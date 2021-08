Adroaldo Martins, 98 anos. Filiação: Manoel Ignácio Martins e Aniela Martins. Sepultamento ontem.

Alcides Emílio Canestraro, 80 anos. Profissão: motorista. Filiação: Savino Francisco Canestraro e Adelaide Canestraro. Sepultamento ontem.

Alvira Bagatin Godoe, 94 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Ângelo Bagatin e Amélia Bagatin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Ana Beatriz Oltmann Drongeck, 51 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Roberto Drongeck e Rosalina Oltmann Drongeck. Sepultamento ontem.

Ana Maria da Costa, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Heitor da Silva e Maria Jacinta de Jesus. Sepultamento ontem.

Angelica da Graça da Silva, 89 anos. Filiação: João Vicente da Graça e Maria Leocadia da Graça. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Antônio Aleixo Wagner, 71 anos. Filiação: Eduardo Wagner e Paulina Wagner. Sepultamento ontem.

Aristides Amâncio, 96 anos. Filiação: Hermenegildo Amâncio e Izabel Campos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Cemitério Água Verde.

Cid Gilberto Trommer, 74 anos. Profissão: economia. Filiação: Edebrando Willy Trommer e Cecília Trommer. Sepultamento ontem.

Circe Riesemberg, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Altevir Riesemberg e Luíza Rodrigues Riesemberg. Sepultamento ontem.

Danivio Antônio Spader, 76 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Sabino Spader e Tereza Bif Spader. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Denis Nelson Claudino, 44 anos. Filiação: Manoel Claudino e Maria Jucelia Claudino. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Memorial da Vida.

Dinoralva Maria Ferreira, 70 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Athaide José dos Santos e Clarinda Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Doris Marise Grossl, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Clodoaldo Carlos Grossl e Deolinda Grossl. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Edison Trefellis Pereira, 56 anos. Profissão: químico(a). Filiação: Leonardo Pereira e Adalzira Trefellis Pereira. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo.

Edith Pol, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roberto Pol e Emília Pol. Sepultamento ontem.

Edu Amoedo dos Santos, 75 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Moacir Amoedo dos Santos e Helena Amoedo dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de Pontal do Paraná/´pr.

Eduardo Avelar, 74 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Jeronimo Avelar e Geralda Pires Avelar. Sepultamento ontem.

Eliana Aparecida da Silva, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agenor Quintiliano da Silva e Maria Cândida dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Elizir Kubas, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pereira dos Anjos e Maria Pereira dos Anjos. Sepultamento ontem.

Elvira Caruso Silvestro, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Giuseppe Caruso e Maria Scalone Caruso. Sepultamento ontem.

Emília Borges de Azevedo, 66 anos. Filiação: Geraldo Borges de Azevedo e Maria Olympia de Jesus. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Erique Felipe Dias, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Delvira dos Santos Dias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Cemitério Boqueirão.

Esahilda Cavalli Lazzarotto, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Cavalli e Antônia Augusta de Farias. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário.

Esdras da Costa Lima, 90 anos. Profissão: motorista. Filiação: David de Moura Lima e Jovita Costa Lima. Sepultamento ontem.

Florinda Dantas Alves, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Cantos e Maria Cantos Porongaba. Sepultamento ontem.

Gerson José Grossi, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Colombo Grossi e Gema Regina Grossi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Hamilton Marques, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Marques e Conceição Ferraz Marques. Sepultamento ontem.

Hilton Jaimes, 85 anos. Profissão: militar. Filiação: Amália Jaimes. Sepultamento sábado, 16 de outubro de 2021 às 10hh, (Curitiba) Municipal Água Verde.

João Gomes de Oliveira, 78 anos. Profissão: mestre. Filiação: Sebastião Gomes de Oliveira e Mariana Pereira de Oliveira. Sepultamento ontem.

João de Oliveira Ramos, 68 anos. Filiação: Ilario José de Oliveira Ramos e Luíza Colonelli. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Cemitério Municipal do Boqueirão..

José Lopes Mendes, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Gonçalves Mendes e Maria Lopes Mendes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo de local a ser designado.

Josefa Leal de Deus, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo Leal de Deus e Maria dos Santos de Deus. Sepultamento ontem.

Juarez Lessa Trizzolini, 89 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Trizzolini e Leonor Lessa Trizzolini. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Júlio Cezar Agottani, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aldino Agottani Sobrinho e Sandra Conceição Dalcomuni Agottani. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela São Gabriel.

Lauro Zalewski, 78 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: José Zalewski e Wlademira Zalewski. Sepultamento ontem.

Lúcia Esposito, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Esposito e Maria Carmela Ciambarella Esposito. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Bento de Barros, 80 anos. Profissão: vendedor(a) externo. Filiação: Vitalino Xavier de Barros e Ana Correa. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Hartkopf, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Waldemiro Hatkopf e Rosaria Prybysvenski Hartkopf. Sepultamento ontem.

Manoel Correa Neto, 39 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Nelson Antunes Correa e Cristina Maria Veiga Antunes Correa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Marcelo Borges da Silva, 39 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Gerci Borges da Silva e Roseli Antônia da Silva. Sepultamento ontem.

Márcia Antonieta Sant Ana Puppi, 78 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luiz J Sant Ana e Hermínia Frederica Fischer Sant Ana. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Dias de Figueiredo, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lúcio Ferreira Dias e Olivia Julião Dias. Sepultamento ontem.

Maria Joana Francelino, 85 anos. Filiação: Antao Vitorino Monteiro e Joana Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I.

Maria José Saliba, 101 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nagib José e Rita Elias José. Sepultamento ontem.

Maria Maciel dos Santos Andrade, 57 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Miguel Maciel dos Santos e Valdomira de Oliveira Maciel. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Moleta Pereira, 79 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Júlio Moleta e Angelina Cavassin Moleta. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal.

Maria de Lourdes da Silva, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Apolônia da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz.

Marilu Latima, 45 anos. Profissão: diarista. Filiação: Antônio Latima e Sueli das Gracas Latima. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência.

Marta Prado Galo, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro de Lima Prado e Maria de Lourdes Prado. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo de Memorial da Vida.

Matheus Luiz de Oliveira Lopes da Silva, 22 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ademilson Lopes da Silva e Maria Aparecida de Oliveira. Sepultamento ontem.

Miguel Moisés Elias, 74 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Lauro Elias e Eulália Moyses Elias. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Nara Sílvia Kamikawa Tavares, 62 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Sílvio Tavares e Matuco Kamikawa Tavares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Narciso dos Santos, 89 anos. Filiação: Francisca Brásília dos Santos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de Vila Adriana em Colombo (PR).

Nelson Muller Sicuro, 61 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Eloy Lutke Sicuro e Leonor Muller Sicuro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São José.

Nezi Miranda de Souza, 93 anos. Filiação: Manoel Miranda Souza e Maria Tereza Ribeiro de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Niva Theodora da Silva, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo da Cunha e Silva e Maria Theodora. Sepultamento ontem.

Odette Maria Roehrig Nass, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Germanbo Roehrig e Anália Secundina Roehrig. Sepultamento ontem.

Oliveira Borges Vieira, 69 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Oralina Borges Vieira. Sepultamento ontem.

Palmiro Miranda Neto, 49 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Carlos Miranda e Nair Cardoso de Miranda. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal.

Paulina Jacovos dos Santos, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roque Jacovossi e Júlia Zanzogue. Sepultamento ontem.

Paulo Reis Teixeira, 51 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: João Gustavo Teixeira e Aliria Menegon Teixeira. Sepultamento ontem.

Pedro Casagrande Filho, 89 anos. Profissão: impressor(a). Filiação: Pedro Casagrande e Natália Casagrande. Sepultamento ontem.

Pedro Leck, 90 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jacob Leck e Genovepha Leck. Sepultamento ontem.

Percio de Proenca, 66 anos. Filiação: Antenor Nunes de Proenca e Joana de Oliveira Proenca. Sepultamento ontem.

Rafael Andrade, 22 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Ronaldo Adriano de Andrade e Giseli Leocádio. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Mortuária.

Rafael Kravetz, 77 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Jacob Kravetz e Catarina Kravetz. Sepultamento ontem.

Raul Pinnow, 71 anos. Filiação: Gunar Francisco Pinnow e Helga Paula Pinnow. Sepultamento ontem.

Regiane Torquato de Oliveira, 24 anos. Profissão: assistente. Filiação: Carlos Henrique de Oliveira e Genoveva Torquato de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 – Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Ricardo Zanchi Darcanchy, 76 anos. Filiação: Nivaldo Penteado Darcanchy e Franca Josephina Maria Zanchi Darcanchy. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Roberta de Lima Borges, 33 anos. Profissão: atendente farmácia. Filiação: Roberto Borges e Neusa dos Santos de Lima Borges. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Romualdo de Almeida, 75 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Auro Manoel de Almeida e Otília dos Santos Almeida. Sepultamento ontem.

Rosimeri Silva Vargas, 27 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Heber Maciel Vargas e Ivalci Silva Pontes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Sarah Luíza de Sales Tine Torres, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Sales Tine e Aneci Martins Tine. Sepultamento ontem.

Teresa Haus, 81 anos. Filiação: Estefano Cardoso e Mercedes Cardoso. Sepultamento ontem.

Toyoko Ishisaki Toyofuku, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tadao Ishisaki e Yoshie Ishisaki. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo de Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Valdemar Fontoura de Liz, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Orival Correa de Liz e Alaide Fontoura de Liz. Sepultamento ontem.

