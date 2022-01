Abel Gelinski, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: Miguel Gelinski e Maria Gelinski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Comunitária Cic.

Adilson Afonso Voss, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Afonso Rodolfo Voss e Atede Andreta Voss. Sepultamento ontem.

Adriana Silva, 53 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Abílio Correa Silva e Alzira Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

Alcides João Rubik, 82 anos. Profissão: gerente. Filiação: Francisco Basílio Rubik e Olga Rubik. Sepultamento ontem.

Aline de Fátima Ribeiro, 33 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sandra Aparecida Ribeiro. Sepultamento ontem.

Amélia Ferreira da Silva, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcides Ferreira da Silva e Djanira Ferreira. Sepultamento ontem.

Ana Rosemeri Bonato, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Francisco Bonato e Teresinha Bonato. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Andreia Aguiar Salmoria, 50 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Carlos Roberto Aguiar e Marlene Camilo Aguiar. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais).

Antônio Eremita Vieira de Ramos, 87 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Eugênio Domingues de Ramos e Primitiva Leodora Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Arlete de Fátima Vignolis, 65 anos. Profissão: atendente comercial. Filiação: Bernardo Vignolis e Anair Vignolis. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02.

Bernardo Correa Nepomuceno, 81 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio Correa Nepomuceno e Raimunda Correa Nepomuceno. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência.

Célia Maria Ravaglio, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Damiano Bruno Ravaglio e Damiano Bruno Ravaglio. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Unilutus de Curitiba.

Cenira Tomé Ribeiro, 74 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Vitória Tomé. Sepultamento ontem.

Cleonice do Nascimento Costa, 68 anos. Profissão: técnico qualidade. Filiação: José do Nascimento Costa e Luzia Correia da Costa. Sepultamento ontem.

Dayvid Ricardo Valfrido Lima de Souza, 25 anos. Profissão: soldador. Filiação: Valdemir Lopes de Souza e Luciana Pereira Lima de Souza. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Jardim Independência.

Dimas Arceno Neto, 34 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Aureo Dimas Arceno e Carmen Lúcia Franco Arceno. Sepultamento ontem.

Dinacir Gonçalves de Jesus, 67 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Ladislau Pereira e Senhorinha da Rocha. Sepultamento ontem.

Elmira Luíza Bauer Montecelli, 97 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio Bauer e Helena Bauer. Sepultamento ontem.

Emílio Rodrigues da Silva, 93 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Benedito Rodrigues da Silva e Laurinda Cordeiro de Mattos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Enio Anderson Ferri, 42 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Enio Miguel Ferri e Marinete Ferri. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Santa Cândida.

Ezidio Dana, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fortunato Dana e Adelaide Danna. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Felício Barbosa de Carvalho Júnior, 20 anos. Profissão: balconista. Filiação: Felício Barbosa de Carvalho e Carina Cristian Baptista. Sepultamento ontem.

Gisele Gonzalez Saraiva, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Gonzalez Saraiva e Gelvira Gonzalez Saraiva. Sepultamento ontem.

Glacy Hilda da Costa, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Turra e Apolônia Brunetti Turra. Sepultamento ontem.

Helineo João Volpe, 72 anos. Profissão: economista. Filiação: André Volpe e Rosa Tranquila Bonatto Volpe. Sepultamento ontem.

Irene Stival Byron, 88 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Ângelo Stival e Anna Stival. Sepultamento ontem.

Jacir Luiz de Souza, 63 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Leopoldo Machado de Souza e Ana Oliveira de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela da Associação de Moradores da Vila Sandra Curitiba (PR).

Jhullyen Ketlym Xavier, 27 anos. Filiação: Ademar Xavier e Jusilene Anacleto de Oliveira Xavier. Sepultamento ontem.

João Rodrigues, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Florentino Rodrigues e Izabel de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Joberson Szczesiak, 46 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jan Szczesiak e Nilda Alves Szczesiak. Sepultamento ontem.

Joel Ubirajara Gonzaga, 38 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Natalicio Teodoro Gonzaga e Silva Godoy dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Edes Machado, 81 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Alcides Machado e Santina Machado. Sepultamento ontem.

José Furtuoso, 61 anos. Profissão: taxista. Filiação: Pedro Furtuoso e Isaltina Furtuoso. Sepultamento ontem.

Josué Alberto Palhares, 82 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Waldemiro Palhares e Júlia Augusto do Amaral Palhares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo de Sala Luto Curitiba Ipe Curitiba (PR);.

Jucy Leite da Silva, 86 anos. Profissão: militar. Filiação: João Leite da Silva e Francisca Manhaes da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Julinho Elsio Duma, 50 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Marciliano Duma e Maria de Souza Ferreira. Sepultamento ontem.

Júlio Storoz, 76 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Demétrio Storoz e Barbara Storoz. Sepultamento ontem.

Laudelina dos Santos Petracinski, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Libertina Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Lauri Pavan, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto Pavan e Vitalina Pavan. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Leoncina Dutra dos Santos, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio da Silva Dutra e Idalina Cordeiro do Belém. Sepultamento ontem.

Macedonio Domingos Ferreira, 78 anos. Filiação: Gilberto Ulisses Ferreira e Maria Mores Ferreira. Sepultamento ontem.

Maraci Souza dos Passos, 92 anos. Filiação: Eleutério José de Souza e Maria Perciliana de Souza. Sepultamento ontem.

Márcio Guiss Rausis, 71 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Ciro Rausis e Celina Guiss Rausis. Sepultamento ontem.

Marcos Roberto Izidoro de Queiroz Júnior, 22 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Marcos Roberto Izidoro de Queiroz e Indianara da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Benedita Domingues de Oliveira, 76 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Benedito Domingues e Amélia Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Cristina Rogge, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fernando Rogge e Lenira Rodrigues Rogge. Sepultamento ontem.

Maria Fideles Ferreira, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Victorino Alves e Avelina Casatti Alves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Maria Helena Kruk, 64 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Augusto Kruk e Helena Barranco Kruk. Sepultamento ontem.

Maria India da Rocha Bertti, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Alves da Rocha e Durcelina Souza Rocha. Sepultamento ontem.

Maria José Leôncio, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio José de Carvalho e Matilde Mendes de Carvalho. Sepultamento ontem.

Maria Rosa Aparecida Brunetti, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cândido Bonora e Altina Batista de Carvalho. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Brutkowski, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel de Souza e Maria Pequena Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Marlene de Jesus Rocha dos Santos, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Deolindo Pereira de Andrade e Clair da Silva Andrade. Sepultamento ontem.

Mercedes Natividade Colaco, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Wadeco Wojecichoski e Marcellina Wojecichoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 – Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Naumy Godoy Stradioto, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Saladino Godoy Filho e Maria Ivone Huchaia Godoy. Sepultamento ontem.

Nilza de Lourdes Tavares, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edelberto da Silva Tavares e Albertina Muller Tavares. Sepultamento ontem.

Onofre Portes, 88 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Alcebiades Portes e Anna Portes. Sepultamento ontem.

Orlanda Daros Pozzo, 104 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Daros Filho e Emma Stamm Daros. Sepultamento ontem.

Otília Sinopolis, 76 anos. Filiação: José Antônio Sinopolis e Marcelina Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 – Cemitério Municipal Santa Cândida.

Reinaldo Schwanka, 88 anos. Profissão: motorista. Filiação: Bernardo Schwanka e Paulina Purkot Schwanka. Sepultamento ontem.

Rodrigo Santiago Godefroid, 52 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Marcel Augusto Costa Godefroid e Ester Santiago Godefroid. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Rubens Cristóvão Faggion, 92 anos. Profissão: economista. Filiação: Pedro Pertilo Faggion e Carmela Faggion. Sepultamento ontem.

Rudy Reymundi Mann, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ervino Mann e Irma Mann. Sepultamento ontem.

Rui de Andrade, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João de Andrade e Lourdes Campiao de Andrade. Sepultamento ontem.

Sebastiana Ambrosia Inácio, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Andrelina Sene. Sepultamento ontem.

Sidney Marlon Barbosa Smaniotto, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Savio Smaniotto e Sandra Mara Ferreira Barbosa Smaniotto. Sepultamento ontem.

Sônia Cruz Ribeiro, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sizinando Querino Ribeiro e Merecedes Franco da Cruz. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Vitória Santana, 97 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: João Ferreira e Tereza Szyz Ferreira. Sepultamento ontem.

Yedda Bozano Buhler, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Bozano e Melinda Bozano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

