Acelino de Moura, 81 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Antônio de Moura e Isaura Oliveira. Sepultamento ontem.

Admir Sebastião Praizner, 60 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Eugênio Praizner e Isaura Paizner. Sepultamento ontem.

Amarildo Monteiro da Silva, 55 anos. Filiação: Pedro Monteiro da Silva e Joana Vissoto da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Ibaiti PR.

Ângela Maria Fernandes Batista, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Serafim Vasques Fernandes Sobrinho e Floriza Borges Fernandes. Sepultamento ontem.

Antônio Vieira de Melo, 76 anos. Profissão: taxista. Filiação: José Vieira de Melo e Maria Amélia da Conceição. Sepultamento ontem.

Ariema dos Santos Silva, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arivonil Fernandes dos Santos e Iracema Probst dos Santos. Sepultamento ontem.

Avram Fiselovici, 89 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Herman Fiselovici e Sara Fiselovici. Sepultamento hoje, (Curitiba) Israelita Santa Cândida, saindo da Capela Mortuária Israelita Água Verde.

Brendon Duenne da Silva Sudario, 29 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Rodnei Ranieri Sudario e Edina Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

Bruno Henrique Justino Straub, 26 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Eros José Straub e Simone Justino. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Igreja Almirante Tamandaré.

Carlos Augusto Cordeiro, 48 anos. Profissão: inspetor(a) qualidade. Filiação: Jurema Salete Cordeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Claudair Gomes do Nascimento, 53 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alaor Gomes do Nascimento e Tereza Rosa do Nascimento. Sepultamento ontem.

Cláudia Aparecida dos Santos, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Maria dos Santos e Ignes Gasparin dos Santos. Sepultamento ontem.

Cleide Dolores de Souza, 72 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Sebastião Pereira de Souza e Ramona Sarza de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1.

Divino dos Santos, 64 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Ione Cordeiro dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Elaine Cristina de Araújo Svidnitzki, 37 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Osmar Rodrigues de Araújo e Nilceia das Gracas Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Estanley Fernandes da Silva, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Cléber Fernandes da Silva e Aline Aparecida Palma Fernandes da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo de Ipe.

Euliggi Palmonari de Castilho, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guerino Palmonari e Ida Palmonari. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Eva Guimarães Esturilho, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Fernades Guimarães e Assunta Ziliani Guimarães. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela I.

Francisco Peixoto Inácio, 72 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: José Pexoto Inácio e Maria da Conceição Inácio. Sepultamento ontem.

Geni Teresinha Ribeiro, 50 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Pedro Riberio e Maria de Lourdes Ribeiro. Sepultamento ontem.

Helena de Souza Vieira, 98 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Pedro Pires de Souza e Rosa Leal de Santiago. Sepultamento ontem.

Hélio Eduardo Lucas, 73 anos. Filiação: José Lucas e Bertolina Mendes Lucas. Sepultamento ontem.

João Manoel Hartmann Cury, 64 anos. Filiação: Wilson Antônio Cury e Cleidy Hartmann Cury. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Cascavel PR.

João Tarczewski, 76 anos. Filiação: Adolfo Tarczewski e Eugenia Tarczewski. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Tomas Coelho, saindo da Capela Thomaz Coelho.

João Vitor Gonçalves de Araújo Godk, 20 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz Carlos de Araújo Godk e Carla de Oliveira Gonçalves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Borda do Campo.

Joel Carlos Dias, 74 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Dias e Genoveva Prata Dias. Sepultamento ontem.

José Guilherme Moreira de Sousa, 23 anos. Profissão: motorista. Filiação: Damião Decart Tavares de Sousa e Cristina Patricia Moreira. Sepultamento ontem.

José de Lara, 89 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Antônio de Lara e Ursulina Schumaikel de Lara. Sepultamento ontem.

José de Morais Júnior, 93 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: José de Morais e Iracy Borges de Morais. Sepultamento ontem.

Josefa Polidoro, 78 anos. Filiação: Ludovico Jakevicz e Joana Rossa Polidoro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Josiane Gonçalves Fernandes, 38 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amador Fernandes e Nadir Gonçalves Fernandes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Campo Largo da Roseira, saindo de Campo Largo da Roseira.

Júlia del Carmen Cabral de Bejarano, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raul Cabral e Carmen Aguilar Cabral. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Lídia Inês Kulakowski, 63 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: João Kulakowski e Agneska Kulakowski. Sepultamento ontem.

Lindamir Moraes, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Moacir Moraes e Araci Fernandes Moraes. Sepultamento ontem.

Loredi Coutinho da Silva, 66 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio Franco da Silva e Olandina Coutinho da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lucélia Maria dos Santos Gil Thomaz, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Inoel Lopes dos Santos e Helia Barbosa dos Santos. Sepultamento ontem.

Ludomila Estanislava Porzycki, 87 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Ladislau Porzycki e Valéria Ferczynski Porzycki. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio Russe, 57 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Adirceu Russe e Tereza da Cruz Russe. Sepultamento ontem.

Madison Rian Boaventura Baptista, 12 anos. Filiação: Rodrigo de Freitas Baptista e Andreia de Jesus Boaventura. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Alto Boqueirão.

Magdalena dos Santos Camargo Martins, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Severo Fernandes de Camargo e Petrolina Franco dos Santos Camargo. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Adriana Colombo (PR).

Márcia Maria Janouski, 43 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Janouski e Tereza Eugenia Janouski. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Prudentopolis PR.

Maria Elice Lima, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adelino Achado das Neves e Goncalina das Neves. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Rocha Ferreira, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adauto Deodato Rocha e Alice de Oliveira Lacerda. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Berti São José dos Pinhais PR.

Mário Luciano, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lúcio José Luciano e Alexandrina da Costa Luciano. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Mauro Pedro de Chaves Cavalheiro, 60 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Pedro de Chaves Cavalheiros e Belia Hagers Cavalheiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Santa Rita de Irati.

Maycon Pereira Gomes, 36 anos. Filiação: Roberto Pereira Gomes e Marisa Aparecida Gomes. Sepultamento ontem.

Nelson Lopes da Rosa, 83 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Francisco Lopes da Rosa e Maria Jovina de Jesus. Sepultamento ontem.

Patricia Ribeiro da Silva Medeiros, 30 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Francisco Ribeiro da Silva e Edna Barbosa dos Santos. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Souza de Oliveira, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz Ferreira de Oliveira e Anair Lourenço de Souza. Sepultamento ontem.

Reni Suek da Costa, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Cordeiro da Costa e Gazilda Pereira da Costa. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda – Almirante Tamandaré.

Sandra Aparecida Pedroso da Silva, 60 anos. Filiação: Orcirce Aparecido Pedroso e Rosaria da Silva Pedroso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02.

Severinho Ribeiro, 74 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Joaquim Ribeiro e Joana Bonato Ribeiro. Sepultamento ontem.

Terezinha Evanilde Ferreira, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ferreira e Tereza Ondina Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Terezinha Ribeiro, 76 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Joaquim Ribeiro e Maria Alves de Bastos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Memorial da Vida São José dos PinhaisPR.

Valdemir Bernardes da Silva, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Lopes da Silva e Joana Josefa da Silva. Sepultamento ontem.

Verônica Fracaro, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pedpala e Maria Pedpala. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Santa Rita de Irati.

Vitor Emanuel Diniz Santos, 21 anos. Profissão: estudante. Filiação: Erasmo Carlos Santos e Marli da Silva Diniz. Sepultamento ontem.

Walter Figliolo, 78 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Giosepe Nicola Figliolo e Gioconda Figliolo. Sepultamento ontem.

