Adib Sada, 91 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Chafic Sada e Maria Hellal. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Agenor Damasceno de Lima, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Damasceno de Lima e Anzulina Cardoso de Lima. Sepultamento ontem.

Alice Barbosa de Souza, 79 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Cândido de Souza e Maria Barbosa. Sepultamento ontem.

Amélia Rompato, 84 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Lindorio Antônio Barbosa e Leonor Rompato. Sepultamento ontem.

Ana Paula Gonçalves, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Gonçalves e Tereza Goulart Gonçalves. Sepultamento ontem.

Ângela Maria Rodrigues, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Rodrigues. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Cardoso Padilha, 51 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Cardoso Padilha e Filomena Silveira Padilha. Sepultamento ontem.

Antônio Montowski, 84 anos. Filiação: Pelaguia Montowski. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II em Pinhais,PR.

Antônio Rodrigues de Lara, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Lázaro Rodrigues de Lara e Amabile Milhorini de Lara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Vertical.

Aramis Pereira Veiga, 72 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Dino Veiga e Emília Pereira. Sepultamento ontem.

Armando Meneghini, 81 anos. Profissão: engenheiro(a) eletrônico. Filiação: Pietro Meneghini e Ermenegilda Marconato Meneghini. Sepultamento ontem.

Benedito Luiz Prado, 67 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Evaristo do Prado e Francisca da Silveira Prado. Sepultamento ontem.

Cândida Leal Fitz, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Leal e Senhorinha Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Cândido José Pereira, 69 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Teobaldo José Pereira e Eleutéria Maria Pereira. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Pq. das Araucarias.

Carlos Branco, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Jair Branco e Adélia Jorge Branco. Sepultamento ontem.

Carlos Henrique Rodrigues, 51 anos. Profissão: motorista. Filiação: Laércio Calheiro Rodrigues e Olinda Maria dos Reis Rodrigues. Sepultamento ontem.

Catarina Wacilkowski, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Szeremeta e Tecla Szeremeta. Sepultamento ontem.

Cláudia Regina Machado, 50 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Manoel Machado Filho e Hermínia Pollonio Machado. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de Esmeralda.

Didimo de Araújo Reis, 89 anos. Filiação: Valeriano de Araújo e Inácia Rosa de Araújo. Sepultamento ontem.

Dilico José Vidal, 83 anos. Profissão: cobrador(a) interno. Filiação: Antenor Moreira Vidal e Ovidia Garcia Vidal. Sepultamento ontem.

Dirceu Miguel Chiarelo, 86 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Valentim Chiarelo e Carolina Juglahir. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos.

Eligio Ramon Salvioni Ortiz, 60 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedro Salvioni e Felicita Ortiz. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitériodo Paraguai.

Emília Mazur, 89 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José Mazur e Victória Mazur. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ercy Mari Kienteka, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ana Carvalho de Farias. Sepultamento ontem.

Ester Mendes da Silva, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Natal Mendes de Morais e Fany Gusmao Mendes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Félix Ostacz, 83 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Catarina Kuczynski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Flávio Alberto Guedes da Silva, 54 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Fábio Humberto da Silva e Maria da Conceição Guedes da Silva. Sepultamento ontem.

Genilson Francisco, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Germiro Francisco e Clotildes Francisco Amâncio. Sepultamento ontem.

Germana Rosa dos Santos, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Rosa e Maria Joaquina Ros. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela do Cemitério Bonfim.

Higor Roberth Sichelschimdt, 24 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Celso Roberto Sichelschimdt e Luciana Kaminski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Campo Mourão Curitiba (PR).

Ilona Cristina Seyer, 65 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Guilherme Alberto Hellmuth Seyer e Elza Sônia Seyer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Luterana.

Inês Ferreira Cardoso, 77 anos. Filiação: Geraldo Silvestre Ferreira e Fortunata de Almeida Costa. Sepultamento ontem.

Irene Terezinha Ramos, 63 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Sebastião Pereira Ramos e Amélia Pinto Ramos. Sepultamento ontem.

Isabelle da Rosa, 28 anos. Profissão: telemarketing. Filiação: Roberto Elias da Rosa e Delfina da Rosa. Sepultamento ontem.

João Martins de Melo, 83 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Ermina Ana da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Júlio Caillot Mourão, 96 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: João de Almeida Mourão e Francisca Caillot Mourão. Sepultamento ontem.

Larissa dos Santos Wotcoski, 21 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonides Wotcoski e Mara Lúcia dos Santos. Sepultamento ontem.

Leni Maria Romeira Paczkowski, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Assis Martins Romeira e Amália Christimann Romeira. Sepultamento ontem.

Lenir Romualda do Nascimento Moreira, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Romualdo do Nascimento e Antônia Vieira do Nascimento. Sepultamento ontem.

Leoni Fernandes Pires, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcilia Alves Portela. Sepultamento ontem.

Lídia de Oliveira Rangel, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Raimundo de Oliveira e Maria Balbina de Jesuz. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério de Quatigua (PR).

Liliana Carmem Kummer de Carvalho, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rodolpho Kummer e Yolanda de Mio Kummer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde.

Lúcio da Costa, 31 anos. Profissão: conferente. Filiação: João Carlos da Costa e Cristiane Ferreira de Souza Costa. Sepultamento ontem.

Luís César de Moura Neves, 66 anos. Filiação: Aidy Neves e Célia Terezinha de Moura Neves. Sepultamento ontem.

Márcia Matias de Pauila, 52 anos. Profissão: manicure. Filiação: Antônio Matias de Paula Filho e Edeneia Borges de Paula. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Marciano Borges de Oliveira, 91 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Antônio Borges de Oliveira e Maria Borges Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Marcus Aurélio de Castro Filho, 46 anos. Profissão: telemarketing. Filiação: Marcus Aurélio de Castro e Belkiz Therezinha Cachenski de Castro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula.

Maria Cristina Abrão, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Faris Abrão e Paulina Dozorek Abrão. Sepultamento ontem.

Maria Juraci Moreira dos Santos, 69 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Laureano Félix da Silva e Araides Moreira da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Maria Rosa Fraga dos Santos, 60 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Gerino Cardoso dos Santos e Aparecida Fraga dos Santos. Sepultamento hoje, Outros.

Maria de Lourdes Castro de Oliveira, 75 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Francisco Castro e Luíza do Prado Castro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria de Lourdes da Costa Destefani, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Bento da Costa e Cândida Correa Costa. Sepultamento ontem.

Maria do Rosário Gigerl Nodari, 79 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Gigerl e Elvira Strapasson Gigerl. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela do CemitérioN Senhora do Rosário Colombo (PR).

Marta Costa Lamim, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Costa Lamim e Luzia Cândida Lamim. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela São Lucas em Piraquara.

Miguel Euclides Silveira Ramos, 70 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Tinalte Ramos e Terezinha Silveira Ramos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capel Am Municipal de Ponta Grosssa.

Moacyr Tramujas da Silva Júnior, 61 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Moacyr Tramujas da Silva e Noêmia de Souza Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Nadir Antônio Bernardi, 60 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Annuncio Bernardi e Dirce Zadinello Bernardi. Sepultamento ontem.

Neiva Deloni Smaniotto, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Bortolo Smaniotto e Adelaide Maria Smaniotto. Sepultamento ontem.

Nelson Affonso Boff, 86 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Antônio Boff e Margarida Boff. Sepultamento ontem.

Neuzi Nercilha Otto, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Manika Otto e Yolanda Margarida Otto. Sepultamento hoje, Outros.

Nilza dos Santos, 39 anos. Profissão: do lar. Filiação: Principe Fortes dos Santos e Clementina do Carmo Favile Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Olímpia Francisca do Carmo Pereira, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Francisco do Carmo e Luzia Amélia do Carmo. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Osmaquir Weiber, 50 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Nico Weiber e Ester Ferraz Weiber. Sepultamento ontem.

Pedro Leandro Farias, 2 mes(es). Filiação: Deivid Genosir e Jéssica Leandro Farias. Sepultamento ontem.

Rinaldo Andrade, 47 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Alzemiro Andrade e Maria Balbina Ramos de Andrade. Sepultamento ontem.

Roberto Jorge Camilo, 77 anos. Profissão: segurança. Filiação: Jorge Salomão Camilo e Amélia Breganholi Camilo. Sepultamento ontem.

Romeu Bialy, 83 anos. Profissão: monitor(a). Filiação: Artur Bialy e Lilia Bialy. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Romilda Aparecida da Cruz, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Acelino Ribeiro e Amazira P Ribeiro. Sepultamento ontem.

Severiano Braz, 69 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: João Braz Filho e Nair Venâncio Braz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Silvestre da Silva, 67 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Eugênio de Araújo e Silva e Maria Gonçalves da Silva. Sepultamento ontem.

Sueli Lima Todeschini, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Genuino Lima e Ivete Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Israelita Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Tânia Mara Ianoski, 59 anos. Profissão: técnico. Filiação: Romualdo Ianoski e Maria Helena da Silva Ianoski. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela São Mateus do Sul.

Teodosio Karaczok, 74 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: João Karaczok e Olga Karaczok. Sepultamento ontem.

Thiago Pacheco Mendes, 24 anos. Filiação: Robson Luiz Mendes e Fabiana Pacheco Mendes. Sepultamento ontem.

Tiago Evaristo de Oliveira, 32 anos. Profissão: garçom. Filiação: José Carlos de Oliveira e Roseli Aparecida Evaristo. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência.

Valderez Aparecida Polo, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Polo e Neide Cavassani Polo. Sepultamento ontem.

Valdir Rocio Contador, 73 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Evaldo Contador e Leonir Vernize Contador. Sepultamento ontem.

