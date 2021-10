Acir Ribeiro, 32 anos. Filiação: Olinda da Trindade Ribeiro. Sepultamento ontem.

Afonso Sabatke Filho, 70 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Affonso Sabatke e Ana Sabatke. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Alan Londer, 58 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Hilessor Londer e Terezinha de Oliveira. Sepultamento ontem.

Alfredo Taborda dos Santos, 82 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Abílio Rodrigues dos Santos e Adelaide Taborda Ribas dos Santos. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela do CemitérioParque Metropolitano Fazenda Rio Grande (PR).

Amarildo João de Andrade, 53 anos. Profissão: motorista. Filiação: Miguel Mazon de Andrade e Adília Orives de Andrade. Sepultamento ontem.

Bianor da Silva, 72 anos. Profissão: contador(a). Filiação: José Domingues da Silva e Ana da Silva Domingues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Daniel Mateus Felinto, 44 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Paulo Aparecido Silva Felinto e Maria Lúcia Mateus Felinto. Sepultamento ontem.

Daniel Solyom, 76 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Imre Solyum e Juliana Kovacs. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de Primeira Igreja Batista Batel.

Diego Rafael Dutra Basso, 35 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Amilton Valentim Basso e Rosely Dutra Basso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Diva Figueiredo Cordeiro, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Sebastião Figueiredo e Mercedes Romeiro de Figueiredo. Sepultamento ontem.

Doralice Romana Leal, 97 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Francisco Paulo de Maria e Regina Romana da Conceição. Sepultamento ontem.

Eduardo Henrique Xavier da Silva, 2 dias. Filiação: João Vitor da Silva e Gabriela Vitória Pontes Xavier. Sepultamento ontem.

Elizabeth Aparecida Piaskowski, 51 anos. Profissão: diarista. Filiação: Ervino Piaskowski e Jovita Pinto Piaskowski. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Faenda Rio Grande.

Eva Gomes dos Santos, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Gomes Baptista e Irene Rosália Baptista. Sepultamento ontem.

Evandro Francisco Miranda, 42 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Miranda e Sirlene Novakoski Miranda. Sepultamento ontem.

Gentil de Souza Santos, 54 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: João Camargo dos Santos e Aparecida de Souza dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Gisela Clara Hochsteiner, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Max Hochsteiner e Maria Hochsteiner. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Giuseppina Zanchi Daher, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco José Zanchi e Teresa Nervi Zanchi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Inês Maria Fornazari, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roberto Ferretti e Argentina Verona. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Parque Iguaçu.

Iracy Correa de Melo de Oliveira, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Primazia Anahaia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela São Leopoldo.

Iris da Conceição dos Santos, 59 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Amilton Alves dos Santos e Dejanira de Oliveira dos Santos. Sepultamento ontem.

Ismenia Schmeiske Mendes, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otto Oscar Schmeiske e Jorgina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Janete Mayer Pasqualini, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Felipe Mayer e Adelina Mayer. Sepultamento ontem.

Jean Miranda de Godói, 28 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José de Godói e Anita Machado de Miranda. Sepultamento ontem.

Johnatann Navochale von Stachewski, 33 anos. Filiação: Ernesto Stachewski e Marisa Ester Navochale Stachewski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Zona Sul.

José Antônio Valczak, 73 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Antônio Valczak e Emília Rigoni. Sepultamento ontem.

José Deson Delf, 56 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Antoninho Delf e Maria Terezinha Delf. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Municipal Boqueirão.

José de Lourdes Silveira da Rosa, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Inácio da Rosa e Antônia Fogaça de Almeida. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Igreja de Salto dos Mariano.

Jurandir de Oliveira, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Albino de Oliveira e Ema dos Santos Oliveira. Sepultamento ontem.

Luciana Soares, 35 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adão Soares e Vitória de Jesus Seixas. Sepultamento ontem.

Luiz Celso Machado, 74 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Antônio da Silva Machado e Alice Magistralli. Sepultamento ontem.

Márcio Oliveira da Silva, 46 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Laerte Oliveira da Silva e Neuza Ribeiro da Silva. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01.

Maria Aparecida de Macena, 58 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Ramiro Batista de Macena e Josefina Ferreira de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria Noema Olivera Andrade, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adan Olivera e Geny Andrade de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Quintella da Silva, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gaspar Aníbal Quintella e Carminda Mendes de Souza Quintella. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Maria Ramos Santana, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Epaminondas Apolinário Santana e Maria Albina Santana. Sepultamento ontem.

Maria Theodora dos Santos, 1 mes(es). Filiação: André Philipe dos Santos e Thais Caetano de Souza. Sepultamento ontem.

Maria da Conceição Chaves Pilar, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lindolpho Chaves e Juvelina de Moraes Chaves. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo, saindo da Capela. Unilutos.

Maria de Fátima do Nascimento, 67 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Geraldo Rodrigues de Moura e Virgínia Senhorinha de Sousa. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Komorowski, 81 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Francisco Komorowski e Joana Jankowski Komorowski. Sepultamento ontem.

Maria do Perpétuo Socorro Guimarães Lopes de Souza, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raimundo Alves Guimarães e Doroteia Pinheiro Guimarães. Sepultamento ontem.

Marlene Montenegro Tyrka, 87 anos. Profissão: diretor(a). Filiação: Oswaldo Moreira Montenegro e Victória Lacerda Montenegro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Maurício Feres Rodrigues, 61 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Franklin Rodrigues e Renê Feres Rodrigues. Sepultamento ontem.

Moisés Garcia da Silva, 43 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maria de Lourdes Garcia da Silva. Sepultamento ontem.

Nair Ferreira de Souza, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elpidio Ferreira dos Reis e Laudelina Natividade de Resende. Sepultamento ontem.

Neusa Inês Rover, 68 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio João Mattei e Nelli Teresa Mattei. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Oelifer Mateus Ortiz, 21 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Odair José Ortiz e Neusi da Aparecida Ortiz. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela do Municipal de Rio Branco do Sul.

Osmar Lamour, 86 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Oliveiro Lamour e Etelvina Santos Lamour. Sepultamento ontem.

Pedro Vinícius Silveira Machado, 3 anos. Filiação: Francisco Fred Silveira Machado e Michele Elis Araújo da Silveira Machado. Sepultamento ontem.

Regina Aparecida de Pontes, 54 anos. Profissão: diarista. Filiação: Paulina de Pontes. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela da Anjus / Cajati / São Paulo.

Renê Oscar Johansson, 42 anos. Profissão: promotor(a). Filiação: Levy Osmar Johansson e Maria de Lurdes Johansson. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II.

Rita de Cássia de Almeida Tolentino, 18 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Alves Tolentino e Rosa Maria de Almeida Tolentino. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário.

Rodrigo Allison de Moraes, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nelson Roberto de Moraes e Sueli do Rocio Raimundo de Moraes. Sepultamento ontem.

Romário Paulo dos Santos, 53 anos. Filiação: Osmario dos Santos e Jairce de Jesus Santos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Adriana Colombo.

Romildo Humio Ueda, 66 anos. Profissão: balconista. Filiação: Kameichi Ueda e Masako Ueda. Sepultamento ontem.

Rosângela Nunes de Oliveira Muran, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Nunes de Oliveira e Neiva Fernandes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Sandra Ribas Zaine Tayah, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Lauro Bittencourt Ribas e Maria de Lourdes Stotz Ribas. Sepultamento ontem.

Takeshi Nakao, 78 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Yukiemon Nakao e Kiwa Nakao. Sepultamento ontem.

Tarcisio Lucas da Cruz, 68 anos. Profissão: consultor(a). Filiação: João da Cruz Santiago e Tecla Silva Cruz. Sepultamento ontem.

Terezinha Simioni Skrock, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto Simioni e Ângela Tereza Costacurta Simioni. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 do CemitérioSão Francisco de Paula.

Victor Hugo Marmelo dos Passos, 76 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Odon Cyrilo dos Passos Filho e Isaura Marmelo dos Passos. Sepultamento ontem.

Wilmar dos Santos, 65 anos. Filiação: Olivito Ferreira dos Santos e Maria Júlia dos Santos. Sepultamento ontem.

