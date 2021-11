Adolfo Hatschbach, 78 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alvino Hatschbach e Otília Hatschbach. Sepultamento ontem.

Almaldo Sotoski, 56 anos. Filiação: Miguel Melo Sotoski e Ana Kempe Sotoski. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal. Portos Amazonas.

Alvacir de Souza, 46 anos. Filiação: José de Souza e Severa Dias de Souza. Sepultamento ontem.

Angelina da Silva Gonçalves, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lázaro da Silva e Iride Conti. Sepultamento ontem.

Aníbal de Paulo Mesquita, 75 anos. Filiação: Luiz Alberico Mesquita e Maria Aparecida Mesquita. Sepultamento ontem.

Antônia Dias Gonçalves, 74 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Walfrido Dias de Avila e Eulália da Luz de Avila. Sepultamento ontem.

Antônio Fernandes Ribas, 80 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Maximiano Fernandes Ribas e Adelaide Fernandes Ribas. Sepultamento ontem.

Avani Salgado, 81 anos. Filiação: Artur Salgado e Adir Araújo Salgado. Sepultamento ontem.

Bruno do Prado de Almeida, 29 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Roberto José de Almeida e Dilceia Aparecida do Prado. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de São Rafael Cic.

Carlos Eduardo Moreira del Claro, 52 anos. Filiação: José Maria del Claro e Lais Moreira del Claro. Sepultamento ontem.

Carlos Martins Neto, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Domingos Martins de Oliveira e Elza Maria Machado de Oliveira. Sepultamento ontem.

Clarinda de Jesus Melo da Silva, 91 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: João Custodio de Melo e Ana Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II.

Danir Maciel dos Santos, 56 anos. Filiação: Airton Maciel dos Santos e Joana Carmo Oliveira Santos. Sepultamento ontem.

Dejanira Borges Telles Koppe, 76 anos. Filiação: Wilson Brando Telles e Ottilia Borges Telles. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Dilmar Fernandes Zanello, 66 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Nilo Zanello e Jandira Fernandes Zanello. Sepultamento ontem.

Elizeu José de Carvalho, 55 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Celestino de Carvalho e Maria José dos Santos Carvalho. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Igreja Xaxim.

Evaldir Bueno Ferreira, 63 anos. Profissão: conferente. Filiação: Jonas Ferreira e Idalina Bueno Ferreira. Sepultamento ontem.

Francisco Carlos da Cruz, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Romeu da Cruz e Eulália de Paula da Cruz. Sepultamento ontem.

Francisco de Oliveira, 69 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Pedro José de Oliveira e Leoni Antunes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Gilson Reikdal, 67 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Waldemar Reikdal Filho e Ady Reikdal. Sepultamento ontem.

Gustavo Motta Sidorio, 34 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Charles Neander Guebert Sedorio e Marília Motta Sedorio. Sepultamento ontem.

Helena Rissatto, 80 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Simon Martins e Maria Parra Martins. Sepultamento ontem.

Hilma Brehm, 82 anos. Filiação: Eduardo Gross e Elsa Oswaldo Gross. Sepultamento ontem.

Horetina Lves de Oliveira Conceição, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alves de Oliveira e Maria de Jesus Oliveira. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo de residência.

Iara Regina Soares Azevedo, 68 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Alfeu da Silva Azevedo e Alaides Batista Soares. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo de Pq. das Araucária.

João Maria da Silva Jesus, 73 anos. Filiação: Joaquim Cavalheiro de Jesus e Maurilha Cavalheiro da Silva. Sepultamento ontem.

Jonas Souza, 44 anos. Filiação: Antônio Silva Souza e Lenira Souza. Sepultamento ontem.

Jonathan Rodrigues da Silva, 44 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: João Rodrigues da Silva e Alaide Norberto Rodrigues. Sepultamento ontem.

Jorge Henrique Malchow, 91 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Jorge Carlos Malchow e Olinda Hilda Malchow. Sepultamento ontem.

José Ilario de Souza, 69 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Armilino Ilario de Souza e Dila Marcelo de Souza. Sepultamento ontem.

José Inácio de Oliveira, 66 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Inácio de Oliveira e Ana Galdina de Oliveira. Sepultamento ontem.

Josely Longo, 57 anos. Filiação: José Longo Filho e Alice Apparecida Peloy Longo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1.

Júlio César da Silva Abreu, 39 anos. Filiação: Arnoldo de Lima Abreu e Josefa Maria da Silva Abreu. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Associação de Moradores.

Kelly Sales Machado, 25 anos. Profissão: do lar. Filiação: Reni Aparecido da Conceição Machado e Raelita Sales Machado. Sepultamento ontem.

Leonides Belo do Espírito Santo, 63 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Campolina Belo do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Licio George Domit, 67 anos. Profissão: biólogo(a). Filiação: Alfredo Farid Domit e Leony Lopes Domit. Sepultamento ontem.

Lúcia Nunes da Silva, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Nunes de Azevedo e Ana Teixeira do Amaral. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria da Graça Cordeiro Rodrigues, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Afonso Cordeiro e Carmélia Rosa Cordeiro. Sepultamento ontem.

Mariana Elis Mendes Sandri, 4 mes(es). Filiação: Ricardo José Sandri e Marilei Casturina Mendes Sandri. Sepultamento hoje, Outros, saindo de M de Ponta Grossa.

Mercia Polis, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ozório Natale Polis e Adelina Ortalan Polis. Sepultamento ontem.

Neusa Correa Chaves, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Alves Correa e Veneranda da Silva Correa. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Câmara Municipal.

Olanira Trindade Palma, 70 anos. Filiação: Joaquim Trindade de Oliveira e Ruth Pinto de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Pedro Henrique Natan Alves Bandeira, 19 anos. Profissão: atendente. Filiação: Gilberto Luiz da Silva e Sandra Maria Alves Bandeira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério de Brásília – Df.

Raul José da Rocha, 90 anos. Profissão: despachante. Filiação: Euclides José da Rocha e Alzira Amélia da Rocha. Sepultamento ontem.

Sandra Regina Lorente, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dimiao Sabio Lorente e Carmem Paris Lorente. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Saul Araújo de Almeida, 46 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Maria de Almeida e Eli Araújo de Almeida. Sepultamento ontem.

Tereza Correia Silvério, 79 anos. Filiação: Francisco Correia da Silva e Cristina Maria dos Prazeres. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Frei Miguel.

Terezinha Evani G Sendeski, 77 anos. Filiação: Sebastião Godói e Natália Borges Godói. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II.

Waldemar Gouvea, 91 anos. Filiação: Galdino de Gouvea e Sebatiana de Oliveira Gouvea. Sepultamento ontem.

Web Stories