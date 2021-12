Ademir Francisco de Assis, 49 anos. Filiação: João Maria de Assis e Vidalvina Gonçalves de Assis. Sepultamento hoje, Papandula, saindo de Municipal de Prudentopolis.

Adriana Gomes Ribeiro, 38 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Maria José Gomes Ribeiro. Sepultamento ontem.

Ana Carla Dallacosta de Menezes, 22 anos. Profissão: estudante. Filiação: Antônio Carlos Paulino de Menezes e Ana Lúcia Dallacosta. Sepultamento ontem.

Ana Maria Zaguini Bernardes, 69 anos. Filiação: Osmar Bernardes e Luíza Zaguini Bernardes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Antônio Aparecido Gomes, 81 anos. Filiação: Liberalino Campanha Gomes e Ana Morabto. Sepultamento segunda-feira, 13 de dezembro de 2021, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Antônio Gomes de Lisboa, 89 anos. Filiação: Antônio Raimundo Rocha e Clemencia Gomes de Lisboa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio Henrique Budziak, 71 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Pedro Budziak e Helena Budziak. Sepultamento ontem.

Ariadna Maria da Silva Alves, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Mariano Correia da Silva e Maria José do Carmo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Bruna Lino da Cruz, 27 anos. Filiação: Eva Lino da Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Carlos Renato Novaes Ferreira da Costa, 73 anos. Filiação: Lysimaco Franco Ferreira da Costa e Maria da Conceição Novaes da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula.

Carlos de Jesus Caetano, 67 anos. Profissão: impressor(a). Filiação: Manoel Pedro Caetano e Joana dos Santos Caetano. Sepultamento ontem.

Clara Ferreira da Luz, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Ferreira da Luz e Carmélia Ferreira da Luz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Claudemir Hipolito dos Santos, 44 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Aristeu Hipolito dos Santos e Maria Helena Silva dos Santos. Sepultamento ontem.

Dejair das Gracas, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Santiago das Gracas e Ana Maria da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela São Miguel Cic.

Ecilda Fagundes, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pedro Fagundes e Alice Fagundes. Sepultamento ontem.

Eliana Petla Mendes, 68 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Homero Mendes e Alda Petla Mendes. Sepultamento ontem.

Everton Bootz, 83 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Henrique Bootz e Frida Muller Bootz. Sepultamento ontem.

Francisco da Silva, 91 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião da Silva Assunção e Paulina Antunes da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal da Fazenda Rio Grande.

Helena de Carvalho Moura, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Irineu de Carvalho e Josephina Oliveira de Carvalho. Sepultamento ontem.

Jair Estegges, 66 anos. Profissão: taxista. Filiação: Santino Sebastião Estegges e Lilia Estegges. Sepultamento ontem.

Jean Alves Lourenço, 53 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Olívio Alves Lourenço e Cenira Strychalski Lourenço. Sepultamento ontem.

Joana Bertolini Maia, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Bertolini e Palmira Basseto. Sepultamento ontem.

Joaquim Carneiro Bernal, 82 anos. Profissão: policial militar. Filiação: José Carneiro Barreto e Joana Bernal Carneiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Avm.

Joareza Baumeier, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Mozdzenski e Wanda Mozdzenski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela do Cemitério Parque Iguaçu.

Jorge de Araújo, 66 anos. Filiação: Pedro Pureza dos Santos e Rosa Maria de Araújo. Sepultamento ontem.

José Maciel Alves, 57 anos. Filiação: José Alves e Euphrosina da Silva Alves. Sepultamento ontem.

José Martins da Costa Júnior, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Martins da Costa e Geralda Galdina da Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de Ivaipora PR.

José Pereira Marcondes, 93 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: Avelino Pereira Marcondes e Maria Rosa das Dores. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02.

Josephina Rocha de Albuquerque Maranhão, 105 anos. Filiação: Manoel Liberato Rocha e Mercedes Seiler Rocha. Sepultamento ontem.

Linavir Borges Santos, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Moisés Borges e Izabel Siqueira Borges. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Santa Terezinha -Guarapuava (PR), saindo da Capela Municipal Santa Terezinha -Guarapuava (PR).

Luiz Carlos Bonim, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz Bonim e Dinhora Correia Bonim. Sepultamento ontem.

Luzide Aparecida Delavalentina Simão, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nazareno Delavalentina e Maria Andreoli. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Cornélio, 67 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Geralda Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Clariz dos Santos, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Enedino Gonçalves dos Santos e Terezinha Martins Gonçalves. Sepultamento ontem.

Maria Eronises Furtado, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Euclydes Alves Pereira e Iracema Chagas Pereira. Sepultamento ontem.

Maria Eugenia Mannrich, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Filomena Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo de Igreja Santa Quitéria.

Maria Graciete Gonçalves Dias, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Gonçalves e Piedade dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Inês Ouriques, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pereira da Cruz e Cecília Pereira da Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Boqueirão.

Maria da Glória Fernandes Auer, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nelson Fernandes Moreira e Venus Fernandes Moreira. Sepultamento ontem.

Mercedes Manosso, 87 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Sebastião Manosso e Maria Pires Manosso. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Neide Teixeira Godinho, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Teixeira Godinho e Izaltina Gonçalves Godinho. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Nelson Alves, 66 anos. Filiação: Lauro Alves e Hilda Porfiria Aquino Alves. Sepultamento ontem.

Olga Eisenberg, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Iwanosky e Genoveva Iwanosky. Sepultamento ontem.

Ramon Patrick Costa Ferreira, 20 anos. Profissão: operador(a) empilhadeira. Filiação: Genivaldo Aparecido Ferreira e Joseliana Costa Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal da Fazenda Rio Grande PR.

Raul Vicente de Proenca, 89 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Eutiquio João Proenca e Dolores Gonçalves de Proenca. Sepultamento ontem.

Roseli Schumacher Ferreira, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antoniio Schumacher e Rosa Schumacher. Sepultamento ontem.

Roseli do Carmo da Silva dos Santos, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourival Cardoso da Silva e Nair Rodrigues. Sepultamento hoje, Tunas do Parana.

Stela Olenick Queiroz, 5 mes(es). Filiação: Lucas Matheus Queiroz dos Santos e Tatiana Olenick Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Natalina Berti (S.j.dos Pinahis).

Tereza Sigel Graboski, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: André Sigel e Catarina Sigel. Sepultamento ontem.

Valdemar Alves da Cruz, 76 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Rosa Alves da Cruz. Sepultamento ontem.

Vitorino Bernardo de Sena, 85 anos. Filiação: Joaquim Bernardo de Sene e Benedita Maria do Espírito Santos. Sepultamento ontem.

Zeli Aureliano da Silva Machado, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Aureliano da Silva e Izaura Barbosa Aureliano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Zolmira Margarida Bertholdo, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ervino Bertholdo e Erondina Callai Bertholdo. Sepultamento ontem.

