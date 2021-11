Adryan Alves de Queiroz, 16 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vanessa Alves de Queiroz. Sepultamento ontem.

Amilto Pereira do Vale, 69 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Reinaldo Pereira do Vale e Terezinha de Jesus Andrade. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério Tabatinga.

Anilvo Weirich, 70 anos. Profissão: empreiteiro(a). Filiação: Olívio Weirich e Erna Krummenauer Wetrich. Sepultamento ontem.

Antônia Spotti, 77 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Antônio Spotti e Maria Bonati. Sepultamento ontem.

Antônio Alves de Resende, 86 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Alves de Resende e Vicenta Alves de Lima. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Gaspar, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Gaspar e Lourdes Ferris Gaspar. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Municipal de Marialva.

Aureliano Rodrigues de Souza, 86 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Alfredo Rodrigues de Souza e Glória Maria do Carmo. Sepultamento ontem.

Carlos Eduardo Ferreira Motta, 57 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: João Andrade Motta e Fernanda Conceição Ferreira Motta. Sepultamento ontem.

Cecília Cardon Lederman, 71 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Jacob Cardon e Luíza Cardon. Sepultamento ontem.

Célia Regina Deotti Correa, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Deotti e Cecília Luíza Piotto Deotti. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 – Municipal Água Verde.

Eduardo Bova Bruz, 46 anos. Profissão: técnico informática. Filiação: José Jonas Bruz e Amélia Bova Bruz. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial N Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário.

Eduardo Rodrigues, 20 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Izaias Rodrigues e Claudinete Padilha de Andrade. Sepultamento ontem.

Enzo Emanuel de Anhaia, 1 anos. Filiação: Eberson de Anhaia e Paloma Alice de Souza. Sepultamento ontem.

Izabel Bara, 54 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Antônio Bara e Faustina Bara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Jorge de Oliveira, 62 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: José Benedito de Oliveira e Ana Moraes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 São Francisco de Paula.

Katharina Dalazuana, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulus Michaliszyn e Nina Michaliszyn. Sepultamento ontem.

Luís Alberto Gavlovski, 48 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Ricardo Gavlovski e Júlia Gavlovski. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos de Freitas, 61 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José de Freitas e Carolina Pereira de Freitas. Sepultamento ontem.

Luiz Nobrega, 90 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Margarida Cândida Nobrega. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Cemitério Municipal do Água Verde.

Luiz Pereira Siqueira, 80 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Siqueira e Maria Pereira de Siqueira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Maria Dezoilde dos Santos, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Vicente de Carvalho e Maria Vieira de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Emília Paes, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Romeu Paes de Farias e Jurandy Paes Branco. Sepultamento ontem.

Mário Suemithu, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Shiguemi Suemithu e Tomi Suemithu. Sepultamento ontem.

Milton Vieira Filho, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Milton Vieira e Mercedes Schellin Vieira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Pedro Araújo de Pinho, 82 anos. Filiação: Anastácio Araújo de Pinho e Clotilde Maria de Pinho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Pedro Florêncio dos Santos, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: David Florêncio dos Santos e Generoza da Silva Santos. Sepultamento ontem.

Raimundo Barboza, 66 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: João Carvalho Barboza e Josefa Félix dos Reis. Sepultamento ontem.

Renato Xavier Barros Júnior, 33 anos. Filiação: Renato Xavier Barros e Antônia Alves de Sousa Barros. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Roberto Bora, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Argemiro Bora e Leonor Bora. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda(PR), saindo da Capela Municipal de Contenda PR.

Roberto Hidalgo Corci, 73 anos. Profissão: gerente. Filiação: João José Hidalgo e Lourdes Corci Hidalgo. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela do Cemitério Pedro Fuss S.j. dos PinhaisPR.

Sérgio Rodrigues, 53 anos. Profissão: taxista. Filiação: Adille Rodrigues e Luíza Pereira Rodrigues. Sepultamento hoje, (Morretes) Cemitério Municipal de Morretes(PR).

Simone Aparecida Gonçalves Kullak, 51 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Wittich Manfredo Ottokar Kullak e Antônia Gonçalves Kullak. Sepultamento ontem.

Tadeu Gemin, 71 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Pedro Antônio Gemin e Deolinda Alves Gemin. Sepultamento ontem.

Tatiane Matoso da Silva, 26 anos. Profissão: do lar. Filiação: André Simões da Silva e Angelita Matoso. Sepultamento ontem.

Teresinha Ferreira Machado, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adauto Barbosa Ferreira e Angelina Gregoria da Cruz. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Parque Metropolitano Faz. Rio Grande.

Valdemar Manoel dos Santos, 85 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Lionel Manoel dos Santos e Idalina Tereza de Jesus. Sepultamento ontem.

Vercilio Cardoso, 82 anos. Filiação: Vircilio Cardoso e Andreza Gonçalves. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Zilda Silveira do Prado, 81 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Adolfo Alves do Prado e Maria Augusta da Silveira. Sepultamento ontem.

