos. Profissão: militar. Filiação: Domingos Gravina Filho e Maria Beleski Gravina. Sepultamento ontem.

José Pereira Franca, 78 anos. Filiação: Deli Pereira Franca e Augusta Alves Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 M.agua Verde.

Josefa Xavier Teotonio, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Mota dos Santos e Sofia Cordeiro da Costa. Sepultamento ontem.

Laurentina de Castro Machado, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Gomes de Castro e Ercília Borba de Castro. Sepultamento quinta-feira, 24 de novembro de 2022 às 11hh, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Água Verde – Cap 03 do CemitérioMunicipal Água Verde.

Lilian Regina de Oliveira Marque da Silva, 43 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Moyses Cândido de Oliveira e Lúcia Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Luciane Helena Peruscello, 40 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz Alberto Peruscello e Lúcia Marilda Peruscello. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Ludilaine Lealdino Mizael, 26 anos. Profissão: atendente. Filiação: Elizeu Mizael e Elenize do Perpétuo Lealdino Mizael. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Guimarães Pinaffi, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Guimarães e Rosa da Silva Guimarães. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Memorial Luto Curitba Sal Ipe.

Maria Márcia Lisboa Tavares, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gregório Lisboa e Doralina Barbosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria da Conceição Silva, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco José Ribeiro e Olinda Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Maria de Jesus Paulino, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Ernestina de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela São Rafael em Curitiba,PR.

Maria de Lourdes Gonçalves, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bertulino Alves e Cristina Laura. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Maria de Lourds dos Santos Chaves, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Avelino dos Santos Chaves e Maria Francisca de Castro Chaves. Sepultamento ontem.

Marilene Butenas Piluski, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Butenas Filho e Maria Butenas. Sepultamento ontem.

Miguel Dinaroski Loreny, 6 dias. Filiação: Daniel Loreny e Áurea Maria Dinaroski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Mirian Mancuzo Avansi, 63 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Salvador Mancuzo e Odete Mancuzo. Sepultamento ontem.

Nelson Gunther, 66 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Alfredo Paulo Gunther e Maria Lorencett Gunther. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Nelson Skorie de Oliveira, 68 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: José Sant Ana de Oliveira e Anastácia Skorie de Oliveira. Sepultamento ontem.

Nelson Tomasoni Júnior, 60 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Nelson Tomazoni e Ana Maria Pietruza Tomazoni. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Onesio Dircksen, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Aloisio Drcksen e Josefina Moenster Dircksen. Sepultamento ontem.

Osmir Chaves de Mello, 90 anos. Filiação: Francisco Chaves de Mello e Maria Chaves de Mello. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I.

Pedro Varhau, 90 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Varhau e Verônica Zeglin Varhau. Sepultamento ontem.

Raabe Tereza de Salles Sbeghen, 1 dias. Filiação: Júlia Carla de Salles Sbechen. Sepultamento ontem.

Raquel Pimentel Moreira, 29 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dionizio Moreira e Rosimari de Fátima Pimentel. Sepultamento ontem.

Raul da Silva Lima Júnior, 96 anos. Filiação: Raul da Silva Lima e Maria da Silva Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu.

Regina Helena de Freitas, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Freitas e Leonor Plank Freitas. Sepultamento hoje, Creamtorio Luto Curitiba, saindo da Capela Luto Curitiba.

Rosevaldo Santos, 79 anos. Filiação: Luiz Santos e Maria Lúcia dos Santos. Sepultamento ontem.

Sandro Alcides Rodrigues, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Aocides Rodrigues e Dorothea Ferhrmann Rodrigues. Sepultamento ontem.

Satero Seixas Rocha, 35 anos. Filiação: Pedro Seixas Ribeiro e Nadir da Rocha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Sebastião Cagni, 81 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Francisco Cagni e Maria Izabel de Bassi Cagni. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Água Verde.

Terezinha Veloso Barbosa, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jaime Leme Barbosa e Onofra Veloso Barbosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo de Corpo de Cristo no Uberaba.

Terezinha da Silva Barcelos, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cirilo Rodrigues da Silva e Raimunda Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

