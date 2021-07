Albertina Guarezi Vitoreti, 70 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Mário Guarezi e Olinda Marcon Guarezi. Sepultamento ontem.

Alfredo Mildemberger, 91 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Mildemberger Segundo e Cactarina Mildemberger. Sepultamento ontem.

Amélia Amaro Inocêncio, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maximiliano Rogal e Anastácia Rogal. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Andréa dos Santos Souza, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ezequiel dos Santos Souza e Doraci Borges Souza. Sepultamento ontem.

Andreia Rosângela Jaques da Rosa, 48 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Domingos Jaques da Rosa e Maria Aparecida Jaques da Rosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Ângelo de Castro Martins, 77 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Maximo Sarmela Martins e Durcilia de Castro Cordeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Antônio Alves, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: Heleodoro Alves e Elsa Santos Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Graziele Almirante Tamandaré (PR)..

Arlindo da Silva, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nilo Pedro da Silva e Marta Rechauser da S. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Rodrigues, 54 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Jaime Rodrigues e Maria Casturina Rodrigues. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 do Municipal do Água Verde.

Cecília Dias dos Reis, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ernesto Dias dos Reis e Maria Aureliano dos Reis. Sepultamento ontem.

Circe Scheer, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antisthenes Miranda de Morais Sarmento e Aurora Zanello de Morais Sarmento. Sepultamento ontem.

Claudinei Antônio Kucewicz, 54 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Kucewicz e Juvelina de Antônio Kucewicz. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cláudio Carvalho de Franca, 64 anos. Filiação: Pedro Batista de Franca e Diva Carvalho de Franca. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Douglas Teixeira, 71 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Odinir Teixeira e Thomazia Teixeira. Sepultamento ontem.

Edílson Santos Goinsky, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Goinsky e Souzanita Santos Goinsky. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)).

Erasmo Bulzico, 70 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Agostinho Bulzico e Arsina Leodoro Bulzico. Sepultamento ontem.

Euclides Ribeiro Alexandre, 88 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Ezequiel Ribeiro Alexandre e Maria Prescilia Alexandre. Sepultamento ontem.

Francisca Januária de Moraes, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Januario de Moraes e Geralda da Silva. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Francisco Clarindo da Silva, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Clarindo da Silva e Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Germano Arthur Schmidtt, 83 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Henrique Schmidtt e Marta Helena Edith Germandorff. Sepultamento ontem.

Heinrich Fast, 77 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Peter Fast e Anna Fast. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Menonita Boqueirão / Curitiba.

Ignez Antônia Tiepolo, 84 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Lourenço José Tiepolo e Ana Baron Tiepolo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Irena da Luz Rocha Baptista, 73 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Manoel Quirino da Rocha e Maria Carvalho da Rocha. Sepultamento ontem.

Ivete Maria Ribas, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicanor Ribas e Maria Joana de Faria Ribas. Sepultamento ontem.

Jandira Simão dos Santos, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vergilio Simão e Francisca Vieira Simão. Sepultamento ontem.

José Antônio Palazzo Moreira da Costa, 71 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Gilberto Pinto Moreira da Costa e Maria Palazzo Moreira da Costa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Monalisa.

José Carlos Miceli, 80 anos. Profissão: dentista. Filiação: Vitório Miceli e Catarina Rossi Miceli. Sepultamento ontem.

José Cordeiro da Rocha, 46 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Sant Ana da Rocha e Nahir Cordeiro da Rocha. Sepultamento ontem.

José Luiz Matos de Abreu e Lima, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luiz Roma de Abreu e Lima e Lygia Matos de Abreu e Lima. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

José Santana da Silva Filho, 59 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Santana da Silva e Francisca Barbosa da Silva. Sepultamento ontem.

José Ubirajara Pereira, 54 anos. Profissão: técnico radiologia. Filiação: José Pereira e Pedra de Carvalho Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 do Municipal do Água Verde.

Jovina Costa Machado, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Costa e Maria Lemos Cordeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Juliana da Silva, 33 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Carlos Alberto da Silva e Ivonete da Luz da Silva. Sepultamento ontem.

Lídia Madalena Kieras, 77 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Adolfo Kieras e Maria Kempinski Kieras. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Lizandra Mara Grob Rodrigues Soares, 48 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: Mário Ataide Grob e Liliana Maria dos Santos Grob. Sepultamento ontem.

Luís Carlos Ferreira de Morais, 49 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Ferreira de Morais e Matilde Ferreira de Morais. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Luís Chiqueira, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Chiqueira e Rosalina Borges da Cruz. Sepultamento hoje, Outros.

Luís Fernando da Silva Neri, 32 anos. Profissão: militar. Filiação: Manoel Barroso Neri e Vera Lúcia Fernandes da Silva Neri. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio da Costa, 34 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Carlos da Costa e Noemi Lisboa de Souza Costa. Sepultamento domingo, 12 de setembro de 2021 às 14hh, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Luíza de Carvalho Xavier, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Almiro de Carvalho e Maria Camargo de Carvalho. Sepultamento ontem.

Madalena Batisti, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roberto Batisti e Stanislava Fudari Batisti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Manoel Onoldir dos Santos, 60 anos. Profissão: técnico edificações. Filiação: Campolim Moreira dos Santos e Ana Ribeiro de Campos Santos. Sepultamento ontem.

Marcel Eduardo Cortes de Carvalho Olinger, 38 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Paulo Eduardo Olinger e Sílvia Helena Cortes de Carvalho Olinger. Sepultamento ontem.

Marco Aurélio Antunes Martins, 58 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Jaime Martins e Maria Vitória Antunes Martins. Sepultamento ontem.

Margarida Edener Roussenq, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico Edener e Romana Edener. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida de Paula, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Tomé Jacinto e Emília Rodrigues Jacinto. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Capela Municipal do Boqueirão.

Maria Cristina Poplade Castilho, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nestor Gastão Poplade e Ruth Dittert Poplade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Maria Izolina de Arauj, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ludovino Cipriano dos Reis e Ana Afonso dos Reis. Sepultamento ontem.

Maria da Conceição Abreu, 78 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro Chaves e Francisca Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Mariceia Dutra de Quadros, 49 anos. Filiação: Jesus Rodrigues de Quadros e Maria de Lourdes de Quadros. Sepultamento ontem.

Marta Celma da Costa Ribeiro, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Benjamin da Costa e Ilta Pereira da Costa. Sepultamento ontem.

Martinha de Souza Basílio, 89 anos. Profissão: diarista. Filiação: Manoel Bento de Souza e Maria Borges de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Jardim da Sudade 01.

Mathildes Pereira dos Santos, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Affonso Pereira dos Santos e Etelvina Bella da Silva. Sepultamento ontem.

Mauro Roberto Hanke, 80 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Leonardo Hanke e Yolanda Hanke. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Moisés Hirata, 65 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Toshitaka Hirata e Tamiko Hirata. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Mylena Fernanda Miranda, 21 anos. Profissão: técnico qualidade. Filiação: Celso Miranda e Maria Cristina Chimenes. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Norberto Moro, 74 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: José Antônio Moro e Claudina Moro. Sepultamento ontem.

Olivia Pinto Ferrari, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Maria Pinto e Paulina de Jesus Ferreira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal da Lapa.

Orlando Sampaio Walter, 42 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Ozyr Padilha Walter e Neuza Sampaio Walter. Sepultamento ontem.

Osvaldo de Oliveira, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Rafael de Oliveira e Antônia Rosa de Oliveira. Sepultamento hoje, Outros.

Paulo Queiroz Silva, 63 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: José Irmão Silva e Otávia Queiroz Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Pedrina Apparecida de Assis do Valle, 85 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ottilio de Paula Assis e Conceição Rodrigues de Mello. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal do Santa Cândida.

Pedro Barbosa da Silva, 90 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: José Barbosa da Silva e Davilina de Oliveira Rocha. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Pedro Luiz de Souza, 90 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Januario Luiz de Souza e Madalena Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Regina Raschendorfer Bolliger, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rnoldo Luiz Raschendorfer e Elizabeth Raschendorfer. Sepultamento hoje, Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Ricardo Zuk, 74 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Myeczystaw Zuk e Maria Zuk. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Roque Oribes Correa, 92 anos. Profissão: alfaiate. Filiação: Otávio Correa e Maria Clara Telles. Sepultamento ontem.

Sebastiana Sampaio da Silva, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Celestino Alves Pereira e Maria da Conceição Alves Sampaio. Sepultamento ontem.

Sebastiana de Souza, 88 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Antunes de Souza e Vergilina Camargo de Souza. Sepultamento ontem.

Sebastião Correia Simões, 85 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Sebastião Correia Simões e Mariana Ribeiro Simões. Sepultamento ontem.

Simoni Aparecida de Souza Martins, 19 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: José Martins e Marta Juvelina Lisboa de Souza. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Tânia Mara Machado Bento, 62 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Messia Bento e Magdalena Machado Bento. Sepultamento ontem.

Valter Honorato Gregório, 63 anos. Filiação: Antônio Gregório e Mecilia Honorato Gregório. Sepultamento ontem.

Vercilio Cardoso Filho, 52 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Vercilio Cardoso e Vicentina Pereira Cardoso. Sepultamento ontem.

Vergínia Braz Pereira, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ananias Braz e Ana Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Zelinda de Fatims Bezrutchka Rolim, 62 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Laudemiro Bezrutchka e Lídia Bezrutchka. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.