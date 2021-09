Adacy Pedroso, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Ronkoski e Tereza Ronkoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Adélia Formigoni, 73 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Francisco Formigoni e Aparecida Golpani. Sepultamento ontem.

Aguinela Gonçalves Fagundes, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo Gonçalves de Assis e Ermelina Gonçalves. Sepultamento ontem.

Amarildo Moura Jorge, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Laudelino Moura Jorge e Júlia Andrade Jorge. Sepultamento ontem.

Anezio Mathias, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Amélio Mathias e Jovita Ferreira Mathias. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Antônia Sampaio Damazio, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Ignácio Sampaio e Josefhina Sampaio. Sepultamento ontem.

Antônio Hamilton Taborda de Oliveira, 58 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Nelson Taborda de Oliveira e Nair Antunes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Antônio Lino Donati, 70 anos. Profissão: instrutor(a). Filiação: Guilherme Donati e Ilda Zen Donati. Sepultamento ontem.

Antônio Nunes da Silva, 57 anos. Profissão: florista. Filiação: Horácio Nunes da Silva e Veratriz Monezi Calaqnca da Silva. Sepultamento ontem.

Bruna Campos Lino, 36 anos. Profissão: gerente. Filiação: Ivonel Lino e Nilda Maria Campos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Catarina Kott Batista, 72 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Basílio Kott e Verônica Kott. Sepultamento ontem.

Cirlei de Fátima Delfes, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Amazonas Delfes e Terezinha Rodrigues. Sepultamento hoje, Outros.

Ciro Marques Moreira, 85 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Francisco Marques Moreira e Laudelina Bento Marques. Sepultamento ontem.

Cláudio Apolinário, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Apolinário e Durvalina Apolinário. Sepultamento ontem.

Cledinilson de Lima Carneiro, 19 anos. Profissão: militar. Filiação: Geniplo Marcondes Carneiro Neto e Nilda Aparecida Morais de Lima. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Funerária Vila Castro.

Diego Alves de Campos, 34 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João de Campos e Iracema Alves de Campos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Diego dos Reis Ferreira, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Osmar Alves Ferreira e Marilda Dias dos Reis Ferreira. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela do CemitérioBom Jesus de Piraquara (PR).

Diema Fortunato dos Santos, 86 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Ângelo Fortunato e Anna Maria Marcon. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

ADiógenes Luís do Nascimento, 47 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Benedito Inácio do Nascimento e Josefa Santina do Nascimento. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Municipal do Boqueirão.

Diomar Vieira de Anhaya, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leony Vieira de Anhaya e Elza Pereira de Lima Anhaya. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Paroquial Santa Feliciade.

Dorothea Lacerda, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Tristão Lacerda e Maria Crestani Lacerda. Sepultamento ontem.

Edgar Schelbauer, 74 anos. Profissão: laboratorista. Filiação: Roberto Schelbauer e Erica Schelbauer. Sepultamento ontem.

Edno Nunes de Souza, 70 anos. Profissão: securitário(a). Filiação: Antônio Nunes de Souza e Cleonice Ferreira Souza. Sepultamento ontem.

Elizabete Carraro The, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Carraro e Filomena Squinca Carraro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida.

Emídia Machado da Rosa, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Gomes da Rosa e Otília Eleocata Machado. Sepultamento ontem.

Etelvina Ferreira Duarte, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lincoln Teixeira Torres e Maria Izidora de Souza. Sepultamento ontem.

Geraldo Salzbron, 61 anos. Profissão: ferramenteiro(a). Filiação: João Salzbron e Verônica Salzbron. Sepultamento ontem.

Guilherme Pires Lima Rocha, 28 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Carlito Pires Lima Rocha e Denise Aparecida Lima Rocha. Sepultamento ontem.

Helena Gabriela de Bittencourt, 23 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Paulo José de Bittencourt e Josuelma Romana Straube. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Bocaiuva do Sul.

Hussain Ali Schimais Neto, 44 anos. Profissão: carteiro. Filiação: Munir Schimais e Odila Schimais. Sepultamento ontem.

Igor Fernando de Oliveira, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Sebastião Amilton de Oliveira e Sílvia Leticia de Oliveira. Sepultamento ontem.

Inêz de Souza Ribeiro, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: João de Souza e Maria das Neves de Camargo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal São Francisco de Paula.

Jaqueline Chaves da Silva, 30 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Chaves da Silva e Joselma Natália da Silva. Sepultamento ontem.

João Martins Coimbra, 87 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Benedito Martins Coimbra e Rosa de Paula Cordeiro. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela do Cemitériode Rio Branco do Sul (PR).

Júlia de Oliveira, 67 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Benjamin de Oliveira e Sebastiana Baumgartner de Oliveira. Sepultamento ontem.

Laudecir Antônio Andrade dos Anjos, 55 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Laudelino Plantes dos Anjos e Adelaide Andrade dos Anjos. Sepultamento ontem.

Leonilda Prestes Vaz de Araújo, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olívio Prestes e Vardilia dos Santos Prestes. Sepultamento ontem.

Lismari Lima, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Santos Lima e Francelina Gertrudes Bettinardi Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Luiz Carlos de Oliveira, 88 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Fernando José de Oliveira e Ruth Rocha de Oliveira. Sepultamento ontem.

Luíza dos Santos Lopes, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Franco dos Santos e Joana Irok dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida da Silva Carneiro, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Ramos da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Genoveva de Campos, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Lemos de Almeida e Maria Eugenia de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Helena de Pieri de Moraes, 67 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Alexandre de Pieri e Maria Aurora Defende de Pieri. Sepultamento ontem.

Maria Iracema de Lima, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Barbosa de Lima e Maria Olivia Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Maria Santa Carneiro dos Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Joaquina Carneiro. Sepultamento ontem.

Marlene dos Santos de Souza, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Quirino dos Santos e Zilda Machado dos Santos. Sepultamento ontem.

Maycon William Casetta, 30 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Marco Aurélio Casetta e Elenice Pereira da Silva Casetta. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Moacyr de Melo Soares, 68 anos. Profissão: terapeuta ocupacional. Filiação: Jarbas Fiuza Soares e Olímpia de Melo Soares. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda.

Neide de Souza Costa, 74 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Bernardino Baptista de Souza e Dalila Dusi de Souza. Sepultamento ontem.

Olímpio Leonel Rodrigues, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônia Francisca Rodrigues. Sepultamento ontem.

Regeane Cristina Dinao Zanetti, 57 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Antônio Dinao e Mercilda Bianchini. Sepultamento hoje, Outros.

Romulo Schmockel, 55 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Helmuth Schmockel e Silda Schnitzler. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Rosa Lúcia Camargo Ferraz, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Verginio Camargo e Paulina Natel Camargo. Sepultamento ontem.

Sandra Maria de Souza Pires, 55 anos. Profissão: diretor(a) arte. Filiação: Ild Goulart Pires e Dair de Souza Pires. Sepultamento hoje, Outros.

Sebastião Cordeiro Lopes, 87 anos. Profissão: policial militar. Filiação: José Lourenço Lopes e Benedita Gregoria Cordeiro. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela do Cemitério/ em Colombo -.

Sidnei Roberto Nogoceke Filho, 45 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Sidnei Roberto Nogoceke e Anita de Campos Nogoceke. Sepultamento ontem.

Simone Miranda de Oliveira, 39 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Antônio Félix de Oliveira e Josefa Miranda. Sepultamento ontem.

Sueli Elba Pissetti Mazer, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Milton Francisco Pissetti e Leoni Lucrecia Fraxino Pissetti. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Unilutus.

Suellen Cristina de Lima, 31 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Luiz Joaquim de Lima e Lúcia Aparecida Sérgio de Lima. Sepultamento ontem.

Tadeu Venante, 74 anos. Filiação: Antônio Venante Filho e Catarina Karas Venante. Sepultamento quinta-feira, 9 de setembro de 2021 às 11hh, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela 02 Boqueirão.

Vera Maria Pereira Pimenta, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lothario Pereira e Jandira Buck Pereira. Sepultamento ontem.